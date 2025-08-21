Ministrul de Externe maghiar anunță că Ungaria este pregătită să găzduiască negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia

Ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, a anunțat joi, 21 august, că Ungaria s-a oferit deja de două ori să găzduiască negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina, iar oferta este încă valabilă.

„Dacă este nevoie de noi, suntem pregătiţi să oferim condiţii adecvate de corectitudine şi siguranţă pentru astfel de negocieri de pace. Suntem încântaţi dacă putem contribui la succesul eforturilor de pace”, a spus Szijjarto într-un podcast, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban este considerat liderul UE cel mai apropiat de preşedintele rus Vladimir Putin.

Totodată, relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina sunt tensionate, Kievul acuzând Budapesta că susţine interesele ruseşti, în timp ce guvernul ungar acuză Ucraina că limitează drepturile minorităţilor etnice, inclusiv ale minorităţii maghiare, care numără aproximativ 150.000 de persoane.

Președintele francez Emmanuel Macron, prezent și el la discuțiile de la Casa Albă dintre președintele Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că summitul ar trebui să aibă loc în Europa, adăugând că el preferă Geneva ca locație neutră.

„Va fi o țară neutră, deci poate Elveția, eu pledez pentru Geneva sau o altă țară. Ultima dată când au avut loc discuții bilaterale a fost la Istanbul”, a spus Macron pentru postul francez LCI.

Neutralitatea de lungă durată a Elveției a făcut din această țară o gazdă preferată pentru negocieri internaționale, unde părțile se pot întâlni fără percepția de părtinire.

Ministrul elvețian de Externe, Ignazio Cassis, a declarat că țara este dispusă să găzduiască summitul, subliniind experiența Elveției în organizarea unor astfel de evenimente, a relatat Swissinfo.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a propus, de asemenea, în iulie, ca Turcia să fie o posibilă locație. Delegațiile ucraineană și rusă au desfășurat anterior trei runde de negocieri directe în această țară.