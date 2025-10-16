search
Mii de persoane dau în judecată Johnson & Johnson din cauza riscurilor de cancer asociate pudrei de talc

Publicat:

O acțiune juridică majoră a fost inițiată în Marea Britanie împotriva gigantului farmaceutic Johnson & Johnson, compania fiind acuzată că a vândut în mod conștient pudră pentru bebeluși contaminată cu azbest.

Compania este acuzată că a vândut pudră pentru bebeluși contaminată cu azbest FOTO Arhivă
Compania este acuzată că a vândut pudră pentru bebeluși contaminată cu azbest FOTO Arhivă

Acțiunea îi implică pe 3.000 de oameni și se bazează pe note interne și rapoarte științifice, consultate de BBC.

Procesul – intentat de firma KP Law – susține că Johnson & Johnson (J&J) știa încă din anii 1960 că pudra sa minerală de talc conținea forme fibros de talc, precum și tremolit și actinolit. Ambele minerale – atunci când se găsesc în formă fibrosă – sunt clasificate drept azbest și asociate cu cancere potențial letale.

Documentele depuse în instanță acuză că, deși știa că mineralele erau legate în mod direct de cancer, J&J nu a emis niciodată avertismente pe ambalajul pudrei sale pentru bebeluși. În schimb, compania a lansat campanii agresive de marketing, prezentând pudra drept un simbol al purității și siguranței, susține acțiunea.

J&J neagă acuzațiile, precum și orice afirmație că ar fi vândut în mod conștient pudră pentru bebeluși contaminată cu azbest.

„Păstrați totul confidențial”

Acuzațiile care leagă pudra de talc de cancer se învârt în jurul azbestului — o cauză cunoscută de cancer. Talcul, folosit în pudrele J&J, este un mineral natural care este adesea extras în apropierea unor zăcăminte de azbest. Mineralele de azbest în formă fibrosă, asemănătoare acelor, sunt asociate cu cancerul.

Acțiunea susține că J&J a identificat azbest în pudra pentru bebeluși încă din anii 1960. Un document intern din 1973 ar fi menționat: „Pudra noastră pentru bebeluși conține fragmente de talc clasificabile drept fibre. Ocazional, pot fi identificate cantități sub-urme de tremolit sau actinolit…”

În același an, directorii au discutat valoarea unui posibil brevet pentru o metodă destinată eliminării fibrelor de azbest din talc. La finalul scrisorii se adăuga: „Am putea dori să păstrăm totul confidențial, mai degrabă decât să permitem publicarea sub formă de brevet și astfel să afle întreaga lume.”

J&J spune că aceste discuții au fost confidențiale deoarece un nou brevet ar fi putut fi extrem de valoros dacă metoda s-ar fi dovedit eficientă. În cele din urmă, aceasta nu s-a dovedit eficientă. În loc să declare avertismente pe flacon, acțiunea susține că J&J a încercat să ascundă riscul timp de decenii și să maximizeze profiturile.

Mulți dintre reclamanți suferă de cancer

Mulți dintre reclamanții din Marea Britanie suferă de cancer ovarian, mezoteliom — un cancer cauzat de obicei de expunerea la azbest — sau alte tipuri de cancer. Toți reclamanții ar fi folosit pudra pentru bebeluși J&J pe o perioadă îndelungată.

„Tractul reproducător feminin este deschis către mediul extern pentru ca femeile să poată rămâne însărcinate”, explică prof. Christina Fotopoulou, chirurg oncolog specializat în ginecologie la Imperial College London și expert în cancerul ovarian.

„Cancerul este de obicei o acumulare de erori în ciclul de reproducere al celulelor, iar orice factori nocivi — interni sau externi — care perturbă echilibrul celular pot contribui la aceste erori care, în cele din urmă, pot duce la cancer.”

Simptomele frecvente ale cancerului ovarian includ balonare persistentă, dureri pelviene sau abdominale persistente, senzația de sațietate rapidă sau dificultatea de a mânca și nevoia crescută sau urgentă de a urina.

