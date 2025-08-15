search
Cancelarul Germaniei îl îndeamnă pe Putin să intre în negocieri serioase cu Trump: „Trebuie să se ajungă la un acord"

Război în Ucraina
Publicat:

Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat pe preşedintele rus Vladimir Putin să intre în negocieri serioase cu preşedintele american Donald Trump la reuniunea care va avea loc vineri, în Alaska.

Friedrich Merz/FOTO: AFP
Friedrich Merz/FOTO: AFP

Ne aşteptăm ca preşedintele Putin să ia în serios oferta de discuţii a preşedintelui Trump şi să înceapă negocierile cu Ucraina fără condiţii prealabile după întâlnirea din Alaska”, a declarat cancelarul Germaniei într-un comunicat publicat vineri, potrivit Agerpres.

La peste trei ani după invazia Rusiei în Ucraina, care a încălcat dreptul internaţional, Moscova are acum oportunitatea de a conveni o încetare a focului şi de a încheia ostilităţile, a mai afirmat Friedrich Merz.

Donald Trump ar putea face „un pas semnificativ spre pace" la negocierile programate să aibă loc la Anchorage, iar cancelarul Merz a subliniat că Ucraina trebuie să participe la orice întâlnire ulterioară reuniunii celor doi preşedinţi din Alaska.

Trebuie să se ajungă acolo la un acord privind o încetare a focului", a spus şeful guvernului german, adăugând că chestiunile teritoriale pot fi decise numai cu consimţământul părţii ucrainene.

Referindu-se la ideea unui posibil schimb teritorial avansată de Donald Trump, cancelarul german a spus că va rămâne în contact cu preşedintele american pe această temă.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska vineri de la ora locală 11.30 (22.30 ora României), a anunțat joi Iuri Ușakov, consilier al Kremlinului.  Cei doi lideri vor discuta despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA, precum și despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, a spus oficialul rus.      

Europa

