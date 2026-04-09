Marea Britanie îl avertizează pe Putin, după ce a detectat trei submarine rusești în apropierea cablurilor oceanice: „Vă vedem”

Trei submarine rusești au fost detectate și monitorizate de forțele britanice în Atlanticul de Nord, în apropierea infrastructurii subacvatice critice.

O navă de război și avioane britanice au urmărit timp de peste o lună trei submarine rusești care încercau să cartografieze infrastructura submarină din Atlanticul de Nord, forțându-le în cele din urmă să părăsească zona, a anunțat ministrul britanic al Apărării, John Healey, într-o conferință de presă la Downing Street.

Operațiunea a implicat o navă de război a Marinei Regale și avioane de patrulare maritimă P-8, care au monitorizat constant activitățile submarinelor rusești, „urmărind și descurajând orice activitate ostilă”, notează The Guardian.

John Healey a precizat că operațiunea nu s-a desfășurat în apele teritoriale britanice, ci în zona economică exclusivă a Marii Britanii, extinsă pe 200 de mile marine de la coastă.

Cele trei submarine erau un submarin nuclear de clasă Akula și două submarine de mare adâncime aparținând Direcției ruse pentru cercetare submarină (GUGI), capabile atât de cartografiere, cât și de posibile acțiuni de sabotaj asupra infrastructurii critice.

Avertisment direct pentru Vladimir Putin: „Vă vedem!”

Regatul Unit i-a transmis un avertisment ferm președintelui rus, Vladimir Putin, declarând că vor exista „consecințe grave” dacă operațiunile subversive nu încetează. Acțiunea Rusiei a avut loc „în timp ce ochii multora erau ațintiți asupra Orientului Mijlociu”, din cauza atacului american-israelian asupra Iranului, a precizat ministrul britanic.

„Fac această declarație pentru a denunța public activitatea Rusiei, iar președintelui Putin îi transmit: «Vă vedem. Vă vedem activitatea deasupra cablurilor și conductelor noastre, și trebuie să știți că orice tentativă de a le deteriora nu va fi tolerată și va avea consecințe grave»”, a declarat John Healey, care a mai precizat că până acum nu există dovezi că vreun cablu sau conductă ar fi fost avariat, dar că forțele britanice vor continua verificările împreună cu aliații.

„O navă de război a Marinei Regale și un avion P-8, împreună cu forțele aliate, s-au asigurat că submarinele rusești au fost monitorizate 24 din 24”, a explicat John Healey, spunând că submarinul Akula s-a retras ulterior, în timp ce cele două submarine de mare adâncime au fost supravegheate permanent.

Operațiunea a implicat aproximativ 500 de militari britanici.

Ministrul britanic a amintit că nu este prima încercare a Rusiei de a desfășura „activități de război hibrid” împotriva infrastructurii submarine britanice, amintind un incident similar din noiembrie anul trecut, când o navă-spion rusă a fost detectată în nordul Scoției.