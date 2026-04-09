Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Marea Britanie îl avertizează pe Putin, după ce a detectat trei submarine rusești în apropierea cablurilor oceanice: „Vă vedem”

Trei submarine rusești au fost detectate și monitorizate de forțele britanice în Atlanticul de Nord, în apropierea infrastructurii subacvatice critice.

Mobilizarea de forţe în Atlanticul de Nord. FOTO: Royal Navy
Mobilizarea de forţe în Atlanticul de Nord. FOTO: Royal Navy

O navă de război și avioane britanice au urmărit timp de peste o lună trei submarine rusești care încercau să cartografieze infrastructura submarină din Atlanticul de Nord, forțându-le în cele din urmă să părăsească zona, a anunțat ministrul britanic al Apărării, John Healey, într-o conferință de presă la Downing Street.

Operațiunea a implicat o navă de război a Marinei Regale și avioane de patrulare maritimă P-8, care au monitorizat constant activitățile submarinelor rusești, „urmărind și descurajând orice activitate ostilă”, notează The Guardian.

John Healey a precizat că operațiunea nu s-a desfășurat în apele teritoriale britanice, ci în zona economică exclusivă a Marii Britanii, extinsă pe 200 de mile marine de la coastă.

Cele trei submarine erau un submarin nuclear de clasă Akula și două submarine de mare adâncime aparținând Direcției ruse pentru cercetare submarină (GUGI), capabile atât de cartografiere, cât și de posibile acțiuni de sabotaj asupra infrastructurii critice.

Avertisment direct pentru Vladimir Putin: „Vă vedem!”

Regatul Unit i-a transmis un avertisment ferm președintelui rus, Vladimir Putin, declarând că vor exista „consecințe grave” dacă operațiunile subversive nu încetează. Acțiunea Rusiei a avut loc „în timp ce ochii multora erau ațintiți asupra Orientului Mijlociu”, din cauza atacului american-israelian asupra Iranului, a precizat ministrul britanic.

„Fac această declarație pentru a denunța public activitatea Rusiei, iar președintelui Putin îi transmit: «Vă vedem. Vă vedem activitatea deasupra cablurilor și conductelor noastre, și trebuie să știți că orice tentativă de a le deteriora nu va fi tolerată și va avea consecințe grave»”, a declarat John Healey, care a mai precizat că până acum nu există dovezi că vreun cablu sau conductă ar fi fost avariat, dar că forțele britanice vor continua verificările împreună cu aliații.

„O navă de război a Marinei Regale și un avion P-8, împreună cu forțele aliate, s-au asigurat că submarinele rusești au fost monitorizate 24 din 24”, a explicat John Healey, spunând că submarinul Akula s-a retras ulterior, în timp ce cele două submarine de mare adâncime au fost supravegheate permanent.

Operațiunea a implicat aproximativ 500 de militari britanici.

Ministrul britanic a amintit că nu este prima încercare a Rusiei de a desfășura „activități de război hibrid” împotriva infrastructurii submarine britanice, amintind un incident similar din noiembrie anul trecut, când o navă-spion rusă a fost detectată în nordul Scoției.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la Summitul Melaniei Trump (EXCLUSIV)
gandul.ro
image
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
mediafax.ro
image
Dosar penal după un incident șocant în Iași. Șoferul de ride-sharing care a sunat la 112, cercetat după ce o pasageră a sărit din mașină în mers. „Este un caz de manual privind vinovăția” VIDEO
fanatik.ro
image
Donald Trump i-a dat un nou ultimatum Europei și a făcut lista cu țările de pe Bătrânul Continent pe care vrea să le pedepsească
libertatea.ro
image
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Locul din România unde zăpada are aproape 2 metri. Când se încălzeşte vremea
observatornews.ro
image
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
newsweek.ro
image
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
prosport.ro
image
Cozile spre Eforie ar putea deveni istorie: cinci pasaje noi vor elimina aglomerația din sezonul estival
playtech.ro
image
Președintele României, Nicușor Dan, NU va merge la Arena Națională să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Motivul oficial transmis pentru FANATIK de Palatul Cotroceni
fanatik.ro
image
De ce devin unii soți tot mai morocănoși după 50 de ani. Ce este "sindromul bărbatului nefericit"
ziare.com
image
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV „Nimeni nu mai este nicușorist în USR acum”. Nicușor Dan a dezamăgit total USR
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Gest de mare bun simț făcut de Traian Băsescu la căpătâiul lui Mircea Lucescu! Răzvan Lucescu l-a îmbrățișat FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Ce le-a spus Mircea Lucescu medicilor, pe patul de spital. A fost cea mai mare dorință a sa
click.ro
image
Emma Zeicescu și Claudiu Popa încheie o relație de 13 ani: „Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru”
click.ro
image
Tragedie într-o parcare din Craiova. O fetiță de patru ani a fost găsită fără viață într-o mașină
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, apariție incendiară pe covorul roșu la premiera Euphoria. Rochia mulată îi flatează formele voluptuoase
okmagazine.ro
Lisa Kudrow sursa foto Profimedia jpg
Serialul „Prietenii tăi” a fost filmat ilegal? Acuzațiile uluitoare făcute de Lisa Kudrow
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
