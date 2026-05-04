Marea Britanie, gata de negocieri pentru a se alătura împrumutului acordat de UE Ucrainei: „Trebuie să facem mai mult în domeniul apărării”

Marea Britanie se pregătește să deschidă discuțiile pentru a se alătura împrumutului de 78 de miliarde de lire sterline (aproximativ 106 miliarde de dolari) acordat Ucrainei de Uniunea Europeană, a anunțat duminică, 3 mai, guvernul de la Londra, potrivit Reuters.

Decizia UK marchează un nou pas în consolidarea cooperării europene în materie de apărare, pe fondul presiunilor crescute venite din partea Statelor Unite.

Premierul Keir Starmer urmează să transmită luni, la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, Armenia, că Marea Britanie vrea să colaboreze cu UE pentru a sprijini Ucraina în obținerea echipamentelor militare esențiale, potrivit biroului său.

Summitul EPC, creat în 2022 după invazia Rusiei în Ucraina, reunește lideri europeni pentru discuții privind securitatea și cooperarea continentală.

Guvernul britanic a anunțat, totodată, că pregătește noi sancțiuni împotriva companiilor ruse, în contextul intensificării eforturilor comune de apărare în Europa.

Împrumutul aprobat luna trecută de UE Ucrainei este conceput să acopere aproximativ două treimi din necesarul financiar al Ucrainei pentru următorii doi ani, cea mai mare parte a fondurilor fiind destinată achizițiilor militare, în contextul în care Kievul continuă să se apere în fața agresiunii ruse aflate în al patrulea an.

Guvernul Marii Britanii subliniază că suplimentarea finanțării ar putea deschide noi oportunități pentru companiile din Regatul Unit, în special din industria de apărare, pentru a răspunde nevoilor urgente ale Ucrainei.

Noi sancțiuni împotriva companiilor ruse

Londra, care a impus sancțiuni extinse Rusiei încă din 2022, intenționează să anunțe în această săptămână un nou pachet de „stinging sanctions” care vizează firme rusești, cu scopul de a perturba lanțurile de aprovizionare militare ale Moscovei.

Vizita lui Starmer în Armenia, prima efectuată de un premier britanic după cea a lui Margaret Thatcher în 1990, are loc într-un moment în care administrația Trump presează statele europene să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea continentului.

Recent, țări precum Germania, Franța și Marea Britanie s-au confruntat cu presiuni suplimentare din partea Washingtonului, după ce au refuzat să se alăture Statelor Unite și Israelului în conflictul cu Iranul.

Într-o declarație transmisă înaintea summitului, premierul britanic a afirmat:

„Atunci când Regatul Unit și Uniunea Europeană colaborează, cu toții beneficiem de pe urma acestui lucru, iar în aceste vremuri instabile trebuie să facem mai mult și mai repede în domeniul apărării pentru a asigura siguranța cetățenilor”.

Keir Starmer a pledat în repetate rânduri pentru o integrare mai strânsă a apărării europene, argumentând că aceasta ar reduce dependența NATO de Statele Unite.

Premierul britanic a sugerat, de asemenea, că Londra ar putea urmări o aliniere mai profundă la piața unică și o integrare economică sporită, o schimbare semnificativă la șase ani după Brexit.