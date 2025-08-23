search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Managerul unui parc de distracții din Franța, reținut după ce a refuzat accesul unor copii israelieni. Aminteşte de pancartele „Interzis evreilor”

0
0
Publicat:

Managerul unui parc de agrement din sudul Franţei a fost reţinut pentru presupusă discriminare religioasă, după ce unui grup de copii israelieni i-a fost refuzat accesul, conform The Guardian.

Managerul parcurlui de distracții a fost reținut FOTO: X
Managerul parcurlui de distracții a fost reținut FOTO: X

Copiii, cu vârste între 8 şi 16 ani, se aflau în vacanţă în Spania şi rezervaseră pentru joi intrarea la parcul de aventură, cu tiroliană, din Porté-Puymorens, lângă graniţa cu Spania, în Munţii Pirinei, a anunţat parchetul din Perpignan. 

Procurorii francezi au precizat că managerul le-a spus iniţial unor persoane că refuză accesul grupului din motive care ţin de „convingeri personale”, oferind apoi explicaţii diferite altora. 

Un mesaj postat miercuri seară pe reţelele sociale de reprezentanţii parcului anunţa că site-ul va fi închis joi din cauza unei furtuni, „pentru a efectua o verificare completă a instalaţiilor”. 

Parcul a transmis grupului că nu poate vizita. Aceştia au mers la un alt parc de agrement din Franţa fără incidente, se arată în comunicat. Managerul a negat orice faptă greşită.

„S-a depăşit o linie. Suntem consternaţi”, a declarat Perla Danan, preşedinta Consiliului Reprezentativ al Instituţiilor Evreieşti din Franţa, regiunea Languedoc-Roussillon. 

A început cu grafitti, insulte şi atacuri fizice, iar acum este, literalmente, o interdicţie pentru copii cu vârste între 8 şi 16 ani”, a adăugat Danan, spunând că acest episod îi aminteşte de pancartele cu mesajul „Interzis evreilor şi câinilor” din timpul Holocaustului. „Valorile Franţei au fost încălcate”, a subliniat ea, scrie News.

Jean-Philippe Augé, primarul din Porté-Puymorens, o localitate cu aproximativ 100 de locuitori, a declarat: „ADN-ul comunităţii noastre se bazează pe spiritul de colaborare şi fraternitate”. El a adăugat că incidentul a provocat „stupoare totală” în sat. 

Observatorul Evreiesc din Franţa şi-a exprimat, de asemenea, „profunda indignare” într-un comunicat emis vineri: „Un asemenea act de discriminare, care vizează minori exclusiv pe baza naţionalităţii şi originii lor, este extrem de grav şi subminează principiile fundamentale ale republicii.” 

Discriminarea pe criterii religioase constituie o infracţiune în Franţa, pedepsită cu până la trei ani de închisoare. 

În 2023 a fost raportată o creştere bruscă a incidentelor antisemite după atacurile Hamas din 7 octombrie în Israel şi războiul ulterior din Gaza. Acestea au inclus agresiuni fizice, ameninţări, acte de vandalism şi hărţuire, stârnind îngrijorare în comunităţile şi conducerea evreiască. 

Luna aceasta, Emmanuel Macron a promis sancţionarea unui act de „ură antisemită” după doborârea unui măslin plantat în memoria unui tânăr evreu francez care a fost torturat şi ucis în 2006.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu monedele aruncate în Fontana di Trevi de turiști, de fapt. Puțină lume știe
fanatik.ro
image
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum rar se vede
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Reacţia poliţistului lovit cu sabia în cap de Alexandru Huţuleac, după extrădarea interlopului
observatornews.ro
image
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
După ce s-a aflat de divorţul iminent, Emmanuel Macron face un alt pas important! Brigitte e la pământ, nu se aştepta la aşa ceva
playtech.ro
image
Stațiunea din România care ar putea renaște din propria cenușă. Era refugiul împăraților în trecut, iar acum s-a ales praful de ea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Mesajele disperate ale tinerei din Timișoara, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace accidentul sângeros: „I-a fost frică, s-a speriat”
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
ANAF impune măsuri pentru românii care organizează nunți, botezuri și aniversări!
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat. VIDEO
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?