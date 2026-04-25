Macron propune reeşalonarea datoriei europene din timpul pandemiei de Covid-19 și lansarea unor noi împrumuturi: „Poate că avem interes să emitem datorii împreună”

Președintele francez Emmanuel Macron a pledat de la Atente pentru o reeşalonare a datoriei europene contractate în timpul pandemiei de covid‑19 și pentru lansarea unor noi împrumuturi comune destinate investițiilor strategice.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul grec Kyriakos Mitsotakis, potrivit relatărilor AFP, citate de News.ro.

Emmanuel Macron a explicat că rambursarea accelerată a datoriei europene ar fi o abordare greșită și a propus extinderea perioadei de plată, precum și reemiterea de eurobonduri, instrumente financiare utilizate deja în timpul pandemiei.

„Ne-am îndatorat la momentul Covid. Azi ni se spune «trebuie să rambursăm repede”. Este un lucru idiot. Haideţi să eşalonăm această datorie. Să refacem reemiteri (de eurobonduri), pentru că oamenii vor această hârtie ieftină”, a declarat preşedintele francez în a doua zi a unei vizite la Atena.

Referitor la unele cheltuieli „ de interes comun care sunt noi (...) poate că avem un interes să emitem datorii împrreună”, a subliniat Macron, citând „apărarea, domeniul spaţial şi inteligenţa artificială”.

Liderul francez a subliniat că domenii precum apărarea, spațiul și inteligența artificială ar putea justifica noi împrumuturi comune, în pofida reticenței unor state membre, inclusiv Germania, care consideră astfel de mecanisme acceptabile doar în situații excepționale.

Președintele francez a avertizat că Europa riscă să rămână în urmă tehnologic dacă nu își va consolida capacitatea de investiții și a insistat că Uniunea Europeană trebuie să găsească resurse suplimentare pentru a-și menține competitivitatea.

La rândul său, Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei, s-a declarat optimist că statele membre vor ajunge la un acord, afirmând că o datorie comună ar întări poziția Uniunii Europene, considerată deja un debitor solid și de încredere.