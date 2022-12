LIVE TEXT | Război în Ucraina. În noul an apărarea aeriană ucraineană va deveni mai puternică, anunță Zelenski

Este a 311-a zi de la începutul războiului în Ucraina. Zelenski anunță că apărarea aeriană ucraineană va deveni mai puternică în 2023, chiar cea mai puternică din Europa.

UPDATE 05:35 Oligarhii ruși au pierdut peste 95 de miliarde de dolari în 2022, din cauza sancțiunilor

Cei mai bogați ruși au pierdut peste 95 de miliarde de dolari în acest an din cauza sancțiunilor impuse de către statele occidentale, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Zilnic, oligarhii ruși au pierdut aproximativ 330 de milioane de dolari de la declanșarea invaziei pe teritoriul ucrainean.

Roman Abramovic a fost cel mai afectat financiar de izbucnirea războiului, averea sa suferind o scădere cu 57%, la 7.8 miliarde de dolari.

UPDATE 04:00 Sancțiunile sportive impuse Rusiei și Belarusului trebuie să rămână în vigoare și în 2023, anunță Thomas Bach

Președintele Comitetului Olimpic Internațional (CIO), Thomas Bach, a anunțat că sancțiunile sportive impuse Rusiei și Belarusului trebuie să rămână în vigoare și în 2023.

Sacțiunile împotriva celor două state au avut loc în urma declanșării războiului pe teritoriul ucrainean. CIO a sancționat Moscova și Minsk cu interzicerea organizării de evenimente sportive internaționale. De asemenea, simbolul celor două țări nu mai este afișat în timpul evenimentelor sportive.

UPDATE 02:00 În noul an apărarea aeriană ucraineană va deveni mai puternică, anunță Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în timpul discursului său de vineri seară adresat poporului, că apărarea aeriană ucraineană va deveni mai puternică în noul an și chiar poate deveni cea mai puternică din Europa.

„În acest an, nu numai că ne-am menţinut apărarea aeriană, dar am făcut-o mai puternică ca niciodată. Dar în noul an, apărarea aeriană ucraineană va deveni şi mai puternică, şi mai eficientă. Apărarea aeriană ucraineană poate deveni cea mai puternică din Europa, iar acest lucru va fi o garanţie a securităţii nu numai pentru ţara noastră, ci şi pentru întregul continent”, a declarat preşedintele ucrainean, potrivit news.ro.

Lupte aprige au loc în continuare la Bahmut

Zelenski a spus în timpul discursului său de vineri seară că a avut din nou o ședință cu Statul Major al armatei în care s-a discutat despre situația din sudul țării. El a afirmat că la Bahmut au loc în continuare lupte apige, dar în rest armata ucraineană reușește să își mențină pozițiile.

Liderul ucrainean a dat de înțeles că „există zone ale frontului în care avansăm încet. Şi le mulţumesc tuturor soldaţilor noştri care asigură acest lucru. Sunteţi adevăraţi eroi!”

UPDATE 00:00 3.000 de civili au fost ucişi la Mariupol. Moscova acuză Kievul

Oficiali ruşi afirmă că 3.000 de civili au fost ucişi în atacul asupra oraşului ucrainean Mariupol, fiind prima estimare a Moscovei privind numărul de morţi de la asediul de acum câteva luni, relatează vineri dpa.

Comisia rusă de investigaţii a evaluat daunele cauzate oraşului în timpul asediului la 176 de miliarde de ruble (2,4 miliarde de dolari), relatează Agerpres.

Moscova a acuzat Kievul pentru victime şi pagube, deşi grupuri internaţionale afirmă că trupele ruse au comis numeroase crime de război în timpul anexării oraşului Mariupol.

Luptele pentru Mariupol, în regiunea Doneţk, au început în februarie şi au durat până când Rusia a luat prizonieri ultimii apărători ai oraşului, în luna mai.

Un teatru din Italia a anulat spectacolele unui balerin de origine ucraineană care are tatuaje cu Putin

Un teatru italian a anulat vineri spectacolele unui proeminent balerin rus de origine ucraineană care are trei tatuaje reprezentându-l pe preşedintele Vladimir Putin pe piept şi pe umeri, în urma protestelor apărute în mediul online, transmite Reuters.

Spectacolele pe care balerinul Serghei Polunin trebuia să le susţină în datele de 28-29 ianuarie la Teatrul Arcimboldi din Milano au fost anulate "din cauza campaniei insistente (împotriva lor) de pe internet şi din social media", a anunţat teatrul pe website-ul său, potrivit Agerpres.

Polunin urma să interpreteze rolul principal în baletul "Rasputin - Dance Drama", care a fost programat iniţial pentru anul 2019 şi a fost amânat în repetate rânduri din cauza măsurilor antipandemice.

În comunicat, teatrul milanez a explicat că decizia de anulare a spectacolelor a fost un act de "responsabilitate politică şi morală", ţinând cont de "climatul de tensiune şi ameninţări". Un purtător de cuvânt al teatrului a precizat că instituţia a fost ţinta unei campanii prin e-mail şi că a primit numeroase mesaje negative în mediul online.

Serghei Polunin, unul dintre cei mai buni balerini din lume în acest moment, fost balerin principal la Royal Ballet din Londra, s-a născut în Ucraina, dar a primit cetăţenia rusă în 2018.