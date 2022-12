Zelenski: Securizarea sistemului energetic, o prioritate în 2023. „Apărarea antiaeriană ucraineană poate deveni cea mai puternică din Europa“

Președintele Ucrainei a declarat vineri seară că producția și furnizarea stabilă de energie electrică este „una dintre cele mai importante sarcini ale țării pentru anul viitor”.

Volodimir Zelenski a adăugat că guvernul are o „strategie clară pentru a asigura producția și furnizarea de energie electrică”, dar că „va fi nevoie de timp și de mult efort, însă se va întâmpla”.

Până la sfârșitul lunii decembrie, Rusia a avariat sau a distrus complet aproape jumătate din sistemul energetic al Ucrainei în urma a nouă atacuri cu rachete în masă începând cu 10 octombrie, conform Kyiv Independent.

Ministrul Apărării, Oleskii Reznikov, a declarat în decembrie că apărarea aeriană ucraineană doboară, în medie, aproximativ 80% din rachetele de croazieră rusești, deși restul continuă să lovească infrastructura energetică.

Apărarea antiaeriană ucraineană va deveni „și mai puternică” în noul an

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că el crede că apărarea antiaeriană a Ucrainei poate deveni „cea mai puternică din Europa” și poate contribui la menținerea securității țării sale și a Europei, potrivit CNN.

„Apărarea antiaeriană ucraineană poate deveni cea mai puternică din Europa, iar acest lucru va fi o garanție a securității nu doar pentru țara noastră, ci și pentru întregul continent”, a declarat Zelenski în discursul său nocturn de vineri.

„În acest an, nu numai că ne-am menținut apărarea antiaeriană, dar am făcut-o mai puternică ca niciodată”, a continuat Zelenski. „Dar, în noul an, apărarea antiaeriană ucraineană va deveni și mai puternică, și mai eficientă”.

Președintele ucrainean a mai spus că a avut vineri o altă ședință de stat major, principalul punct de discuție fiind regiunea Donbas din estul Ucrainei, „unde au loc cele mai crâncene bătălii”. El a spus că Ucraina își menține pozițiile în orașele Bahmut, Soledar și Kreminna.

„Există, de asemenea, zone ale frontului în care avansăm încet”, a spus Zelenski, fără a da mai multe detalii.

26 dintre cele 29 de atacuri aeriene rusești din ultima zi au vizat infrastructura civilă

Statul Major General ucrainean raportează sâmbătă dimineață că vineri au fost efectuate 29 de lovituri aeriene rusești, dintre care 26 au vizat infrastructura civilă din întreaga țară, conform Ukrinform. De asemenea, Rusia a lansat și cinci atacuri cu rachete.

Potrivit sursei citate, Rusia a pierdut deja aproximativ 105.960 de soldați în Ucraina, peste 700 fiind înregistrați în ultima zi.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei mai spune că, între 24 februarie și 31 decembrie 2022, pierderile totale de luptă ale Rusiei au inclus 3.029 de tancuri (+3 în ultima zi), 6.075 de vehicule blindate de luptă (+16), 2.016 sisteme de artilerie (+6), 423 de sisteme de rachete cu lansare multiplă, 213 sisteme de luptă antiaeriană (+1), 283 de avioane, 269 de elicoptere (+1), 4.707 autovehicule și rezervoare de combustibil (+24), 16 nave/ambarcațiuni de război, 1.746 de vehicule aeriene fără pilot (+6), 180 de unități de echipamente speciale.