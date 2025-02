Liderii europeni convoacă un summit de urgență privind războiul din Ucraina, după ce au fost excluși de la negocieri

Liderii europeni urmează să se adune săptămâna viitoare pentru un summit de urgență privind războiul din Ucraina, după ce SUA a anunțat că Europa este exclusă de la discuțiile pentru pace.

Premierul britanic Keir Starmer, care urmează să participe la summitul organizat de președintele Emmanuel Macron la Paris, a declarat că a fost un „moment o dată la o generație pentru securitatea noastră națională” și este clar că Europa trebuie să-și asume un rol mai important în NATO, potrivit BBC.

Summitul vine după ce Keith Kellogg, trimisul special al lui Donald Trump pentru Ucraina, a anunțat că Europa este exclusă de la discuțiile pentru pace între Rusia, SUA și Ucraina. Kellogg a precizat că europenii ar trebui să se concentreze momentan pe creşterea cheltuielilor pentru armată, nu pe negocieri de pace.

„S-ar putea să fie ca scârțâitul de cretă pe tablă, s-ar putea să enerveze puțin, dar vă spun ceva care este cu adevărat destul de sincer: acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat el sâmbătă.

Așadar, oficialii de la Casa Albă, inclusiv secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, urmează să se întâlnească zilele următoare să discute cu Rusia în Arabia Saudită. SUA a anunțat că și Ucraina a fost invitată, însă Zelenski a declarat că țara sa nu a primit o astfel de invitație.

Între timp, acordul de la Minsk bântuie în continuare Europa, fiind vorba de un acord eșusat de încetare a focului încheiat între Ucraina și Rusia în 2015. Discuțiile, care au fost intermediate de Franța și Germania, au avut ca scop încercarea de a pune capăt conflictului din regiunea Donbas, estul Ucrainei.

Până atunci, o întâlnire între liderii europeni și Zelenski urmează să aibă loc după ce Keir Starmer se întoarce de la Washington. Laburistul are rolul de a aduce SUA și Europa împreună, pentru a asigura o abordare unitară a păcii în Ucraina.

Premierul britanic urmează să discute despre perspectiva liderilor europeni atunci când va merge în SUA, unde se va întâlni cu Donald Trump la finalul acestei luni.

Într-o convorbire telefonică cu Zelenski, Keir Starmer a subliniat „sprijinul concret al Marii Britanii pentru Ucraina, atât timp cât este nevoie”. De asemenea, laburistul a asigurat că Kievul rămâne pe „o cale ireversibilă” spre aderarea la NATO.

Macron convoacă o reuniune a liderilor europeni la Paris

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski a anunţat sâmbătă că Emmanuel Macron i-a convocat pe liderii europeni la o reuniune luni la Paris, din cauza îngrijorărilor stârnite de inițiativele diplomatice ale lui Trump asupra Ucrainei.

De asemenea, premierul plonez Donald Tusk, „se va deplasa luni la invitaţia preşedintelui Emmanuel Macron la o reuniune a liderilor europeni. Trebuie să arătăm forţa şi unitatea noastră”, a declarat Sikorski pe X.

„Președintele Trump are o metodă de operare, pe care rușii o numesc recunoaștere prin luptă. Înaintezi și vezi ce se întâmplă, după îți schimbi poziția, tactică legitimă. Și trebuie să răspundem”, a declarat Sikorsli.

Sâmbătă, Zelenski a apelat la crearea unei „armate a Europei”, în contextul în care temerile că SUA nu va mai trimite ajutoare cresc. Despre discursul lui JD Vance, Zelenski a declarat la Munchen că este clar că vechea relație dintre SUA și Europa se „sfârșește” și continentul „trebuie să se ajusteze la asta”.

Însă, președintele ucrainean a subliniat că Ucraina „nu va accepta niciodată înțelegeri făcute pe la spatele lor, fără implicarea lor”, după ce Trump și Putin au început să poarte discuții pentru pace.

Discuții între Trump și Putin

Săptămâna trecută, un anunț șocant a venit din partea lui Trump, care a declarat că a discutat la telefon cu Putin, fără a informa liderii europeni înainte. Cu toate acestea, republicanul a precizat că l-a informat pe Zelenski cu privire la această convorbire.

„Tocmai am avut o convorbire telefonică lungă și foarte productivă cu președintele rus Vladimir Putin. Am discutat despre Ucraina, Orientul Mijlociu, energie, inteligență artificială, puterea dolarului și diverse alte subiecte.

Amândoi am reflectat asupra marii istorii a națiunilor noastre și asupra faptului că am luptat împreună cu atât de mult succes în cel de-al Doilea Război Mondial, amintindu-ne că Rusia a pierdut zeci de milioane de oameni, iar noi, la fel, am pierdut atât de mulți! Fiecare dintre noi a vorbit despre punctele forte ale națiunilor noastre respective și despre marele beneficiu pe care îl vom avea într-o zi lucrând împreună”, a scris preşedintele american.

De asemenea, cei doi au convenit să înceapă negocierile pentru a pune capăt războiului care a produs „milioanele de morți”.

Acest anunț reamintește de întâlnirea lui cu Putin de la Helsinki, care a avut loc în 2018. Cei doi au discutat aproape două ore în spatele ușilor închise, după care au participat la o conferință comună de presă, unde Trump a luat apărarea Rusiei în fața acuzațiilor de interferențe în cazul alegerilor prezidențiale din SUA din 2016.

Afirmațiile sale au venit în ciuda concluziilor trase de agențiile de informații americane, care au constatat că Rusia a fost în spatele eforturilor de a înclina balanța alegătorilor din SUA împotriva lui Hillary Clinton, cu o campanie autorizată de stat care a constat în atacuri cibernetice și știri false plasate pe rețelele de socializare.

Sâmbătă, Marco Rubio a avut de asemenea o convorbire telefonică cu ministrul rus de Externe.