Lăcustele migratoare devastează culturile din Ucraina. Fermierii se confruntă cu un dezastru

Lăcustele migratoare au provocat pagube importante în culturile agricole dintr-o țară vecină cu România, unde autoritățile au instituit măsuri speciale de monitorizare și combatere a dăunătorului. Seceta și canicula din ultimele săptămâni agravează situația și favorizează înmulțirea insectelor.

Autoritățile din Ucraina au instituit un regim special de protecție a plantelor în regiunea Dnipropetrovsk, din cauza răspândirii lăcustelor migratoare care amenință culturile agricole.

Măsura vizează monitorizarea, limitarea și combaterea dăunătorului prin tratamente fitosanitare, inclusiv utilizarea de insecticide în zonele afectate.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor din Ucraina, în urma inspecțiilor fitosanitare, în anumite zone s-au înregistrat densități de până la 30–40 de lăcuste pe metru pătrat. În total, regimul special a fost introdus pe o suprafață de aproximativ 30 de hectare, unde autoritățile desfășoară monitorizare continuă și acțiuni de combatere.

Specialiștii au verificat până la 22 iunie culturile de floarea-soarelui, porumb, cereale de toamnă și primăvară, precum și ierburile perene, fără a depista lăcuste migratoare în câmpuri.

Datele monitorizărilor arată prezența insectelor pe circa 5% din suprafețele analizate cu vegetație perenă și pe 13% din terenurile nearabile.

Autoritățile avertizează că temperaturile ridicate și seceta pot favoriza o înmulțire rapidă a lăcustelor, în special pe terenurile abandonate, marginile drumurilor și pășuni. Î

Potrit sursei citate, în lipsa unei surse suficiente de hrană, dăunătorii se pot deplasa spre culturile agricole, ceea ce crește riscul de afectare a producției.

Supraveghere sporită a fost dispusă și în regiunea Herson, unde, deocamdată, nu au fost identificate focare masive. Cu toate acestea, fermierii sunt îndemnați să monitorizeze atent terenurile nearabile și zonele de margine.