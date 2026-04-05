Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

La primul său Paște ca papă, Leon al XIV-lea le cere liderilor lumii să depună armele: „Să aleagă pacea”

În primul său mesaj de Paște ca Suveran Pontif, Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe liderii lumii „să depună armele” și să renunțe la războaiele care au făcut ca întreaga lume să fie „devastată de ură și indiferență”.

Papa Leon al XIV-lea a binecuvântat credincioşii în timpul Liturghiei de Paște. FOTO: AFP
Atmosfera de sărbătoare din Piața Sfântul Petru a căpătat o semnificație specială anul acesta: Papa Leon al XIV-lea a celebrat primul său Paște în calitate de conducător al Bisericii Catolice. Sute de mii de credincioși s-au adunat sub soarele blând al dimineții pentru a-l asculta, iar pontiful le-a răspuns cu un mesaj centrat pe pace, rostit într-un moment în care lumea pare să fi ajuns la un pas de autodistrugere.

Duminică, 5 aprilie, Piața Sfântul Petru a fost împodobită cu mii de flori pentru Liturghia de Paște. În omilia rostită dimineața, Papa Leon a vorbit despre speranță într-un mod direct și uman, amintind că mesajul Paștelui răsună ca un răspuns la „strigătul de durere care se ridică din toate colțurile lumii”, provocat de „abuzurile care îi zdrobesc pe cei mai slabi”, de „idolatria profitului care jefuiește resursele pământului” și de „violența războiului care ucide și distruge”.

De la balconul Bazilicii „Sfântul Petru”, Papa Leon a vorbit despre violența, ura și indiferența care definesc prezentul şi care au transformat radical lumea în care trăim și le-a cerut tuturor să se roage pentru pace.

Mulțimea adunată în Piața Sfântul Petru de la Vatican pentru Liturghia de Paște FOTO AFP
Papa Leon al XIV-lea salută mulțimea din papamobil FOTO AFP

„Să renunțăm la orice dorință de conflict, dominație și putere și să-L implorăm pe Domnul să-Și dăruiască pacea Sa unei lumi devastate de războaie și marcată de ură și indiferență, care ne fac să ne simțim neputincioși în fața răului”, a spus pontiful.

Mai mult decât atât, mesajul său s-a îndreptat direct către liderii mondiali, cei care controlează arme și decizii politice.

„Cei care au arme să le depună. Cei care au puterea de a declanșa războaie să aleagă pacea. Nu o pace impusă prin forță, ci prin dialog. Nu cu dorința de a-i domina pe ceilalți, ci de a-i întâlni”, a spus Papa Leon, primul papă născut în Statele Unite.

În mulțime, un grup de credincioși a afișat un banner în italiană: „Papa Leo, suntem alături de tine, ghidează-ne viitorul”, semn al sprijinului de care se bucură noul pontif încă de la începutul misiunii sale.

„Oamenii se obişnuiesc cu violenţa”

Papa Leon a reluat și ideea „globalizării indiferenței”, evocată adesea de răposatul Papă Francisc, observând că oamenii „se obișnuiesc cu violența, se resemnează și devin indiferenți”, reamintind că Paștele reprezintă contrariul acestei resemnări: o promisiune a unei reînnoiri autentice, a unui nou început.

Cu ocazia primului său Paște ca papă, Leon al XIV-lea a anunțat și organizarea unei veghi speciale de rugăciune pentru pace, care va avea loc sâmbătă, 11 aprilie, în Bazilica „Sfântul Petru”, un eveniment care amintește de veghea impresionantă organizată în 2013 de Papa Francisc pentru Siria.

La final, el le-a urat credincioşilor „Paște fericit” în zece limbi – de la arabă la latină – înainte de a rosti rugăciunea Regina Coeli și binecuvântarea tradițională Urbi et Orbi.

Primul său Paște la conducerea Bisericii Catolice vine într-o perioadă complicată la nivel global, marcată de conflicte, în special în Orientul Mijlociu. În Săptămâna Mare de dinaintea Paştelui catolic, pontiful și-a exprimat speranța că președintele Statelor Unite, Donald Trump, va reuși să identifice „o ieșire” pentru a pune capăt violențelor din regiune.

„Adesea pare că Dumnezeu nu există: peste tot în jurul nostru vedem nedreptate persistentă, rău, indiferență și cruzime. Dar este, de asemenea, adevărat că, în mijlocul întunericului, ceva nou prinde mereu viață și, mai devreme sau mai târziu, dă roade”, a mai spus Papa Leon, completând: „Paștele ne dă această speranță, pe măsură ce ne amintim că, în Hristos cel înviat, o nouă creație este posibilă în fiecare zi”.

Top articole

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele de calificare la Euro şi Mondiale. Exclusiv
fanatik.ro
image
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
playtech.ro
image
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Anatol Basarab B jpg
Numerologul Anatol Basarab avertizează și el cu privire la Paștele 2026! ”Ziua despre care a vorbit Vanga cu 33 de ani în urmă și eu vorbesc din martie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?