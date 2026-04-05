La primul său Paște ca papă, Leon al XIV-lea le cere liderilor lumii să depună armele: „Să aleagă pacea”

În primul său mesaj de Paște ca Suveran Pontif, Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe liderii lumii „să depună armele” și să renunțe la războaiele care au făcut ca întreaga lume să fie „devastată de ură și indiferență”.

Atmosfera de sărbătoare din Piața Sfântul Petru a căpătat o semnificație specială anul acesta: Papa Leon al XIV-lea a celebrat primul său Paște în calitate de conducător al Bisericii Catolice. Sute de mii de credincioși s-au adunat sub soarele blând al dimineții pentru a-l asculta, iar pontiful le-a răspuns cu un mesaj centrat pe pace, rostit într-un moment în care lumea pare să fi ajuns la un pas de autodistrugere.

Duminică, 5 aprilie, Piața Sfântul Petru a fost împodobită cu mii de flori pentru Liturghia de Paște. În omilia rostită dimineața, Papa Leon a vorbit despre speranță într-un mod direct și uman, amintind că mesajul Paștelui răsună ca un răspuns la „strigătul de durere care se ridică din toate colțurile lumii”, provocat de „abuzurile care îi zdrobesc pe cei mai slabi”, de „idolatria profitului care jefuiește resursele pământului” și de „violența războiului care ucide și distruge”.

De la balconul Bazilicii „Sfântul Petru”, Papa Leon a vorbit despre violența, ura și indiferența care definesc prezentul şi care au transformat radical lumea în care trăim și le-a cerut tuturor să se roage pentru pace.

→ Imaginea 1/4: AFP 20260405 A6TB8JW v4 HighRes VaticanReligionUrbiOrbiEaster jpg

„Să renunțăm la orice dorință de conflict, dominație și putere și să-L implorăm pe Domnul să-Și dăruiască pacea Sa unei lumi devastate de războaie și marcată de ură și indiferență, care ne fac să ne simțim neputincioși în fața răului”, a spus pontiful.

Mai mult decât atât, mesajul său s-a îndreptat direct către liderii mondiali, cei care controlează arme și decizii politice.

„Cei care au arme să le depună. Cei care au puterea de a declanșa războaie să aleagă pacea. Nu o pace impusă prin forță, ci prin dialog. Nu cu dorința de a-i domina pe ceilalți, ci de a-i întâlni”, a spus Papa Leon, primul papă născut în Statele Unite.

În mulțime, un grup de credincioși a afișat un banner în italiană: „Papa Leo, suntem alături de tine, ghidează-ne viitorul”, semn al sprijinului de care se bucură noul pontif încă de la începutul misiunii sale.

„Oamenii se obişnuiesc cu violenţa”

Papa Leon a reluat și ideea „globalizării indiferenței”, evocată adesea de răposatul Papă Francisc, observând că oamenii „se obișnuiesc cu violența, se resemnează și devin indiferenți”, reamintind că Paștele reprezintă contrariul acestei resemnări: o promisiune a unei reînnoiri autentice, a unui nou început.

Cu ocazia primului său Paște ca papă, Leon al XIV-lea a anunțat și organizarea unei veghi speciale de rugăciune pentru pace, care va avea loc sâmbătă, 11 aprilie, în Bazilica „Sfântul Petru”, un eveniment care amintește de veghea impresionantă organizată în 2013 de Papa Francisc pentru Siria.

La final, el le-a urat credincioşilor „Paște fericit” în zece limbi – de la arabă la latină – înainte de a rosti rugăciunea Regina Coeli și binecuvântarea tradițională Urbi et Orbi.

Primul său Paște la conducerea Bisericii Catolice vine într-o perioadă complicată la nivel global, marcată de conflicte, în special în Orientul Mijlociu. În Săptămâna Mare de dinaintea Paştelui catolic, pontiful și-a exprimat speranța că președintele Statelor Unite, Donald Trump, va reuși să identifice „o ieșire” pentru a pune capăt violențelor din regiune.

„Adesea pare că Dumnezeu nu există: peste tot în jurul nostru vedem nedreptate persistentă, rău, indiferență și cruzime. Dar este, de asemenea, adevărat că, în mijlocul întunericului, ceva nou prinde mereu viață și, mai devreme sau mai târziu, dă roade”, a mai spus Papa Leon, completând: „Paștele ne dă această speranță, pe măsură ce ne amintim că, în Hristos cel înviat, o nouă creație este posibilă în fiecare zi”.