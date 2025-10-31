Kievul avertizează jurnaliștii în privința ofertei lui Putin de a deschide un coridor pe front: Amintiți-vă ce s-a întâmplat la Ilovaisk

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei le-a recomandat jurnaliștilor internaționali să fie prevăzători față de oferta liderului Kremlinului, Vladimir Putin, care a propus un armistițiu temporar și acces pentru presă într-o zonă de conflict, cea mai fierbinte a frontului în acest moment, relatează Ukrainska Pravda.

Miercuri, președintele rus a susținut că forțele ucrainene sunt încercuite în Pokrovsk și Mîrnohrad (două orașe vecine din regiunea Donețk), precum și în Kupiansk (regiunea Harkov). Pentru a oferi posibilitatea de a „verifica” la fața locului cum stau lucrurile pe aceste fronturi, Putin a promis să „garanteze accesul neîngrădit” în aceste zone „pentru jurnaliștii străini, inclusiv pentru jurnaliștii ucraineni”.

Comandamentul rus a promis că va opri ostilitățile în aceste zone vreme de cinci până la șase ore și că va asigura coridoare sigure pentru reprezentanții presei străine.

„Sincer, nu recomand vreunui reporter să acorde încredere propunerilor lui Putin privind deschiderea unor «coridoare» în zona de război. Am văzut la prima mână cum se desfășoară lucrurile în cazul acestor oferte – de pildă, pe 29 august 2014, la Ilovaisk”, a avertizat joi pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe Heorhi Tihi.

„Singurul scop al lui Putin este prelungirea războiului. În plus, nu și-a respectat niciodată promisiunile de încetare a focului. Nu-l ajutați să-și justifice crimele prin provocări rusești împotriva jurnaliștilor”, a subliniat acesta.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a reamintit cu acest prilej instituțiilor media că orice vizită pe teritoriul ocupat de Rusia fără permisiunea Ucrainei constituie o încălcare a legii și va avea „consecințe pe termen lung” atât juridice, cât și în ceea ce privește reputația. „Urmărim îndeaproape situația”, a precizat el.

Ce s-a întâmplat la Ilovaisk

La sfârșitul lui august 2014, după lupte aprige, luptătorii ucraineni au fost încercuiți în apropierea orașului Ilovaisk din regiunea Donețk, amintește Ukrainska Pravda.

În noaptea de 28 spre 29 august, Putin a cerut militanților susținuți de Rusia să deschidă un coridor umanitar pentru militarii ucraineni încercuiți, pentru a le permite acestora să părăsească în siguranță zona ostilităților. Însă trupele rusești au deschis focul asupra coridorului convenit.

În urma tragediei de la Ilovaisk, forțele ucrainene au suferit unele dintre cele mai mari pierderi de la începutul invaziei rusești în regiunea Donbas. Potrivit cifrelor oficiale, 366 de soldați au fost uciși, aproximativ 450 răniți, 300 au fost luați prizonieri, iar 84 dați dispăruți.

Armata ucraineană a admis existența unor lupte de mare intensitate în Kupiansk și în împrejurimile orașului, dar că rapoartele conform cărora trupele ucrainene ar fi încercuite acolo sunt false.

Totodată, Corpul 7 de răspuns rapid din cadrul Forțelor de Asalt Aerian, precum și șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski au declarat că, în ceea ce privește situația din orașul Pokrovsk atacat de infanteriști ruși infiltrați, că forțele rusești nu reușesc să stabilească poziții acolo, iar afirmațiile rusești conform cărora orașul ar fi încercuit nu sunt conforme cu realitatea.