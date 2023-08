Furt „neobișnuit” la British Museum. Ce comoară a dispărut: „Am deschis o anchetă, ne-am învățat lecția!”

British Museum din Londra a făcut public furtul "foarte neobişnuit" al unor obiecte din colecţiile sale, printre care se numără bijuterii şi pietre semipreţioase datând din secolul al XV-lea î.e.n., ceea ce a determinat instituţia să concedieze un angajat şi să sesizeze poliţia.

"Administratorii British Museum au fost extrem de îngrijoraţi să afle, la începutul acestui an, că au fost furate obiecte din colecţie", a declarat într-un comunicat George Osborne, preşedintele muzeului cunoscut pentru că deţine în cadrul colecţiilor sale Piatra din Rosetta sau piese de marmură de la Partenon, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

El a dat asigurări că "găsirea pieselor furate" reprezintă o prioritatea şi că au fost luate măsuri concrete. "Am luat legătura cu poliţia, am impus măsuri de urgenţă pentru întărirea securităţii, am deschis o anchetă independentă pentru a afla ce s-a întâmplat, ne-am învăţat lecţia şi am făcut uz de toate puterile disciplinare de care dispunem în ceea ce priveşte persoana pe care o considerăm responsabilă", a declarat George Osborne.

Bijuterii din aur și pietre semiprețioase

Potrivit muzeului, majoritatea obiectelor care "au dispărut, au fost furate sau au fost avariate", sunt "piese mici" care erau păstrate în depozit şi nu au fost expuse public în ultima perioadă şi care servesc "în principal în scopuri de cercetare". "Sunt incluse bijuterii din aur, pietre semipreţioase sau sticlărie datând din secolul al XV-lea î.Hr. până în secolul al XIX-lea d.Hr.", a precizat Osborne.

"Acesta este un incident foarte neobişnuit", a spus directorul muzeului, Hartwig Fischer, citat în comunicat. "Muzeul îşi prezintă scuzele pentru ceea ce s-a întâmplat, însă i-am pus capăt", a precizat el, conform Agerpres.

Fischer a adăugat că la identificarea obiectelor dispărute sau deteriorate au participat experţi din afara muzeului. "Acest lucru ne va permite să întreprindem toate eforturile posibile pentru a le găsi", a promis el. Muzeul a precizat că a luat măsurile legale împotriva angajatului concediat. Pe lângă ancheta independentă declanşată asupra incidentului, cazul a fost preluat de Poliţia metropolitană londoneză.