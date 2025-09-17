search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
Italia înăsprește codul vestimentar în școli. Reguli mai dure pentru fete şi sancțiuni pentru ținute „excentrice”

Publicat:

Odată cu începutul anului școlar, mai multe școli din Italia au introdus reguli vestimentare mult mai stricte. Interdicțiile vizează în special fetele, cărora li se restricționează purtarea anumitor haine și accesorii.

Şcoli din Italia impun reguli vestimentare mai dure pentru fete. FOTO: Freepik
Şcoli din Italia impun reguli vestimentare mai dure pentru fete. FOTO: Freepik

În Italia, debutul noului an școlar a venit odată cu reguli drastice legate de codul vestimentar al elevilor, considerate de mulți ca fiind mai restrictive pentru fete decât pentru băieți.

Directorii de școli au emis circulare și au distribuit chiar și pliante în care se explică în detaliu ce articole de îmbrăcăminte sunt permise și care duc, în mod automat, la sancțiuni sau la trimiterea elevului acasă. Lista interdicțiilor este variată și porneşte de la fuste prea scurte și tricouri „minimaliste”, care lasă abdomenul dezgolit, până la purtarea pălăriilor sau glugilor în timpul cursurilor, unghii false ori prea lungi. Sunt interzise, de asemenea, blugii rupți, șlapii, machiajul excesiv sau părul vopsit în culori stridente.

Pentru a evita discuțiile, o directoare de școală din Taormina, provincia Messina, a tipărit o broșură cu reguli clare, pe care a distribuit-o tuturor elevilor. Ea a precizat că nu este vorba despre un cod vestimentar rigid, ci despre respectarea unei ținute decente, adaptate mediului școlar.

„Aș vorbi mai degrabă despre îmbrăcămintea adecvată decât despre un cod vestimentar. Școala este un loc sacru, care trebuie să aibă propria sa liturghie, care trebuie respectată. Nimeni nu ar merge la o înmormântare sau la o nuntă îmbrăcat inadecvat; în mod similar, este greu de înțeles de ce cineva ar trebui să vină la școală îmbrăcat ca un salvamar sau ca Miss Litoral”, a comentat Mario Rusconi, președintele asociației directorilor ANP din Roma, citat de ANSA.

Datele confirmă faptul că mulți elevi resimt presiunea acestor reguli. Potrivit unui sondaj realizat de Skuola.net pe aproape 3.000 de tineri, aproximativ 30% dintre elevi au declarat că trebuie să fie foarte atenți dimineața la alegerea hainelor, de teama unor sancțiuni. Mai mult de jumătate dintre respondenți au spus că li se cere insistent să vină la școală cu o ținută „adecvată” contextului.

Mai multe restricţii pentru fete

Deși, oficial, regulile se aplică tuturor, realitatea arată că fetele sunt cele mai afectate. Printre restricțiile care le vizează se numără interdicția de a purta tricouri sau maieuri care lasă la vedere umerii ori abdomenul, fuste și pantaloni scurți, decoltee adânci sau blugi rupți.

De asemenea, multe școli interzic unghiile false sau machiajul considerat strident, dar și vopsirea părului în culori stridente ori piercing-urile multiple.

În unele cazuri există chiar recomandarea ca elevele cu părul foarte lung să îl prindă la spate.

În schimb, băieții au de respectat reguli mai relaxate. Pentru ei, atenția se îndreaptă în special spre barbă, care nu trebuie să fie lungă, neîngrijită sau aranjată în forme considerate neobișnuite.

În rest, restricțiile sunt minime comparativ cu cele impuse fetelor, ceea ce alimentează dezbaterea legată de caracterul disproporționat al acestui cod vestimentar.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
