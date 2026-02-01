search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
Incident grav în centrul Romei: un român și alte două persoane au fost rănite după prăbușirea unui pin

Publicat:

Un bărbat român în vârstă de 41 de ani a fost rănit duminică, 1 februarie, după ce un pin s-a prăbușit pe Via dei Fori Imperiali, în centrul istoric al Romei, una dintre cele mai circulate zone turistice ale capitalei Italiei, notează rotalianul.com. 

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care și un român. FOTO: La Repubblica
Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care și un român. FOTO: La Repubblica

În total, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit publicației La Repubblica. Incidentul s-a produs în cursul dimineții, pe artera care leagă Piazza Venezia de Colosseum și traversează zona forumurilor imperiale, frecventată zilnic de localnici și de mii de turiști.

Printre răniți se numără o tânără italiancă de 17 ani, bărbatul român în vârstă de 41 de ani și un bărbat din Bangladesh, în vârstă de 33 de ani. Cei doi bărbați au suferit răni ușoare, în timp ce adolescenta a fost transportată la spitalul Santo Spirito pentru investigații suplimentare. Surse medicale au precizat că viața acesteia nu este în pericol.

La fața locului au intervenit rapid echipajele serviciului medical de urgență 118, poliția locală și pompierii, fiind mobilizate mai multe ambulanțe pentru acordarea primului ajutor și securizarea zonei.

Căderea pinului de duminică nu este un caz izolat. Incidentul are loc la doar câteva săptămâni după un eveniment similar produs în aceeași zonă. Potrivit autorităților locale, de la începutul anului, opt pini s-au prăbușit în Roma, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile și al stării precare a unor arbori.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului și pentru a verifica dacă au fost respectate măsurile de întreținere și monitorizare a arborilor din zonele publice.

Europa

