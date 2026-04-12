Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Încă un caz șochează opinia publică din Franța: Copil de 9 ani, ținut captiv într-o dubă de propriul tată. Coșmarul a durat mai bine de un an

Un copil de nouă ani a fost salvat de polițiști după ce ar fi fost ținut captiv în duba tatălui său timp de mai bine de un an, într-un caz care a șocat opinia publică din Franța, notează abcnews.com. 

Clădirea lângă care se afla duba în care trăia copilul de 9 ani, încă din 2024. FOTO: acb7.com
Clădirea lângă care se afla duba în care trăia copilul de 9 ani, încă din 2024. FOTO: acb7.com

Intervenția autorităților a avut loc în comuna Hagenbach, din estul țării, după ce un vecin a alertat poliția că a auzit zgomote care păreau să provină de la un copil dintr-un vehicul parcat.

Polițiștii au forțat deschiderea dubei și au descoperit băiatul în condiții greu de imaginat. Potrivit procurorului Nicolas Heitz, copilul era întins în poziție fetală, dezbrăcat, acoperit cu o pătură, pe un morman de gunoaie și lângă excremente.

Minorul era subnutrit și nu mai putea merge, după ce ar fi stat perioade îndelungate în aceeași poziție.

Tatăl copilului, în vârstă de 43 de ani, a declarat anchetatorilor că l-ar fi ținut în dubă din noiembrie 2024 pentru a-l „proteja” de partenera sa, care ar fi dorit internarea copilului într-o unitate psihiatrică.

Bărbatul a susținut că femeia nu știa unde se află copilul. Cei doi locuiau împreună cu alți doi copii – o fată de 12 ani și ala de 10 ani.

Potrivit declarațiilor minorului, tatăl îi aducea mâncare de două ori pe zi și îi lăsa apă, însă era obligat să își facă nevoile în saci de gunoi și sticle. Ultima dată când a făcut duș ar fi fost la finalul anului 2024.

Bărbatul a fost pus sub acuzare pentru sechestrarea și detenția ilegală a unui minor, precum și pentru lipsirea acestuia de îngrijiri esențiale, fiind arestat preventiv.

Partenera sa este cercetată pentru neacordarea de ajutor unui minor aflat în pericol și pentru nedenunțarea relelor tratamente, fiind plasată sub control judiciar.

Cei trei copii au fost preluați de autorități și plasați în grija serviciilor sociale.

Vecinii le-au spus anchetatorilor că băiatul părea să fi dispărut încă de la finalul anului 2024, însă li s-a spus că ar fi fost dat în plasament.

Unii localnici au declarat că au mai auzit zgomote venind din dubă, dar li s-a spus că ar fi fost vorba despre o pisică.

O vecină a descris cazul drept „devastator”, spunând că nimeni nu a bănuit ce se întâmpla.

Nu înțelegem. Este îngrozitor, nu există cuvinte.  Nu am observat niciodată nimic, nu am auzit nimic… Parcă trăim într-un film sau într-un vis și tot sperăm că mâine ne vom trezi și poate nu este real. Pur și simplu nu putem înțelege, a spus aceasta.

Cazul readuce în atenție și alte tragedii recente care au șocat opinia publică din Franța. Printre acestea se numără și cazul Gisèle Pelicot, care a ieșit la iveală în 2024. Timp de aproape un deceniu, femeia ar fi fost drogată de propriul soț și abuzată în mod repetat, inclusiv de alți bărbați invitați de acesta în locuință. Procesul, desfășurat public la cererea victimei, s-a încheiat cu condamnarea tuturor inculpaților, inclusiv a fostului soț, care a primit pedeapsa maximă. Prin decizia de a vorbi deschis, Gisèle Pelicot a devenit un simbol al luptei împotriva violenței sexuale, transmițând un mesaj puternic victimelor: rușinea aparține agresorilor, nu celor care suferă abuzurile.

