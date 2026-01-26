Un caz cutremurător din armata rusă ridică semne serioase de întrebare privind trimiterea militarilor răniți sau invalizi în zonele de conflict activ din Ucraina. Sergentul Roman Bairamov, în vârstă de 46 de ani, care fusese rănit grav la bazin și picioare în noiembrie 2025, a fost trimis înapoi pe front în decembrie, deși se afla imobilizat într-un scaun cu rotile, relatează portalul Realitatea Siberiei.

Documentele medicale arată că Bairamov fusese declarat temporar inapt pentru serviciul militar, categoria „G”. Totuși, el a fost externat înainte de termen și trimis direct în linia întâi, fără posibilitatea de a se deplasa singur. Familia sa a păstrat copii ale documentelor medicale, deoarece originalele au fost reținute de autorități, iar telefonul sergentului a fost confiscat.

Potrivit rudelor, Bairamov s-a înrolat în armată sub presiune.

„A fost amenințat cu închisoarea dacă nu semna contractul cu Ministerul Apărării. Nu a fost patriotism, ci disperare. Avea probleme personale și administrative, nu putea să obțină un loc de muncă decent nicăieri”, a declarat Alina, o rudă apropiată.

După ce a fost trimis pe front, contactul familiei cu Bairamov s-a pierdut complet. „Numărul lui a fost blocat, iar starea sa este necunoscută. Cum poate un utilizator de scaun cu rotile să supraviețuiască într-o zonă de conflict activ? Nu va supraviețui, iar moartea lui nu va îmbunătăți raportările lor”, adaugă familia.

Cazuri similare și practici recurente

Acest caz nu este izolat. În ianuarie 2026, un videoclip publicat pe rețelele sociale arată mai mulți soldați răniți, inclusiv unul în scaun cu rotile, trimiși pe linia frontului în ciuda stării lor fizice. Soldatul Șota Margvelașvili povestește: „La ce bun Kalașnikovele astea dacă nici măcar nu putem merge? Comandamentul nostru ne trimite la moarte. Unii dintre noi avem brațele rupte, alții fragmente de obuze în corp.”

Potrivit militarilor din videoclip, majoritatea aveau categoria „B” cu ștampilă roșie, ceea ce îi făcea inapți pentru luptă, dar erau forțați să participe la misiuni. Aceste practici au fost criticate și de organizațiile pentru drepturile omului.

Alexei Komlev, avocat care sprijină soldații refuznici, a declarat: „Acești oameni nu sunt de niciun folos pe front și sunt lăsați singuri să se descurce. Totul ține de raportarea către superiori.”

Cazuri similare au fost semnalate și în 2025, când videoclipuri arătau soldați cu dizabilități severe – unii fără brațe sau picioare, alții pe cârje – trimiși pe linia întâi, în ciuda faptului că documentele medicale le interziceau participarea la luptă.

Investigațiile Realitatea Siberiei arată că veteranii ruși invalizi se confruntă cu întârzieri semnificative în obținerea protezelor și ajutorului medical, în ciuda declarațiilor oficiale privind progresele în acest domeniu. În multe cazuri, militarii grav răniți sunt forțați să lupte pentru a reduce costurile armatei și pentru a menține „carne de tun” disponibilă pentru raportările statistice ale comandamentului.