Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Imagini virale cu un robot umanoid care alungă mistreți pe o stradă din Polonia. „Noi vom fi «mistreții» peste 5 ani”

Un moment care pare desprins dintr-un film SF a fost surprins pe o stradă din Varșovia, unde un robot umanoid a fost filmat în timp ce alungă un grup de mistreți, într-o scenă ce ilustrează un viitor tot mai tehnologizat.

Imaginile neobișnuite, care par mai degrabă desprinse dintr-un scenariu de film SF decât din realitatea cotidiană, au fost surprinse recent pe o stradă din Varșovia, Polonia, unde un robot umanoid a fost filmat în timp ce se apropie de un grup de mistreți și îi pune pe fugă.

Prezența mistreților în zonele urbane nu este un fenomen nou în Varșovia și în alte orașe din Polonia. Animalele pătrund frecvent în cartiere rezidențiale și pe străzi aglomerate în căutare de hrană, devenind o problemă constantă pentru autorități și locuitori.

Episodul în care robotul umanoid alungă mistreţii, devenit viral în scurt timp, nu este doar spectaculos prin caracterul său inedit, ci și simbolic pentru o schimbare mai amplă: pătrunderea tot mai vizibilă a tehnologiei avansate în spațiul public și interacțiunea acesteia cu mediul natural.

În imaginile distribuite online, robotul se îndreaptă către un mic grup de mistreți adunați la marginea drumului. Pe măsură ce mașina cu aspect uman avansează, animalele se împrăștie și se retrag, evitând confruntarea.

Cine este „Edward” și cum a devenit popular

Edward Warchocki este un robot umanoid cu o prezență online activă în Polonia, unde apare frecvent în conținut destinat publicului larg și în videoclipuri distribuite pe rețelele sociale, potrivit site-ului său oficial.

Popularitatea sa a crescut tocmai datorită interacțiunilor cu oamenii în situații cotidiene, ceea ce l-a transformat într-o apariție familiară în mediul online.

Deși întâlnirile dintre oameni și animale sălbatice sunt relativ frecvente, implicarea unui robot umanoid aduce o dimensiune complet nouă și neașteptată.

Incidentul are loc într-un moment în care roboții umanoizi depășesc tot mai mult stadiul experimentelor controlate și încep să fie integrați în medii reale.

Exemple recente arată că astfel de roboți pot executa mișcări complexe, își pot menține echilibrul, pot efectua salturi și pot oferi asistență în spații publice, precum aeroporturile. În paralel, tot mai multe companii dezvoltă modele destinate producției în serie și utilizării industriale, semnalând o schimbare majoră în modul în care tehnologia va fi integrată în viața de zi cu zi.

Deși majoritatea acestor sisteme sunt încă în faze de testare sau utilizate în medii controlate, imaginile din Varșovia oferă o perspectivă asupra modului în care roboții ar putea ajunge să gestioneze situații imprevizibile din lumea reală.

Reacții împărțite pe rețelele sociale

Clipul a stârnit numeroase reacții online, utilizatorii exprimând un amestec de amuzament, curiozitate și îngrijorare.

„Animalele sălbatice trebuie intimidate, deoarece pot ataca oamenii. Dacă nimeni nu le sperie, nu le pasă de oameni. Am multe dintre ele pe proprietatea mea și nu reacționează la oameni”, a scris un utilizator de Instagram.

Un altul a comentat: „Acesta este un eveniment istoric. Mă bucur să trăiesc într-o perioadă în care acest lucru reprezintă Polonia”, în timp ce un al treilea a adăugat: „Bravo, Edward”.

Alți utilizatori au făcut remarci ironice sau au exprimat temeri legate de evoluția tehnologiei:

* „E ca Terminator”;

* „E beat sau prea bătrân să alerge?”;

* „Urmărește un porc, urmărește o persoană. Nu și roboții. O să fie amuzant doar până când nu va mai fi...”

Unii au mers mai departe cu scenarii speculative:

* „Noi vom fi «mistreții» peste 5 ani”;

* „Acum râdem, dar, hei, peste 10 ani, noi vom fi «mistreţii»”;

* „Totul e distracție și joacă până când începe să alunge oamenii”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Orbán a plecat. Cine este următorul „perturbator-șef” al UE? Lista liderilor care pot bloca Bruxelles-ul
stirileprotv.ro
image
Prețul roșiilor de sezon se apropie de 100 de lei pe kg. E mai ieftin să aduci fructe exotice din Malaezia decât să cumperi legume din curtea țăranilor români, subvenționate de stat. Prețurile se triplează de la solar până la tarabă
gandul.ro
image
Noua formă de diabet despre care aproape nimeni nu vorbește: diabetul de tip 5
mediafax.ro
image
Cu cine negociază, de fapt, Nicolae Stanciu în Superliga. Surpriză totală – nu e FCSB, nu e Rapidul lui Șucu
fanatik.ro
image
Fugarul Daniel Dragomir pierde pe fond cererea de revizuire a condamnării. Instanța, despre „probele” fostului ofițer SRI: „Mărturia din auzite este inadmisibilă”
libertatea.ro
image
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Câțiva bărbați au pus o stație de taxare falsă pe autostradă și au încasat 700.000 de euro într-un an și jumătate, în India
antena3.ro
image
Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"
observatornews.ro
image
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
cancan.ro
image
„Bătaie mare” pe biletele de tratament la pensie. Când încep înscrierile? Cât costă biletul?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Rampă de acces în bloc. Ce riscă asociațiile de proprietari care nu asigură accesul persoanelor cu handicap
playtech.ro
image
El este fotbalistul din Generația de Aur care l-a trimis să se antreneze cu vacile. „Au fost și chestii mai grave”
fanatik.ro
image
Când se va putea circula neîntrerupt din Ploiești până la Pașcani pe A7. Situația la zi a Autostrăzii Moldovei
ziare.com
image
Hansi Flick și-a decis viitorul, imediat după ce Barcelona a fost eliminată de Atletico Madrid din UCL
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Scenariu negru pentru UDMR după victoria lui Peter Magyar. Cristian Pîrvulescu: „Vor avea o problemă serioasă”
cotidianul.ro
image
Cu cine a petrecut Codruța Filip de Paște, după ce Valentin Sanfira a plecat în vacanță cu noua iubită FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine zilnic la instituție cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Lidia Buble l-a dat în judecată pe Răzvan Simion. Artista îi aduce acuzații grave prezentatorului de la Neatza
actualitate.net
image
15 aprilie, ziua în care s-a născut Leonardo da Vinci. Lucruri mai puțin știute despre geniul care studia anatomia și scria în sens invers
click.ro
image
Zodiile care au parte de un miracol în luna mai. Ei sunt nativii care vor trăi 4 săptămâni ca-n povești
click.ro
image
Momentul accidentului cumplit în care a murit o tânăra însărcinată. Impactul devastator, surprins de o cameră de bord
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Monument to Victor Emmanuel II (Venice) jpg
Victor Emmanuel al-II-lea, regele care a creat statul italian modern
historia.ro
