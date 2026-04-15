Imagini virale cu un robot umanoid care alungă mistreți pe o stradă din Polonia. „Noi vom fi «mistreții» peste 5 ani”

Imaginile neobișnuite, care par mai degrabă desprinse dintr-un scenariu de film SF decât din realitatea cotidiană, au fost surprinse recent pe o stradă din Varșovia, Polonia, unde un robot umanoid a fost filmat în timp ce se apropie de un grup de mistreți și îi pune pe fugă.

Prezența mistreților în zonele urbane nu este un fenomen nou în Varșovia și în alte orașe din Polonia. Animalele pătrund frecvent în cartiere rezidențiale și pe străzi aglomerate în căutare de hrană, devenind o problemă constantă pentru autorități și locuitori.

Episodul în care robotul umanoid alungă mistreţii, devenit viral în scurt timp, nu este doar spectaculos prin caracterul său inedit, ci și simbolic pentru o schimbare mai amplă: pătrunderea tot mai vizibilă a tehnologiei avansate în spațiul public și interacțiunea acesteia cu mediul natural.

În imaginile distribuite online, robotul se îndreaptă către un mic grup de mistreți adunați la marginea drumului. Pe măsură ce mașina cu aspect uman avansează, animalele se împrăștie și se retrag, evitând confruntarea.

Cine este „Edward” și cum a devenit popular

Edward Warchocki este un robot umanoid cu o prezență online activă în Polonia, unde apare frecvent în conținut destinat publicului larg și în videoclipuri distribuite pe rețelele sociale, potrivit site-ului său oficial.

Popularitatea sa a crescut tocmai datorită interacțiunilor cu oamenii în situații cotidiene, ceea ce l-a transformat într-o apariție familiară în mediul online.

Deși întâlnirile dintre oameni și animale sălbatice sunt relativ frecvente, implicarea unui robot umanoid aduce o dimensiune complet nouă și neașteptată.

Incidentul are loc într-un moment în care roboții umanoizi depășesc tot mai mult stadiul experimentelor controlate și încep să fie integrați în medii reale.

Exemple recente arată că astfel de roboți pot executa mișcări complexe, își pot menține echilibrul, pot efectua salturi și pot oferi asistență în spații publice, precum aeroporturile. În paralel, tot mai multe companii dezvoltă modele destinate producției în serie și utilizării industriale, semnalând o schimbare majoră în modul în care tehnologia va fi integrată în viața de zi cu zi.

Deși majoritatea acestor sisteme sunt încă în faze de testare sau utilizate în medii controlate, imaginile din Varșovia oferă o perspectivă asupra modului în care roboții ar putea ajunge să gestioneze situații imprevizibile din lumea reală.

Reacții împărțite pe rețelele sociale

Clipul a stârnit numeroase reacții online, utilizatorii exprimând un amestec de amuzament, curiozitate și îngrijorare.

„Animalele sălbatice trebuie intimidate, deoarece pot ataca oamenii. Dacă nimeni nu le sperie, nu le pasă de oameni. Am multe dintre ele pe proprietatea mea și nu reacționează la oameni”, a scris un utilizator de Instagram.

Un altul a comentat: „Acesta este un eveniment istoric. Mă bucur să trăiesc într-o perioadă în care acest lucru reprezintă Polonia”, în timp ce un al treilea a adăugat: „Bravo, Edward”.

Alți utilizatori au făcut remarci ironice sau au exprimat temeri legate de evoluția tehnologiei:

* „E ca Terminator”;

* „E beat sau prea bătrân să alerge?”;

* „Urmărește un porc, urmărește o persoană. Nu și roboții. O să fie amuzant doar până când nu va mai fi...”

Unii au mers mai departe cu scenarii speculative:

* „Noi vom fi «mistreții» peste 5 ani”;

* „Acum râdem, dar, hei, peste 10 ani, noi vom fi «mistreţii»”;

* „Totul e distracție și joacă până când începe să alunge oamenii”.