Gruparea de gherilă din Crimeea dezvăluie locația unde rușii selectează țintele și controlează atacurile din sudul Ucrainei

În Sevastopolul ocupat temporar, serviciile secrete partizane au identificat un centru de comandă care joacă un rol cheie în gestionarea atacurilor aeriene din sudul Ucrainei, ceea ce îl face unul dintre cele mai importante noduri ale mașinii militare rusești din peninsulă, relatează Dialog.

Potrivit mișcării de rezistență „Atesh”, formată din partizani tătari și ucraineni, sediul central se află pe teritoriul fostei Uzine de Aviație din Sevastopol, care în perioada sovietică se ocupa cu întreținerea și modernizarea echipamentelor de aviație.

În prezent, întreprinderea funcționează ca o filială a Întreprinderii Unitare de Stat Federale Aviakomplekt și este complet integrată în sistemul de aprovizionare și control al aviației militare ruse din peninsula ocupată.

Partizanii susțin că instalația a încetat de mult să mai fie doar o bază de reparații. A devenit un centru strategic, unde se decide ce orașe ucrainene vor deveni ținte pentru următoarele atacuri aeriene. Nu numai că se iau aici decizii cu privire la momentul zborurilor, dar echipajele sunt și antrenate, iar după misiunile de luptă, elicopterele sunt întreținute și restaurate.

Ateș, gruparea care îi spionează pe ruși în Crimeea ocupată, susțin că ofițerii Forțelor Aerospațiale Ruse din Dzhankoy și Rostov-pe-Don sosesc în mod regulat la postul de comandă. Acest lucru permite coordonarea acțiunilor diferitelor unități și asigură prezența constantă a aviației pe cerul de deasupra sudului Ucrainei.

Reprezentanții „Atesh” subliniază că activitățile acestui centru influențează direct intensitatea atacurilor asupra orașelor Herson, Nicolaev și Zaporojie. Din acel loc sunt controlate atacurile efectuate asupra zonelor rezidențiale și a instalațiilor de infrastructură civilă.

Toate datele colectate privind personalul, echipamentul și structura sediului au fost deja transferate Forțelor de Apărare ale Ucraine.