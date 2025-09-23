Scene șocante cu bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în urmă cu un an. S-a înjunghiat în gât după ce a fost găsit vinovat de toate acuzațiile

Ryan Routh, bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump, a vrut să se înjunghie în gât cu un stilou, după ce a fost găsit vinovat de toate acuzațiile legate de atentatul din septembrie 2024 la viața candidatului de atunci.

Scenele au avut loc într-o sală de judecată din Florida după ce jurații au ajuns la un verdict unanim în acest caz. După citirea verdictului, Routh a început să se lovească la gât cu un stilou.

Fiica sa, Sarah Ellen Routh, ar fi început, de asemenea, să facă scandal în sala de judecată apoi a părăsit clădirea.

Ulterior, ea a fost filmată plângând și fugind. Fiul lui Routh, Adam Routh, a fost de asemenea văzut părăsind sala de judecată după verdictul de vinovăție.

Routh a fost găsit vinovat de tentativă de asasinare a unui candidat prezidențial important, posesie infracțională de armă de foc și muniție, posesie de armă de foc cu un număr de serie șters, posesie de armă de foc în scopul comiterii unei infracțiuni de violență și atac asupra unui ofițer federal.

Routh riscă o pedeapsă maximă de închisoare pe viață. Sentința sa este așteptată pe 18 decembrie.

Trump a felicitat-o pe procurorul general Pam Bondi și departamentul său după condamnare.

„Procesul a fost gestionat meticulos și aș dori să le mulțumesc judecătorului și juraților pentru timpul, profesionalismul și răbdarea lor”, a afirmat președintele într-o declarație.

Bondi a declarat că verdictul «ilustrează angajamentul Departamentului de Justiție de a-i pedepsi pe cei care se angajează în violență politică», într-o postare pe X.

„Această tentativă de asasinat nu a fost doar un atac la adresa președintelui nostru, ci un afront la adresa națiunii noastre însăși”.

Reacționând la știri în timpul călătoriei sale la Națiunile Unite, Trump a declarat reporterilor: «Nu puteți lăsa să se întâmple astfel de lucruri - care nu au nimic de-a face cu mine, ci cu un președinte sau chiar cu o persoană - nu puteți permite să se întâmple asta».

Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost prins de autorități în Palm Beach, Florida, anul trecut, după ce agenții Secret Service l-au reperat în niște tufișuri din fața unuia dintre terenurile de golf ale lui Trump, în timp ce republicanul juca o partidă.

O armă și un aparat foto au fost găsite la locul unde a fugit Routh.

Potrivit analizei poliţiei federale americane FBI în baza conectării telefoanelor lui cu antene-releu, Ryan Routh se afla din 18 august în Florida şi aparatele lui au fost localizate de nenumărate ori între această dată şi 15 septembrie lângă terenul de golf al lui Donald Trump şi rezidenţa lui din Mar-a-Lago.

Înainte de a fi reperat, el stătuse aproape 12 ore în apropiere de clubul de golf, potrivit acuzaţiei, care a dat publicităţii o scrisoare scrisă de mână şi datată cu câteva luni înainte în care el îşi exprima intenţia de a-l asasina pe Donald Trump.

Fostul preşedinte republican scăpase deja la limită, pe 13 iulie, unei alte tentative de asasinat după ce un atacator a deschis focul în timpul unui miting electoral în Pennsylvania (nord-est), rănindu-l uşor la ureche şi omorând un membru al asistenţei.