search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Gabriel Zucman, economistul ignorat: „Guvernul francez a refuzat să asculte apelul pentru o taxare echitabilă a marilor averi”

0
0
Publicat:

În timp ce Franța se afundă într-o criză politică și economică profundă, economistul Gabriel Zucman acuză lipsa de curaj politic și refuzul guvernelor de a răspunde cererii publice de justiție fiscală.

Economistul francez Gabriel Zucman/FOTO:AFP
Economistul francez Gabriel Zucman/FOTO:AFP

Gabriel Zucman, unul dintre cei mai cunoscuți economiști francezi la nivel internațional, critică dur conducerea politică de la Paris pentru respingerea repetată a propunerii sale de introducere a unei taxe progresive pe marile averi. Într-un moment în care Franța este confruntată cu instabilitate guvernamentală, creșterea costurilor de împrumut și presiuni sociale accentuate, refuzul autorităților de a aborda direct problema inegalităților fiscale devine, în viziunea sa, un gest de iresponsabilitate.

„Puterea executivă a rămas complet surdă atât la efortul parlamentar, cât și la revendicările democratice exprimate clar de societate,” afirmă Zucman într-un interviu acordat publicației Politico. „Lipsa unui dialog real cu opoziția pe tema taxării marii averi a blocat țara și a consumat timp prețios.”

Taxa Zucman, susținută de majoritatea francezilor

Propunerea sa – cunoscută informal drept „taxa Zucman” – vizează impunerea unei taxe anuale de cel puțin 2% pe averile nete care depășesc 100 de milioane de euro. Măsura, sprijinită de Partidul Socialist și de o parte a stângii parlamentare, se bucură de o susținere publică covârșitoare: potrivit unui sondaj recent comandat de socialiști, 86% dintre respondenți se declară în favoarea acesteia.

„Există o cerere profundă în rândul populației pentru mai multă echitate fiscală și pentru o taxare corectă a celor foarte bogați,” explică economistul, care predă atât la Paris School of Economics, cât și la University of California, Berkeley.

Dar, în ciuda sprijinului popular, proiectul a fost întâmpinat cu ostilitate de către elitele economice și politice. Fostul premier Sébastien Lecornu a declarat pentru Le Parisien că nu susține introducerea taxei, invocând faptul că aceasta s-ar aplica și asupra unor active profesionale, ceea ce ar putea descuraja investițiile. De asemenea, partenerii conservatori din coaliție – în special Les Républicains – au condiționat susținerea guvernului de excluderea unui astfel de instrument fiscal.

O luptă între elite și societate

Respingerea unei reforme fiscale susținute de o largă majoritate ridică semne de întrebare asupra capacității democrației franceze de a răspunde presiunii sociale fără a ceda influenței grupurilor de interese. Zucman subliniază că opoziția față de taxa pe marile averi a fost alimentată inclusiv de miliardari cu influență mediatică, precum Bernard Arnault. „Cei afectați de această măsură – și mijloacele media pe care le controlează – au avut reacții extrem de virulente, în încercarea de a împiedica orice formă de reflecție sau dezbatere la nivel guvernamental,” afirmă economistul.

Și totuși, Gabriel Zucman rămâne optimist. Chiar dacă inițiativa sa nu a fost transpusă în legislație, dezbaterea publică a contribuit, în opinia sa, la o „mai bună înțelegere a mecanismelor fiscale și a inechităților din sistem.”

„Nivelul dezbaterii publice a crescut, iar asta este un câștig în sine,” spune el.

Franța nu este la mâna creditorilor

Demisia guvernului Lecornu și incertitudinile care planează asupra viitorului politic al Franței au provocat o reacție imediată pe piețele financiare: euro s-a depreciat, iar costurile de împrumut au crescut. Totuși, Zucman avertizează împotriva dramatizării excesive.

„Franța nu este la mâna creditorilor internaționali,” spune el, indicând nivelul ridicat al economiilor private din țară și valoarea totală a activelor deținute de populație. În locul austerității sau al reducerii serviciilor publice, el propune o redirecționare a efortului bugetar către taxarea echitabilă a celor mai bogați.

„Avem de-a face cu o problemă financiară care are o soluție – și această soluție se află în mâinile francezilor,” conchide Zucman.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș
gandul.ro
image
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
mediafax.ro
image
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?”
fanatik.ro
image
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat”
libertatea.ro
image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
antena3.ro
image
Ciclonul Barbara mătură sud-estul României. Sfaturile autorităţilor: "Staţi în casă, închideţi ferestrele"
observatornews.ro
image
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Cât curent consumă un calorifer electric lăsat toată ziua pornit. Ce sumă ajungi să plătești la sfârșitul lunii
playtech.ro
image
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce impact va avea”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
De ce a murit, de fapt, Felix Baumgartner! Ce a arătat ancheta
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
Anunț de ultimă oră! Se închid școlile în urma codului roșu de ploi torențiale. Care sunt județele afectate
kanald.ro
image
eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
romaniatv.net
image
Guvernul poate interzice cumulul pensie-salariu
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
FotoJet (40) jpg
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cod roșu de ploi torențiale în București. La ce oră începe potopul, potrivit meteorologilor
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Am aflat în sfârșit cum arăta fostul soț al lui Brigitte Macron. Fiicele sale au publicat poze cu bărbatul care-a dus o viață secretă

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani