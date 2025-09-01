Fostul președinte al Ucrainei critică intenția țării de a adera la NATO: „O rută directă către războiul civil”

Fostul preşedinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici a criticat intenția țării sale de a adera la NATO, într-o rară apariţie publică.

Într-un video difuzat luni de agenţia de presă rusă Ria Novosti, Ianukovici se exprimă în faţa camerei de filmat, o premieră de la începerea agresiunii ruse contra Ucrainei în februarie 2022, potrivit Agerpres.

Acum în vârstă de 75 de ani, cel care a condus Ucraina între 2010 şi 2014 declară că a fost „întotdeauna împotriva unei aderări a ţării sale la NATO. Am înţeles clar întotdeauna că acest lucru ar fi o catastrofă pentru Ucraina. Este un drum către nicăieri, o rută directă către războiul civil”, a adăugat el.

De asemenea, Viktor Ianukovici a dat asigurări că el îşi fixase ca „obiectiv” o aderare la Uniunea Europeană.

Plecarea sa de la putere a fost cauzată de manifestaţiile din piaţa Maidan din Kiev declanşate după decizia lui, din noiembrie 2013, de a nu semna un acord de asociere între Ucraina şi Uniunea Europeană. Viktor Ianukovici a prezidat Ucraina din februarie 2010 până în februarie 2014.

„Controlam şi duceam înainte acest proces de aderare a Ucrainei la UE”, a spus fostul şef al statului ucrainean, care i-a acuzat pe responsabilii europeni de „aroganţă” şi de neînţelegerea „complexităţii situaţiei economice din Ucraina” în timpul acestor negocieri.

Fostul lider a fugit din Ucraina în februarie 2014, după moartea a aproximativ 100 de persoane în tentativa sa de reprimare a mişcării de contestare Maidan.

După acele evenimente, Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea şi a sprijinit o insurecţie armată a separatiştilor pro-ruşi din estul Ucrainei care se opuneau Kievului.

În 2022, Uniunea Europeană a impus sancţiuni fostului preşedinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici şi fiului său Oleksandr, pentru presupusul rol pe care îl au în ameninţarea securităţii la adresa Ucrainei.

Consiliul European a anunţat, într-un comunicat, că cei doi bărbaţi au fost adăugaţi pe o listă de sancţiuni europene puse în aplicare „ca răspuns la agresiunea militară nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei”.