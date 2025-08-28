search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Fostul ministru polonez al Sănătăţii, agresat în plină stradă: „Am fost bătut de doi bărbaţi care strigau: «Moarte trădătorilor patriei!»”

0
0
Publicat:

Fostul ministru polonez al Sănătăţii, Adam Niedzielski, a ajuns la spital după ce a fost bătut de doi bărbaţi în plină stradă, în oraşul Siedlce. Incidentul este pus în legătură cu rolul său în gestionarea pandemiei de COVID-19.

Adam Niedzielski se consideră victima instigărilor la ură. FOTO: Facebook/Adam Niedzielski
Adam Niedzielski se consideră victima instigărilor la ură. FOTO: Facebook/Adam Niedzielski

Adam Niedzielski, ministru al Sănătăţii în Polonia în perioada pandemiei de COVID-19, între 2020 şi 2023, a relatat că a fost bătut în plină stradă de doi bărbaţi necunoscuţi, care l-au lovit cu pumnii şi cu picioarele, iar apoi s-au făcut nevăzuţi.

„Acum câteva ore, am fost victima unui atac brutal”, a spus fostul oficial.

„Am fost bătut de doi bărbaţi care strigau: «Moarte trădătorilor patriei!». Am fost lovit în faţă şi apoi lovit cu picioarele în timp ce zăceam la pământ. Întregul incident a durat câteva secunde, după care agresorii au fugit”, a mai povestit Adam Niedzielski.

Atacul a avut loc în faţa unui restaurant din centrul oraşului Siedlce, iar mai multe persoane care au asistat la scenele de violenţă au confirmat că înainte de agresiune cei doi bărbaţi au început să critice deciziile guvernamentale din perioada pandemiei, portivit Politico.

Reacţia autorităţilor

Poliţia poloneză a anunţat între timp că a reţinut doi suspecţi, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care urmează să fie interogaţi.

„Mai multe detalii despre circumstanţele atacului vor fi făcute publice după încheierea audierilor”, au precizat reprezentanţii forţelor de ordine.

Adam Niedzielski a fost transportat la Spitalul Provincial din Siedlce, unde a rămas internat câteva ore, fiind ulterior externat. Din fericire, nu a suferit leziuni grave.

Premierul Donald Tusk a reacţionat rapid, condamnând atacul şi cerând pedepsirea agresorilor.

„Fără milă”, a transmis şeful executivului de la Varşovia.

Extremismul a câştigat teren şi în Polonia

Fostul ministru al Sănătăţii consideră că atacul asupra sa este consecinţa unei atmosfere tot mai tensionate în spaţiul public, în care discursurile extremiste, care îndeamnă la ură, câştigă tot mai mult teren.

„Acesta a fost rezultatul tolerării discursurilor instigatoare la ură”, a desclarat Adam Niedzielski.

Totodată, e a criticat decizia actualului ministru de Interne, Marcin Kierwiński, de a-i retrage protecţia, în ciuda ameninţărilor primite.

„Sper că această situaţie va determina toate părţile scenei politice să reflecteze asupra faptului că ne aflăm deja pe o pantă alunecoasă. Pasivitatea nu va face decât să ne condamne la o escaladare şi mai mare”, a concluzionat fostul ministru polonez.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
gandul.ro
image
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în Capitală
mediafax.ro
image
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
fanatik.ro
image
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei
libertatea.ro
image
VIDEO Primele declarații ale polițistului care a intervenit în atacul rasist din Capitală asupra unui livrator străin
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
„Abia aștept să auziți ce urmează”. Mădălina Ghenea, într-o nouă ipostază incendiară. A transmis un mesaj misterios
antena3.ro
image
Începe "Litoralul pentru toţi". Staţiunile cu cele mai mici preţuri la cazări: 80 de lei pe noapte, la hotel
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Ce a pățit un român după ce și-a cerut iubita de soție pe o plajă din Bulgaria. A cerut ajutor pe un forum dedicat
playtech.ro
image
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Incendiu puternic în centrul Bucureștiului! Arde un cunoscut restaurant
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
Hidroelectrica, anunț pentru sute de mii clienți privind convenția de consum: Puteți cere actualizarea
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
ramasite avioane parang foto lucian ignat
Avionul militar german prăbușit în Parâng, în al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!