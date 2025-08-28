Fostul ministru polonez al Sănătăţii, agresat în plină stradă: „Am fost bătut de doi bărbaţi care strigau: «Moarte trădătorilor patriei!»”

Fostul ministru polonez al Sănătăţii, Adam Niedzielski, a ajuns la spital după ce a fost bătut de doi bărbaţi în plină stradă, în oraşul Siedlce. Incidentul este pus în legătură cu rolul său în gestionarea pandemiei de COVID-19.

Adam Niedzielski, ministru al Sănătăţii în Polonia în perioada pandemiei de COVID-19, între 2020 şi 2023, a relatat că a fost bătut în plină stradă de doi bărbaţi necunoscuţi, care l-au lovit cu pumnii şi cu picioarele, iar apoi s-au făcut nevăzuţi.

„Acum câteva ore, am fost victima unui atac brutal”, a spus fostul oficial.

„Am fost bătut de doi bărbaţi care strigau: «Moarte trădătorilor patriei!». Am fost lovit în faţă şi apoi lovit cu picioarele în timp ce zăceam la pământ. Întregul incident a durat câteva secunde, după care agresorii au fugit”, a mai povestit Adam Niedzielski.

Atacul a avut loc în faţa unui restaurant din centrul oraşului Siedlce, iar mai multe persoane care au asistat la scenele de violenţă au confirmat că înainte de agresiune cei doi bărbaţi au început să critice deciziile guvernamentale din perioada pandemiei, portivit Politico.

Reacţia autorităţilor

Poliţia poloneză a anunţat între timp că a reţinut doi suspecţi, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care urmează să fie interogaţi.

„Mai multe detalii despre circumstanţele atacului vor fi făcute publice după încheierea audierilor”, au precizat reprezentanţii forţelor de ordine.

Adam Niedzielski a fost transportat la Spitalul Provincial din Siedlce, unde a rămas internat câteva ore, fiind ulterior externat. Din fericire, nu a suferit leziuni grave.

Premierul Donald Tusk a reacţionat rapid, condamnând atacul şi cerând pedepsirea agresorilor.

„Fără milă”, a transmis şeful executivului de la Varşovia.

Extremismul a câştigat teren şi în Polonia

Fostul ministru al Sănătăţii consideră că atacul asupra sa este consecinţa unei atmosfere tot mai tensionate în spaţiul public, în care discursurile extremiste, care îndeamnă la ură, câştigă tot mai mult teren.

„Acesta a fost rezultatul tolerării discursurilor instigatoare la ură”, a desclarat Adam Niedzielski.

Totodată, e a criticat decizia actualului ministru de Interne, Marcin Kierwiński, de a-i retrage protecţia, în ciuda ameninţărilor primite.

„Sper că această situaţie va determina toate părţile scenei politice să reflecteze asupra faptului că ne aflăm deja pe o pantă alunecoasă. Pasivitatea nu va face decât să ne condamne la o escaladare şi mai mare”, a concluzionat fostul ministru polonez.