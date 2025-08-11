search
Luni, 11 August 2025
Adevărul
Fonduri COVID pentru cluburi de swingeri, iahturi și solarii. Guvernul Tusk, prins în capcana propriei transparențe

Publicat:

O inițiativă menită să demonstreze transparența guvernului condus de Donald Tusk s-a transformat într-un veritabil coșmar politic: publicarea listei beneficiarilor fondurilor europene destinate relansării economice post-COVID a scos la iveală proiecte greu de justificat – de la iahturi și baruri cu vodcă până la un club pentru swingeri.

Premierul polonez Donald Tusk/FOTO>EPA/EFE
Premierul polonez Donald Tusk/FOTO>EPA/EFE

Guvernul polonez a publicat recent o hartă interactivă a granturilor acordate în cadrul programului HoReCa, în valoare totală de 1,2 miliarde de zloți (circa 282 milioane euro), o inițiativă care ar fi trebuit să întărească încrederea publicului în buna administrare a fondurilor UE. În schimb, datele au arătat că o parte din bani au mers către afaceri cu o agendă departe de scopul inițial: consolidarea turismului și industriei ospitalității, grav afectate de pandemie.

Un restaurant din Łódź a primit fonduri pentru achiziționarea a două iahturi, o pizzerie și-a extins serviciile cu un solar, iar un grant a fost acordat unei firme înregistrate la aceeași adresă cu un club de swingeri din sudul țării. De aici până la explozii mediatice și atacuri din partea opoziției a fost doar un pas.

PiS profită de haosul comunicării

Partidul național-conservator Lege și Justiție (PiS), aflat în opoziție după pierderea alegerilor din 2023, a folosit ocazia pentru a lovi exact acolo unde doare mai tare: imaginea de administrator onest a lui Tusk. Europarlamentarul PiS Tobiasz Bocheński a numit cazul „unul dintre cele mai mari scandaluri de după 1989”, organizând o acțiune în fața sediului Guvernului, cu o plăcuță inscripționată ironic „Ministerul Heringului și al Vodcii”.

Ironia nu a fost întâmplătoare – printre beneficiarii fondurilor figurează și o rețea de baruri care promovează specificul polonez într-un mod discutabil. PiS a anunțat deja că va cere inspecții parlamentare și sesizări către procuratură pentru a urmări „lanțul decizional” care a permis aceste alocări controversate.

Fonduri negociate de vechea guvernare, dar asumate de actuala

Ironic sau nu, regulile care au permis aceste „diversificări” de activitate – inclusiv achiziționarea de ambarcațiuni, echipamente pentru bronzat sau investiții în atracții „alternative” – au fost elaborate și aprobate în perioada în care chiar PiS se afla la guvernare, în 2021. Acest detaliu, însă, nu a oprit valul de critici.

Premierul Tusk a reacționat ferm: „Nu vom tolera risipa banilor europeni. Cine a greșit va plăti, indiferent de partid sau poziție”, a declarat acesta pe platforma X. Parchetul a deschis anchete preliminare, iar Ministerul Fondurilor Europene a anunțat un audit, cu rezultate așteptate la sfârșitul lunii septembrie.

Un scandal care pune presiune pe o coaliție deja fragilă

Dincolo de ridicolul unor cazuri particulare, scandalul aduce o nouă criză într-o coaliție guvernamentală deja tensionată. Ministerul responsabil pentru derularea programului aparține formațiunii Polska 2050, condusă de Szymon Hołownia – un partener de guvernare indispensabil, dar cu o relație din ce în ce mai complicată cu Tusk. Vara aceasta, liderul Polska 2050 s-a văzut implicat într-o controversă după o întâlnire nocturnă cu liderul PiS, Jarosław Kaczyński – un episod care nu a trecut neobservat.

Pentru PiS, scandalul este ocazia ideală de a arăta că Tusk nu deține controlul nici asupra propriului guvern, nici asupra alocării fondurilor europene. Pentru premier, este o lecție dură: transparența nu înseamnă doar publicarea de date, ci și o asumare reală a responsabilității administrative.

Un context politic complicat

Criza actuală survine la scurt timp după eșecul candidatului susținut de Tusk la alegerile prezidențiale – primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski – înfrânt de naționalistul Karol Nawrocki. În acest context, coaliția pro-europeană se clatină, iar agenda de reforme riscă să fie blocată de un parlament mai fragmentat ca niciodată.

Programul HoReCa, gândit ca simbol al relansării și al normalității europene, riscă să devină un exemplu de cum intențiile bune pot eșua spectaculos atunci când controlul administrativ și criteriile de eligibilitate nu sunt urmate de o supraveghere riguroasă.

Europa

