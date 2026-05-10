Fostul ministru al Justiției din Polonia, dat în urmărire și refugiat în Ungaria lui Orban, ar fi fugit în SUA

Fostul ministru polonez al Justiției, Zbigniew Ziobro, dat în urmărire de autoritățile de la Varșovia, ar fi părăsit Ungaria și s-ar afla în prezent în Statele Unite, potrivit presei poloneze citate de AFP.

Ziobro este acuzat că ar fi deturnat fonduri destinate victimelor infracțiunilor pentru achiziționarea programului de spionaj Pegasus, folosit, potrivit anchetatorilor, pentru monitorizarea unor oponenți politici. El riscă până la 25 de ani de închisoare.

Postul conservator Republika a relatat că fostul ministru se află în SUA, iar televiziunea TVN24 a publicat o fotografie cu acesta pe aeroportul din Newark, în apropiere de New York, scrie presa poloneză.

Potrivit informațiilor apărute în publicațiile poloneze, citată și de Politico, Ziobro obținuse azil în Ungaria în ianuarie 2026, împreună cu soția sa. El s-a refugiat acolo în perioada în care Viktor Orban era premier.

Situația vine în contextul în care noul prim-ministru ungar, Peter Magyar, instalat recent în funcție, a anunțat că Ungaria nu va mai oferi protecție persoanelor căutate de justiție.

„Ungaria nu va mai fi un refugiu pentru infractori căutaţi la nivel internaţional”, a declarat Peter Magyar, făcând referire atât la Zbigniew Ziobro, cât și la fostul său adjunct, Marcin Romanowski, suspectat de deturnarea a aproape 40 de milioane de euro.

Autoritățile poloneze au transmis că pașaportul lui Ziobro a fost revocat, însă Biroul procurorului general de la Varșovia a precizat că „nu are date care să confirme plecarea suspectului din spaţiul Schengen”.

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Zurek, a declarat că, în cazul în care prezența lui Ziobro în Statele Unite va fi confirmată, Polonia va cere extrădarea acestuia.

Zbigniew Ziobro a ocupat funcțiile de ministru al Justiției și procuror general în guvernele partidului Lege și Justiție (PiS) între 2015 și 2023. El este cunoscut și pentru reformele controversate din sistemul judiciar, criticate de Comisia Europeană, care a acuzat Varșovia că subminează statul de drept și independența justiției.