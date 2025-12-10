Articol publicitar

KRUK România prezintă Barometrul Datoriilor 2025 - Românii planifică mai puțin, iar cheltuielile neprevăzute pun presiune pe majoritate

KRUK România, compania nr.1 de management și plata datoriei, anunță lansarea Barometrului Datoriilor pentru anul 2025, studiu realizat în parteneriat cu Kantar, care analizează comportamentul financiar și percepțiile românilor privind datoriile. Noile date relevă tendințe interesante în planificarea bugetului, utilizarea instrumentelor financiare și motivele din spatele gestionării datoriilor.

Românii   sunt mai puțin orientați spre planificarea bugetară spre deosebire de trendul european

Studiul Kantar 2025 indică faptul că aproximativ 45% dintre români își planifică bugetul de venituri și cheltuieli în fiecare lună. Această tendință de planificare financiară redusă este vizibilă în comparație cu alte țări europene, din Grupul KRUK, unde populația adoptă într-o măsură mai mare o abordare structurată a finanțelor personale. Această lipsă de planificare poate genera o vulnerabilitate crescută în fața fluctuațiilor economice și a evenimentelor neprevăzute.

Vulnerabilitatea la șocurile financiare: O realitate pentru 3 din 4 români

Unul dintre rezultatele Barometrului subliniază o vulnerabilitate financiară extinsă: 74% dintre români ar întâmpina dificultăți majore în a face față unei cheltuieli neprevăzute echivalentă cu șase salarii lunare. Acest procent semnificativ indică o presiune constantă asupra bugetelor personale și o lipsă acută de "plase de siguranță" financiare în rândul majorității populației.

Instrumente financiare: Aproape un sfert dintre români rămân în afara sistemului bancar modern

Circa 21% dintre românii chestionați declară că nu utilizează niciun instrument financiar standard, evidențiind o nevoie de incluziune financiară. În timp ce cardul de debit/salariu este dominant (73% la nivel național, 81% în urban), alte instrumente bancare sau de investiții sunt mai puțin adoptate. Există diferențe notabile în funcție de mediul de rezidență, sex, grupe de vârstă și nivel de educație. În mediul urban, procentul utilizării cardului de debit/salariu este de 81%, similar cu cel înregistrat în alte țări din grupul KRUK.  In mediul rural, procentul celor care nu folosesc instrumente financiare standard este de aproape 29% comparativ cu 14% în urban.

Situația financiară a gospodăriilor: Un echilibru precar la baza piramidei de consum

Datele studiului arată că 46% dintre români nu mai au bani din salariu la sfârșitul lunii, iar 13% nu își pot acoperi nici nevoile de bază. Această presiune financiară constantă influențează direct puterea de cumpărare și capacitatea de consum, având un impact direct asupra sectoarelor de retail și servicii. Aceste cifre, alături de evoluția din anii precedenți, subliniază o vulnerabilitate economică în rândul populației aflate la risc de sărăcie.

Economiile: Banii cash și orizontul scurt domină peisajul

58% dintre români declară că reușesc să economisească lunar. În mediul urban, acest procent crește la 61%, fiind în linie cu rezultatele observate în țări precum Italia sau Spania. Analiza în profunzime dezvăluie, insa, preferința pentru numerar și o acoperire pe termen scurt. 66% dintre cei care economisesc o fac prin păstrarea banilor cash acasă. Acest procent ridicat de economisire cash diferențiază România de majoritatea celorlalte țări din grup.

Mai mult, 60% dintre cei care economisesc își pot acoperi cheltuielile de bază pentru cel mult 3 luni, în timp ce doar 29% au economii suficiente pentru 6 luni sau mai mult. Procentul celor cu economii pentru o perioadă mai lungă de 6 luni este mai mic în România comparativ cu alte țări analizate în cadrul grupului.

Datoriile și responsabilitatea: Liniștea personală, principalul motivator pentru achitarea datoriilor și percepția asupra rolului statului

În 2025, aproximativ 16% dintre respondenți au declarat că înregistrează cel puțin o datorie financiară restantă, un procent cu o ușoară scădere față de anii precedenți. Principalul motivator pentru achitarea datoriilor este liniștea personală și reducerea stresului (30%), depășind obligațiile morale sau legale. Interesant este că 49% dintre români blamează guvernul/statul pentru dificultățile de rambursare, în timp ce 31% își asumă propria responsabilitate.

Rezultatele Barometrului Datoriilor 2025 ne oferă o imagine clară a provocărilor cu care se confruntă românii în gestionarea finanțelor personale. Planificarea financiară deficitară și vulnerabilitatea la cheltuielile neprevăzute sunt aspecte critice, care necesită o abordare strategică și, mai ales, empatică. La KRUK, înțelegem că aceste situații generează stres și incertitudine. De aceea, ne angajăm să sprijinim românii în procesul de echilibrare financiară, nu doar prin soluții de plată adaptate nevoilor individuale, ci și prin educație financiară, pentru a le oferi instrumentele necesare unei stabilități pe termen lung și, în final, pentru liniștea lor personală. Este o accelerare a eforturilor de educație financiară, atât din partea sectorului public, cât și privat, pentru a consolida reziliența economică a populației   a declarat          Cosmina Marinescu, CEO KRUK România.

Despre studiul Barometrul Datoriilor realizat de Kantar

Studiul este reprezentativ la nivel național și a fost desfășurat în perioada 24.10-07.11, prin metoda de culegere CATI (apeluri telefonice). Eșantionul a fost simplu, aleatoriu, reprezentat de populația generală cu vârsta cuprinsă între 18-65 de ani, atât din mediul urban, cât și din mediul rural. Eșantionul total este 1001 respondenți, iar marja de eroare este de 3,1%.

Despre KRUK ROMÂNIA

Membră a Grupului KRUK S.A. din 2007, cu peste 2 milioane de clienți în România, KRUK este compania nr.1 de management și plata datoriei. Fie că gestionează datorii în Etapa Amiabilă sau în Etapa Juridică, clienții KRUK beneficiază de educație financiară pentru un stil financiar responsabil, mentorat pentru decizii avizate și asistență 24/7.

Despre Kantar

Kantar oferă soluții globale de date și analize avansate de marketing, fiind partenerul de încredere al companiilor de top pentru insight-uri valoroase de brand. Îmbinăm date relevante despre atitudinile și comportamentele consumatorilor cu expertiză solidă și instrumente analitice moderne, pentru a explora împreună perspective asupra modului in care oamenii gândesc și acționeaza. Vă sprijinim să înțelegeți contextul și motivațiile din spatele comportamentelor, contribuind la strategii de marketing eficiente care vă pot ghida in viitor.

