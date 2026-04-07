Ucraina a folosit în premieră o rachetă anti-navă suedeză în atacul asupra unei platforme petroliere din Marea Neagră

Forțele Navale Ucrainene au confirmat un atac cu rachete anti-navă de înaltă tehnologie, produsă în Suedia, care a vizat o platformă petroliferă ocupată de forțele ruse în Marea Neagră, potrivit unei declarații oficiale publicate luni, relatează Kyiv Post.

Un videoclip difuzat de marina ucraineană a arătat cel puțin două rachete lovind platforma Sivaș, o platformă, situată la aproximativ 60–80 de kilometri nord-vest de Crimeea. Filmarea arată explozii puternice pe puntea principală a platformei pe timp de noapte, în timp ce alte imagini surprind atacuri cu drone și bărci kamikaze. Forțele ruse foloseau platforma abandonată pentru supravegherea spațiului aerian, război electronic și apărare antiaeriană.

Forțele ucrainene au lansat o serie de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii petroliere ruse din portul Novorossisk.

Novorossisk, situat în nord-estul coastei ruse a Mării Negre, găzduiește Flota Rusă a Mării Negre după pierderea sediului său anterior din Sevastopol, Crimeea. În cadrul acestor atacuri, fregata Amiral Grigorovici a fost lovită în timp ce încerca să apere portul, conform surselor militare ucrainene.

Racheta utilizată în atacul asupra platformei petroliere este o Saab-Bofors RBS-15, denumită oficial „Gungir”, după sulița mitologică a zeului nordic Odin. Atât sursele militare ucrainene, cât și cele rusești au confirmat marți utilizarea acestei arme.

Racheta RBS-15 măsoară 4,35 metri lungime și cântărește aproximativ 650 kg, fiind o armă cu rază lungă de acțiune, ce poate fi lansată de pe nave, aeronave sau platforme terestre. Ea călătorește cu o viteză apropiată de viteza sunetului și navighează folosind o combinație de ghidaj inerțial, GPS și radar. Designul său include tehnologie avansată de contramăsuri electronice (ECCM), făcând-o rezistentă la bruiaj și spoofing.

Marina ucraineană a precizat că fiecare rachetă a purtat o încărcătură explozivă convențională de 200 kg, fără a specifica versiunea folosită sau modul în care Ucraina a obținut sistemele. Versiunile timpurii ale RBS-15 aveau o rază de acțiune de aproximativ 70 km, în timp ce cea mai recentă variantă, Mark IV, poate atinge peste 300 km, permițând atacuri mobile pe distanțe lungi.

Suedia, care a semnat un acord de transfer cu Ucraina în 2024, produce RBS-15. Alți operatori includ Finlanda, Germania, Polonia, Croația, Bulgaria, Algeria și Thailanda. Deși mai multe state europene susțin Ucraina militar, nu au existat transferuri publice ale acestui sistem de rachete.

Ucraina a dezvoltat, de asemenea, propria sa rachetă anti-navă, Neptune. Puțin mai grea decât RBS-15, Neptune are o încărcătură mai mare și o rază de acțiune mai lungă, dar un design mai simplu și mai puțin rezistent la contramăsuri electronice. Neptune a atras atenția internațională în aprilie 2022, când două rachete au scufundat nava amiral a Flotei Ruse din Marea Neagră, Moskva. De atunci, forțele ucrainene au folosit sistemul în peste 50 de atacuri confirmate asupra navelor rusești, infrastructurii energetice și platformelor de lansare a dronelor.

Atacurile rusești cu rachete și drone au vizat facilitățile de producție Neptune din Kyiv și Zaporojie, ucigând și rănind angajați și diminuând capacitatea de producție a acestei rachete.