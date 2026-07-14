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Forțele Armate ale Ucrainei vor deschide parada militară de Ziua Națională a Franței

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Parada militară de Ziua Bastiliei, desfășurată marți, 14 iulie, pe Champs-Élysées, are anul acesta un pronunțat caracter european, fiind concepută ca o demonstrație de sprijin pentru Ucraina și de unitate militară a continentului. Evenimentul, care va începe la ora locală 9:50 (10.50 ora României), coincide și cu ultima paradă de 14 iulie din mandatul președintelui Emmanuel Macron.

Nelipsita paradă militară de Ziua Națională a Franței/FOTO:AFP
Nelipsita paradă militară de Ziua Națională a Franței/FOTO:AFP

Trupe și aeronave din peste 30 de state

Contingentul ucrainean va deschide coloana internațională a statelor membre ale „Coaliției de Voință”, alianță formată din țări care și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la securitatea Ucrainei după încheierea războiului. În urma militarilor ucraineni vor defila 500 de militari reprezentanți ai celorlalte state participante.

Ucraina va fi reprezentată la marșul militar de un detașament format din 25 de militari ai Forțelor Armate, ofițeri și soldați cu experiență de luptă pe front. Aceștia vor conduce un bloc internațional alcătuit din aproximativ 500 de militari proveniți din 35 de țări partenere.

Un moment simbolic al ceremoniei îl va reprezenta demonstrația aeriană. Două avioane de vânătoare franceze Mirage 2000 vor survola Parisul cu echipaje mixte, formate din piloți francezi și ucraineni instruiți în Franța. Unul dintre aparate a fost decorat în culorile albastru și galben ale drapelului ucrainean și va evolua imediat după formația acrobatică Patrouille de France.

Potrivit organizatorilor, la eveniment vor participa în total 6.686 de persoane, 299 de vehicule terestre, 90 de aeronave — printre care un vânător spaniol F-18 — 32 de elicoptere și 193 de cai ai Gărzii Republicane, un număr record față de cei 5.810 militari care au defilat anul trecut.

Zelenski, alături de Macron și alți circa 30 de lideri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va asista la paradă alături de Macron, din tribuna oficială, împreună cu alți aproximativ 30 de șefi de stat și de guvern. Macron a declarat, într-un mesaj transmis luni seară, că este o onoare să primească partenerii coaliției și „prietenii ucraineni" care defilează alături de trupele franceze.

Tema centrală a ediției din acest an a fost formulată de autoritățile franceze drept „trezirea strategică a Europei", iar invitarea celor 35 de state din coaliție a fost prezentată explicit ca un gest de susținere a Ucrainei și a securității europene.

Summit la Paris în ajunul paradei

Cu o zi înainte de defilare, la Paris a avut loc summitul „Coaliției de Voință", reunind aproximativ 37 de state, în cadrul căruia liderii au discutat despre intensificarea sprijinului militar pentru Ucraina și despre consolidarea apărării antirachetă europene. Cu această ocazie, zece state europene, inclusiv Ucraina, au anunțat înființarea unei coaliții antibalistice, menită să dezvolte o arhitectură comună de apărare antirachetă pentru Europa, în cadrul proiectului FREYJA.

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Mesaj către Moscova și Washington

În discursul tradițional adresat armatei, rostit luni, în ajunul sărbătorii naționale, Macron a susținut că Franța și-a respectat angajamentul de reînarmare asumat încă din 2017, an în care a anunțat majorarea bugetului pentru apărare. Președintele francez a afirmat că Europa este pregătită să apere libertatea și statul de drept „cu prețul sângelui, dacă este necesar".

Evenimentele de la Paris sunt interpretate ca un semnal dublu, adresat deopotrivă președintelui rus Vladimir Putin și președintelui american Donald Trump, menit să arate că Europa este unită și își asumă un rol mai activ în propria apărare.

Sărbătoare umbrită de incendii și caniculă

Ediția din acest an a paradei are loc pe fondul unui al treilea val de caniculă din acest an în Franța și al unor incendii de vegetație active în pădurea Fontainebleau, la sud de Paris, precum și în sudul țării. Ca urmare, mai multe autorități locale, inclusiv cele din capitală, au interzis focurile de artificii și balurile pompierilor, tradiționale de Ziua Bastiliei. Spectacolul de drone de la Turnul Eiffel a fost însă menținut și a avut loc luni seară.

Ce se sărbătorește cu adevărat pe 14 iulie și cum a devenit această dată Ziua Națională a Franței

Franța marchează marți, 14 iulie 2026, Ziua Națională, însă această dată nu a fost dintotdeauna sărbătoarea oficială a Republicii. Statutul său a fost consacrat prin legea din 6 iulie 1880, publicată în Monitorul oficial a doua zi.

Înainte de adoptarea acestei decizii, autoritățile franceze au analizat și alte momente simbolice din timpul Revoluției Franceze. Printre variante s-au numărat 4 august 1789, ziua abolirii privilegiilor feudale, și 5 mai 1789, data deschiderii Stărilor Generale, eveniment care a precedat declanșarea revoluției. În cele din urmă, Parlamentul a ales data de 14 iulie.

În imaginarul colectiv, această zi este asociată în primul rând cu căderea Bastiliei, fortăreața și închisoarea din Paris cucerită de revoluționari la 14 iulie 1789. Evenimentul a devenit simbolul prăbușirii monarhiei absolute și al începutului Revoluției Franceze. În țările anglofone, Ziua Națională a Franței este cunoscută drept Bastille Day.

Totuși, semnificația oficială a datei de 14 iulie nu se limitează la asaltul asupra Bastiliei. Exact un an mai târziu, la 14 iulie 1790, a avut loc Sărbătoarea Federației (Fête de la Fédération), organizată pe Champ-de-Mars, la Paris, pentru a celebra reconcilierea și unitatea națiunii franceze. Cu acel prilej, regele Ludovic al XVI-lea a depus jurământul de credință față de Constituție în fața a zeci de mii de participanți.

Atunci când 14 iulie a fost proclamată oficial Ziua Națională, în 1880, legea nu a precizat în mod explicit care dintre cele două evenimente istorice este comemorat. Istoricii consideră că alegerea datei a urmărit să reunească simbolic atât începutul Revoluției Franceze prin căderea Bastiliei, cât și idealul de unitate națională reprezentat de Sărbătoarea Federației.

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