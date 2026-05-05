Finlanda cere Kievului să ia măsuri după ce drone ucrainene rătăcite au pătruns în spațiul său aerian: „Nu vom permite asta”

Finlanda a condamnat marți încălcarea spațiului său aerian de către două drone ucrainene, care ar fi deviat de la traiectorie în timpul unui atac desfășurat duminică asupra portului rus Primorsk, situat în apropiere de Sankt Petersburg, după incidente similare înregistrate în lunile martie și aprilie, potrivit agenției EFE.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a transmis un mesaj ferm în urma incidentului, subliniind că astfel de situații nu vor fi tolerate. Oficialul a cerut autorităților de la Kiev să își planifice operațiunile astfel încât riscul devierii dronelor să fie redus la minimum.

„Nu vom permite acest lucru. (Ucraina) trebuie să-şi planifice operaţiunile în aşa fel încât să reducă la minimum riscul ca dronele să devieze din cauza interferenţelor (provocate de sistemele de război electronic n.red) ruseşti, pentru a preveni astfel de incidente”, a transmis acesta, potrivit Agerpres.

„Folosirea spaţiului nostru aerian pentru acest tip de operaţiuni este total interzisă. Am transmis foarte clar statului ucrainean că inclusiv dronele care se rătăcesc din cauza unei neglijenţe sunt acţiuni reprobabile”, a adăugat oficialul finlandez.

Potrivit autorităților de la Helsinki, cele două drone au fost detectate duminică în apropierea graniței cu Rusia, în timp ce se îndreptau către regiunea Leningrad. Forțele Aeriene finlandeze au intervenit imediat, ridicând de la sol avioane de vânătoare și elicoptere pentru a monitoriza situația, însă au decis să nu intercepteze aparatele, având în vedere proximitatea acestora față de frontiera rusă.

Nu este pentru prima dată când astfel de incidente au loc. În ultimele luni, mai multe drone ucrainene care ar fi avut ca țintă infrastructura petrolieră rusă - inclusiv porturile Primorsk și Ust-Luga de la Marea Baltică - au ajuns accidental pe teritoriul Finlandei. În martie și aprilie, patru astfel de aparate au fost descoperite după ce s-au prăbușit. Incidente similare au fost semnalate în statele baltice Estonia şi Letonia.

Autoritățile ucrainene și-au cerut scuze pentru aceste incidente, dar au susținut că Rusia ar fi redirecționat deliberat prin intermediul sistemelor de război electronic o parte din aceste drone către Finlanda şi statele baltice.

Subiectul a fost discutat și la nivel înalt: premierul Finlandei, Petteri Orpo, a abordat situația în cadrul unei întâlniri cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, desfășurată duminică la Erevan, în marja summitului Comunității Politice Europene. Potrivit presei finlandeze, liderul de la Kiev a dat asigurări că Ucraina va adopta măsuri suplimentare astfel încât dronele sale să nu mai ajungă în spaţiul aerian finlandez.