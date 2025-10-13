Extrema dreaptă nu reușește să se impună în alegerile locale din Portugalia

Partidul de extremă dreaptă Chega nu a reușit să obțină controlul asupra niciunui oraș important în alegerile locale desfășurate duminică în Portugalia, în pofida unei creșteri semnificative a numărului de voturi comparativ cu scrutinul din 2021, scrie politico.eu.

Formațiunea condusă de André Ventura a câștigat primării doar în trei localități: Albufeira, Entroncamento și São Vicente – situate, respectiv, în regiunea Algarve, zona interioară Médio Tejo și pe insula Madeira. Deși nu a reușit să preia administrația niciunui centru urban major, Chega și-a consolidat prezența în consiliile municipale și ar putea influența deciziile în mai multe administrații locale.

„A fost o seară bună,” a declarat Ventura, recunoscând totodată că partidul, care a avut candidați în 307 din cele 308 municipalități ale țării, nu și-a atins obiectivele. Numărul alegătorilor care au susținut formațiunea ultranaționalistă s-a triplat față de alegerile locale precedente, însă totalul voturilor obținute este sub jumătate din scorul realizat de Chega la alegerile legislative anticipate din urmă cu cinci luni.

Rezultatele slabe în orașe precum Elvas și Sintra – unde influencera de extremă dreaptă Rita Matias s-a clasat pe locul al treilea – sugerează că partidul are dificultăți atunci când liderul Ventura nu candidează personal.

Pierderi importante pentru Partidul Socialist

Alegerile au fost marcate și de pierderi importante pentru Partidul Socialist, care a fost învins în cele mai mari două orașe ale țării. La Lisabona, candidata socialistă Alexandra Leitão nu a reușit să-l învingă pe actualul primar de centru-dreapta, Carlos Moedas. La Porto, conservatorul Pedro Duarte l-a depășit pe candidatul socialist Manuel Pizarro, fost europarlamentar.

În ciuda sondajelor care prefigurau o înfrângere, Moedas a fost votat de cu 30.000 de alegători mai mult decât în 2021. Rezultatul sugerează că electoratul nu îl consideră responsabil pentru accidentul fatal din luna trecută de la funicularul din Lisabona, ale cărui cauze sunt încă investigate.

„Am cerut doar un vot în plus față de contracandidatul meu, dar alegătorii mi-au dat cu 30.000 mai mult,” a declarat Moedas în discursul de după victorie. Deși nu a obținut majoritatea absolută în consiliul municipal, fostul comisar european pentru știință a promis o guvernare locală „stabilă”, bazată pe negocieri inclusiv cu Chega.

În afara Lisabonei și a orașului Porto, socialiștii au obținut victorii importante la Coimbra – un important centru universitar – și la Faro, capitala regiunii Algarve. La Faro, candidatul de centru-stânga António Pina a reușit să atragă voturile alegătorilor dezamăgiți de centralismul puterii de la Lisabona. Cu toate acestea, Partidul Socialist a pierdut controlul în mai multe municipalități mai mici, preluate de Partidul Social Democrat (PSD) al premierului Luís Montenegro.

Liderul Partidului Socialist, José Luís Carneiro, a subliniat că formațiunea sa a obținut un scor mai bun decât la alegerile legislative din luna mai, când Chega a devenit principala forță de opoziție. Cu toate acestea, rezultatele din această duminică nu oferă perspective favorabile în contextul alegerilor prezidențiale programate pentru luna ianuarie. Socialiștii urmează să-și desemneze candidatul săptămâna viitoare, pentru a-l succeda pe actualul președinte Marcelo Rebelo de Sousa.

În același timp, premierul Montenegro se poate declara mulțumit de faptul că reprezentanții partidului său controlează acum majoritatea consiliilor municipale. Totuși, acest succes amplifică presiunea asupra sa pentru a răspunde eficient la criza locuințelor, care a dus la creșteri accentuate ale prețurilor în întreaga țară. Guvernul a alocat 2,1 miliarde de euro din bugetul național pentru 2026 în acest domeniu, iar premierul intenționează să mobilizeze sprijinul primarilor pentru implementarea rapidă a acestor fonduri.

În ultimii doi ani, alegătorii portughezi au fost chemați de patru ori la urne – pentru alegeri naționale, europene și locale. Deși existau temeri legate de o posibilă rată ridicată a absenteismului, prezența la vot s-a apropiat de 60% – cel mai ridicat nivel înregistrat la alegeri locale din 2005 încoace.

Implicarea ridicată a electoratului este atribuită importanței acestui scrutin, considerat de analiști drept unul dintre cele mai disputate din istoria recentă a Portugaliei. În aproape jumătate dintre municipalități nu a existat un primar în funcție care să candideze pentru un nou mandat, ca urmare a limitării mandatelor și a trecerii mai multor edili în funcții naționale.

Până la alegerile prezidențiale din ianuarie, portughezii nu vor avea parte de o pauză electorală. Printre candidații anunțați se numără liderul Chega, André Ventura, și amiralul Henrique Gouveia e Melo – cunoscut pentru coordonarea campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, dar criticat de unii pentru potențiala sa candidatură la cea mai înaltă funcție în stat, în contextul în care este membru activ al armatei.