search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Extrema dreaptă nu reușește să se impună în alegerile locale din Portugalia

0
0
Publicat:

Partidul de extremă dreaptă Chega nu a reușit să obțină controlul asupra niciunui oraș important în alegerile locale desfășurate duminică în Portugalia, în pofida unei creșteri semnificative a numărului de voturi comparativ cu scrutinul din 2021, scrie politico.eu.

Partidul Socialist din Portugalia a ieșit cu pierderi minime în urma alegerilor locale/FOTO:X
Partidul Socialist din Portugalia a ieșit cu pierderi minime în urma alegerilor locale/FOTO:X

Formațiunea condusă de André Ventura a câștigat primării doar în trei localități: Albufeira, Entroncamento și São Vicente – situate, respectiv, în regiunea Algarve, zona interioară Médio Tejo și pe insula Madeira. Deși nu a reușit să preia administrația niciunui centru urban major, Chega și-a consolidat prezența în consiliile municipale și ar putea influența deciziile în mai multe administrații locale.

„A fost o seară bună,” a declarat Ventura, recunoscând totodată că partidul, care a avut candidați în 307 din cele 308 municipalități ale țării, nu și-a atins obiectivele. Numărul alegătorilor care au susținut formațiunea ultranaționalistă s-a triplat față de alegerile locale precedente, însă totalul voturilor obținute este sub jumătate din scorul realizat de Chega la alegerile legislative anticipate din urmă cu cinci luni.

Rezultatele slabe în orașe precum Elvas și Sintra – unde influencera de extremă dreaptă Rita Matias s-a clasat pe locul al treilea – sugerează că partidul are dificultăți atunci când liderul Ventura nu candidează personal.

Pierderi importante pentru Partidul Socialist

Alegerile au fost marcate și de pierderi importante pentru Partidul Socialist, care a fost învins în cele mai mari două orașe ale țării. La Lisabona, candidata socialistă Alexandra Leitão nu a reușit să-l învingă pe actualul primar de centru-dreapta, Carlos Moedas. La Porto, conservatorul Pedro Duarte l-a depășit pe candidatul socialist Manuel Pizarro, fost europarlamentar.

În ciuda sondajelor care prefigurau o înfrângere, Moedas a fost votat de cu 30.000 de alegători mai mult decât în 2021. Rezultatul sugerează că electoratul nu îl consideră responsabil pentru accidentul fatal din luna trecută de la funicularul din Lisabona, ale cărui cauze sunt încă investigate.

„Am cerut doar un vot în plus față de contracandidatul meu, dar alegătorii mi-au dat cu 30.000 mai mult,” a declarat Moedas în discursul de după victorie. Deși nu a obținut majoritatea absolută în consiliul municipal, fostul comisar european pentru știință a promis o guvernare locală „stabilă”, bazată pe negocieri inclusiv cu Chega.

În afara Lisabonei și a orașului Porto, socialiștii au obținut victorii importante la Coimbra – un important centru universitar – și la Faro, capitala regiunii Algarve. La Faro, candidatul de centru-stânga António Pina a reușit să atragă voturile alegătorilor dezamăgiți de centralismul puterii de la Lisabona. Cu toate acestea, Partidul Socialist a pierdut controlul în mai multe municipalități mai mici, preluate de Partidul Social Democrat (PSD) al premierului Luís Montenegro.

Liderul Partidului Socialist, José Luís Carneiro, a subliniat că formațiunea sa a obținut un scor mai bun decât la alegerile legislative din luna mai, când Chega a devenit principala forță de opoziție. Cu toate acestea, rezultatele din această duminică nu oferă perspective favorabile în contextul alegerilor prezidențiale programate pentru luna ianuarie. Socialiștii urmează să-și desemneze candidatul săptămâna viitoare, pentru a-l succeda pe actualul președinte Marcelo Rebelo de Sousa.

În același timp, premierul Montenegro se poate declara mulțumit de faptul că reprezentanții partidului său controlează acum majoritatea consiliilor municipale. Totuși, acest succes amplifică presiunea asupra sa pentru a răspunde eficient la criza locuințelor, care a dus la creșteri accentuate ale prețurilor în întreaga țară. Guvernul a alocat 2,1 miliarde de euro din bugetul național pentru 2026 în acest domeniu, iar premierul intenționează să mobilizeze sprijinul primarilor pentru implementarea rapidă a acestor fonduri.

În ultimii doi ani, alegătorii portughezi au fost chemați de patru ori la urne – pentru alegeri naționale, europene și locale. Deși existau temeri legate de o posibilă rată ridicată a absenteismului, prezența la vot s-a apropiat de 60% – cel mai ridicat nivel înregistrat la alegeri locale din 2005 încoace.

Implicarea ridicată a electoratului este atribuită importanței acestui scrutin, considerat de analiști drept unul dintre cele mai disputate din istoria recentă a Portugaliei. În aproape jumătate dintre municipalități nu a existat un primar în funcție care să candideze pentru un nou mandat, ca urmare a limitării mandatelor și a trecerii mai multor edili în funcții naționale.

Până la alegerile prezidențiale din ianuarie, portughezii nu vor avea parte de o pauză electorală. Printre candidații anunțați se numără liderul Chega, André Ventura, și amiralul Henrique Gouveia e Melo – cunoscut pentru coordonarea campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, dar criticat de unii pentru potențiala sa candidatură la cea mai înaltă funcție în stat, în contextul în care este membru activ al armatei.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „E mai mare rușinea”. Revoltă printre localnici, după ce o parcare de cartier s-a transformat într-un haos, cu girul primăriei
digi24.ro
image
Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi
gandul.ro
image
Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de iarnă
mediafax.ro
image
“Ghiiiițăăăăăăăă!”. Video. Comentatorii britanici, reacție nebună la golul din ultima secundă marcat de fundaș în Romania – Austria 1-0
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
VIDEO&FOTO Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au schimbat în ultimele patru decenii
digi24.ro
image
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
gsp.ro
image
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Calcul pensii militare. Perioadele care se iau în considerare
playtech.ro
image
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel mai tare din țară”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
O viperă a murit după ce a mușcat un bărbat beat criță. Victima a încercat apoi să salveze șarpele
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
romaniatv.net
image
Alertă la granița României. Rusia a amenințat direct Republica Moldova
mediaflux.ro
image
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Calendar 12 octombrie: 1960 Nikita Hrușciov a lovit cu pantoful în masă la ONU, înfuriat de o afirmație a unui lider filipinez jpeg
Calendar 12 octombrie: 1960 - Nikita Hrușciov a lovit cu pantoful în masă la ONU, înfuriat de o afirmație a unui lider filipinez
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică