Un tânăr din Bulgaria s-a costumat în fantomă pentru a speria șoferii, iar prietenii lui aruncau cu pietre în mașini

Un tânăr din Bulgaria s-a costumat în fantomă și a ieșit pe șosea pentru a speria șoferii, în apropierea satului Dabova Mahala, din regiunea Montana, în nord-vestul țării.

Potrivit presei bulgare, un tânăr înfășurat într-un cearșaf alb, iar anterior chiar într-un costum alb de protecție, apărea pe carosabil, determinând șoferii să încetinească pentru a evita un posibil accident. În acel moment, alți membri ai grupului aruncau cu pietre și obiecte dure în vehiculele care treceau, provocând pagube materiale.

Martorii au spus că totul se întâmplă de obicei în jurul orei 1:00 dimineața, pe un drum intens circulat, fiind ruta care duce către „Podul Dunării” 2. Mai mulți șoferi, inclusiv din satul vecin Topoloveț, au sesizat Poliția după ce mașinile le-au fost avariate.

Inspectorul de poliție Simeon Ivanov de la secția de poliție Brusartsi a primit trei sesizări, însă la sosirea la fața locului nu a găsit pe nimeni.

„Administrația Regională Lom ne-a informat că doi dintre șoferii care au fost loviți cu pietre și alte obiecte dure erau din satul vecin Topolovets.

Aceștia spun că drumul le-a fost blocat de un bărbat acoperit cu un cearșaf. Pentru a nu-l lovi, șoferii au redus viteza și, în acel moment, alte persoane au aruncat cu pietre în vehicule, cauzând daune. Totul a durat aproximativ o oră”, a explicat el.

Ivanov a subliniat că, în urma anchetei, au fost identificate șase persoane implicate. Toți au recunoscut faptele. Doi dintre suspecți au fost reținuți, unul este minor, iar ceilalți au vârste cuprinse între 19 și 21 de ani, toți fiind din Dabova Mahala.

Tinerii au susținut că totul a fost „o distracție” și o încercare de a deveni cunoscuți pe rețelele sociale. Cazul a fost preluat de Parchet, iar autoritățile avertizează că astfel de gesturi pot avea consecințe grave.

Ivanov i-a îndemnat pe tineri să nu fie influențați de videoclipurile provocatoare de pe rețelele sociale.