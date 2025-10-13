search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
Erdoğan vine în România în 2026. Vizită oficială cu miză strategică în securitate și economie

Publicat:

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, va efectua o vizită oficială în România în prima jumătate a anului 2026. Vizita marchează o nouă etapă în relațiile dintre cele două țări și va consolida parteneriatul strategic existent, în special în domeniul securității și cooperării economice.

Nicușor Dan și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Sursa foto: X
Nicușor Dan și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Sursa foto: X

Anunțul a fost făcut de ambasadorul Turciei la București, Özgür Kıvanç Altan, în cadrul emisiunii „Obiectiv EuroAtlantic”, difuzată de DefenseRomania. Diplomatul a precizat că pregătirile sunt deja în desfășurare, în coordonare cu biroul prim-ministrului Ilie Bolojan și cu autoritățile române.

Președintele nostru va fi primit de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan. Va fi o întâlnire care va multiplica proiectele bilaterale, în special în domeniul securității”, a declarat ambasadorul.

El a amintit că în 2024, la Ankara, a avut loc prima reuniune a Consiliului de Cooperare Strategică România–Turcia, un format guvern la guvern (G2G) care a creat un cadru concret pentru extinderea colaborării. Reuniunea a fost găzduită de președintele Erdoğan și de fostul premier român Marcel Ciolacu.

Ambasadorul Özgür Kıvanç Altan a subliniat că obiectivul vizitei din 2026 va fi evaluarea rezultatelor de până acum și identificarea de noi domenii de cooperare. „Când președintele nostru va veni aici anul viitor, va trebui să ne așezăm și să vedem ce facem în fiecare sector și ce se poate îmbunătăți. Întregul sector public și privat va trebui să caute mai multe sinergii”, a explicat diplomatul.

Oficialul turc a mai spus că relația dintre cele două state are rădăcini solide, bazate pe încredere și sprijin reciproc încă de după Revoluția din 1989. „După Revoluție, Turcia a fost una dintre primele țări care a sprijinit aderarea României la NATO. Când unii aliați aveau rezerve, noi am fost foarte clari și fermi. Asta a ajutat să construim o relație solidă încă de la început”, a spus ambasadorul.

Parteneriatul Strategic Turcia–România, semnat în 2011, a ridicat relațiile bilaterale la cel mai înalt nivel politico-militar. Turcia este în prezent principalul aliat al României în regiunea Mării Negre și un partener economic de prim-plan, cu peste 17 miliarde de dolari în schimburi comerciale anuale.

Vizita lui Recep Tayyip Erdoğan la București este așteptată să aducă noi acorduri în domenii precum securitatea regională, infrastructura energetică, industria de apărare și cooperarea culturală.

Europa

