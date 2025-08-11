Elveția ar putea anula comanda de 36 de avioane F-35, din cauza tarifelor impuse de Trump. SUA, un „partener de securitate nesigur”

O comandă de 36 de avioane de luptă F-35, în valoare de peste 6 miliarde de franci, riscă să fie blocată din cauza tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și Elveția. Trump a impus un tarif de 39% asupra exporturilor elvețiene.

Președintele american Donald Trump a decis să impună un tarif de 39% asupra exporturilor elvețiene, reprezentând cea mai mare taxă aplicată vreodată unei țări dezvoltate și de peste două ori mai mare decât tariful impus Uniunii Europene. Măsura a stârnit reacții politice puternice la Berna, unde parlamentari din mai multe partide cer reconsiderarea contractului cu SUA.

Elveția a ales în 2021 avioanele F-35 în detrimentul modelului francez Dassault Rafale, decizie aprobată la limită prin referendum, cu 50,1% din voturi. Livrările sunt programate între 2027 și 2030, însă costurile ar putea crește cu peste 1 miliard de franci, potrivit notificării primite recent de la Washington.

Partidul Verzilor a depus deja o moțiune pentru anularea contractului, invocând faptul că SUA au devenit un „partener de securitate nesigur” și cerând orientarea către o alternativă europeană.

„Avioanele de luptă F-35 au devenit din nou o problemă politică”, a declarat Hans-Peter Portmann, parlamentar liberal, care nu exclude rezilierea contractului sau reducerea comenzii, relatează Politico.

„Fie acceptăm o pierdere și reziliem contractul, fie luam doar ceea ce am plătit deja, oprim următoarele tranșe de livrare din SUA și completăm lacunele noastre în materie de apărare cu achiziții din Europa. Acest lucru trebuie acum examinat cu atenție”, conform Hans-Peter Portmann.

Consiliul Federal își menține deocamdată sprijinul pentru programul F-35, argumentând că fără acest model Elveția nu ar dispune de o apărare aeriană adecvată. Totuși, unii experți politici atrag atenția că tarifele impuse de Trump ar putea accelera o repoziționare strategică a Elveției spre Uniunea Europeană.

Elveția nu este singura țară care reevaluează achiziția avioanelor F-35. Spania a exclus deja acest model, preferând opțiuni europene, iar Portugalia și Canada și-au exprimat rezervele.

Moțiunea Verzilor ar putea fi dezbătută în următoarea sesiune parlamentară din septembrie.