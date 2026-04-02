Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Echipe rivale de observatori electorali în Ungaria: un factor de tensiune înaintea scrutinului

Apariția unor grupuri alternative de monitorizare electorală — inclusiv o echipă formată de aliați ai premierului Viktor Orbán — alimentează temeri privind posibile tensiuni politice și contestarea rezultatului după alegerile generale din Ungaria, programate pentru 12 aprilie.

Campanie elctorală tensionată în Ungaria/FOTO:Arhiva
Îngrijorările cresc deja în legătură cu faptul că rezultatul ar putea fi contestat de partea învinsă, în condițiile în care campania electorală a fost marcată de acuzații reciproce, tactici de discreditare și suspiciuni privind ingerințe externe. În acest context, rolul observatorilor electorali devine cu atât mai important, scrie politico.eu.

Orbán se află într-o confruntare decisivă pentru menținerea puterii după 16 ani la conducere, însă criticii săi susțin că beneficiază de avantaje semnificative, invocând controlul asupra presei, redistribuiri controversate ale circumscripțiilor și acuzații de influențare a votului. Partidul său, Fidesz, respinge aceste afirmații și susține că procesul electoral este unul echitabil.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a desfășurat, de-a lungul a patru decenii, misiuni de observare în peste 30 de țări. În cazul Ungariei, însă, instituția se confruntă în prezent cu acuzații privind posibile influențe externe, inclusiv legate de implicarea unui fost angajat al Ministerului rus de Externe, care a lucrat ca interpret pentru președintele rus Vladimir Putin.

Partenerii conservatori ai lui Orbán au valorificat aceste controverse pentru a crea propriile echipe de observatori, ceea ce ar putea genera interpretări divergente asupra desfășurării votului și, implicit, confuzie în ziua alegerilor.

„Dacă sunt desfășurate misiuni apropiate de guvern, rezultatul ar putea fi un conflict de narațiuni care să afecteze percepția asupra alegerilor”, a declarat Péter Kramer, observator electoral al Uniunii Europene cu peste 16 ani de experiență și coordonator al grupului 20k.

Controversele din jurul OSCE

Misiunile OSCE sunt menite să evalueze dacă alegerile respectă standardele democratice. În ultimii ani, organizația a criticat procesele electorale din Ungaria, semnalând lipsa unui teren de joc echitabil.

Înaintea scrutinului din acest an, OSCE a fost nevoită să răspundă unor acuzații privind integritatea propriilor operațiuni. În martie, jurnaliști și organizații civice din Ungaria au identificat-o pe Daria Boyarskaya — fost interpret pentru Putin în întâlniri cu oficiali americani — ca fiind consilier senior în cadrul adunării parlamentare a OSCE, implicată în coordonarea monitorizării alegerilor.

Faptul a alimentat întrebări în rândul unor organizații civice, precum Comitetul Helsinki din Ungaria, care au pus sub semnul întrebării încrederea în misiunea OSCE. „Când fostul interpret al lui Putin coordonează o misiune OSCE, încrederea necesară este afectată”, a declarat co-președinta organizației, Márta Pardavi.

OSCE a respins aceste acuzații. Purtătorul de cuvânt Nat Parry a precizat că Boyarskaya nu a fost „interpret personal al președintelui Putin” și a condamnat ceea ce a numit o „campanie publică susținută” împotriva acesteia, argumentând că acuzațiile se bazează pe naționalitate.

Cu toate acestea, organizații precum Transparency International Ungaria au exprimat rezerve față de implicarea sa, invocând preocupări legate de securitate și independență. Unele grupuri au anunțat chiar că vor boicota misiunea de observare din acest an.

Tensiuni suplimentare și misiuni paralele

Misiunea adunării parlamentare a OSCE are rolul de a coordona vizitele observatorilor internaționali în secțiile de votare în ziua scrutinului. Totuși, controversele generate în jurul componenței sale riscă să afecteze credibilitatea întregului proces.

În paralel, Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) va desfășura sute de experți care vor analiza tehnic desfășurarea alegerilor și vor formula evaluarea finală privind integritatea acestora. Această misiune riscă, însă, să fie influențată de disputele din jurul adunării parlamentare.

Pe acest fond, grupuri internaționale de orientare conservatoare, apropiate de partidul Fidesz, au lansat propria inițiativă de monitorizare — „Liberty Coalition for a Free and Fair Election”. Misiunea este condusă de Anna Wellisz, președinta Edmund Burke Foundation, și de juristul polonez Jerzy Kwaśniewski, lider al institutului Ordo Iuris.

Acești co-președinți sunt conectați la conferințe conservatoare internaționale precum CPAC și National Conservatism Conference, evenimente la care au participat figuri politice precum Donald Trump, Nigel Farage și Viktor Orbán.

În declarațiile sale, Liberty Coalition susține că decizia de a monitoriza alegerile din Ungaria vine în contextul criticilor adresate OSCE și al respingerii unor experți considerați calificați.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltán Kovács, a declarat că nu are încredere deplină în unele rapoarte ale ODIHR, pe care le consideră „în parte opinii politice”.

În același timp, Balázs Orbán, director politic al premierului, a salutat inițiativa noii misiuni de observare, afirmând că „o privire independentă ajută la clarificarea rezultatului”.

