Ringier Hungary, preluat de o grupare media apropiată de Viktor Orbán, cu doar câteva luni înainte de alegerile generale

Cu doar câteva luni înainte de alegerile generale din aprilie, grupul media Indamedia, controlat în proporție de 50% de omul de afaceri Miklós Vaszily, un apropiat al guvernului de la Budapesta, a anunțat achiziția pachetului de presă care include publicația Blikk, considerată de ani buni cel mai influent tabloid din Ungaria, potrivit agenției Reuters.

Tranzacția, încheiată în plină efervescență electorală, vine într-un moment în care premierul Viktor Orbán se confruntă cu o provocare reală din partea noii formațiuni de centru-dreapta Tisza, condusă de Péter Magyar, care conduce în cele mai recente sondaje.

„Prin achiziția Ringier Hungary, grupul dobândește o companie media solidă, de dimensiuni comparabile cu Indamedia, cu poziții puternice pe piață și branduri care joacă un rol definitoriu în peisajul media ungar”, a declarat Gábor Csigler, coproprietar și director executiv al Indamedia.

Liderul opoziției, Péter Magyar, a criticat deschis tranzacția, susținând că aceasta reprezintă „o nouă încercare a premierului Orbán de a-și consolida controlul asupra presei din Ungaria”. Magyar a acuzat guvernul că transformă mediul mediatic într-un instrument politic menit să reducă la tăcere vocile critice și să influențeze agenda publică înainte de scrutin.

Potrivit Reuters, Indamedia deține deja 18 publicații și platforme online, inclusiv unul dintre principalele portaluri de știri din țară. Detaliile financiare ale acordului cu Ringier Hungary nu au fost făcute publice.

În ultimii 15 ani, guvernul condus de Viktor Orbán a remodelat profund presa ungară, consolidând controlul asupra mass-mediei publice și favorizând transferul publicațiilor private către proprietari apropiați de partidul de guvernământ Fidesz. Mai multe redacții independente au fost închise sau au trecut prin restructurări forțate, iar Uniunea Europeană și organizațiile internaționale pentru drepturile omului acuză de mult timp Budapesta de restrângerea libertății presei și de subminarea pluralismului mediatic.

Noua achiziție a Indamedia accentuează această tendință, amplificând temerile că, pe măsură ce se apropie alegerile, spațiul mediatic liber din Ungaria se micșorează vizibil, iar accesul cetățenilor la informație independentă devine tot mai limitat.