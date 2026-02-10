Forțele ucrainene au pierdut un elicopter Mi-24 într-o operațiune de luptă. Echipajul nu a supraviețuit

Brigada 11 Aviație a Armatei Separate Herson a anunțat că a pierdut un elicopter Mi-24 împreună cu echipajul acestuia în timpul unor operațiuni de luptă nespecificate, relatează presa ucraineană.

„Regretăm să vă informăm despre o pierdere ireparabilă. Camarazii noștri – echipajul elicopterului Mi-24 – nu s-au mai întors din misiunea lor de luptă”, a transmis brigada într-un comunicat .

Brigada a 11-a nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanțele sau data misiunii. Echipajul era format din ofițeri. Numele acestora nu au fost făcute publice.

„Numai cei mai buni fii ai Ucrainei sunt capabili să apere Patria cu atâta eroism și să lupte cu atâta îndârjire în cer împotriva ocupantului. Au fost adevărați patrioți, oameni demni și ofițeri în adevăratul sens al cuvântului”, se mai arată în comunicat.

Mi-24 este un elicopter de atac și transport din epoca sovietică supranumit „Crocodilul”, fiind proiectat pentru a oferi sprijin infanteriei și care a fost folosit în războiul din Afganistan. În 2024, Ucraina opera 45 de elicoptere Mi-24.

Este al doilea elicopter Mi-24 pe care îl pierde armata ucraineană în ultimele două luni. În decembrie, Brigada 12 Aviație anunța că piloții unui avion Mi-24 au fost uciși în cursul unei misiuni de luptă.

Printre cei uciși s-a numărat Oleksandr Șemet, decorat cu medalia Eroul al Ucrainei, care a participat la ultima campanie aeriană pentru salvarea fabricii asediate Azovstal din Mariupol, căzut în mâinile rușilor în primele luni ale invaziei ruse. Fratele său, Iuri, a declarat că tragedia a avut loc în regiunea Cerkasî. Conform unei anchete preliminare, elicopterul s-a ciocnit cu o dronă rusească.

În ciuda vechimii sale, Mi-24 continuă să joace un rol vital pe multiple fronturi – atacând ținte terestre și interceptând în mod regulat dronele rusești Shahed în timpul atacurilor aeriene.