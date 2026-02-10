search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Forțele ucrainene au pierdut un elicopter Mi-24 într-o operațiune de luptă. Echipajul nu a supraviețuit

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Brigada 11 Aviație a Armatei Separate Herson a anunțat că a pierdut un elicopter Mi-24 împreună cu echipajul acestuia în timpul unor operațiuni de luptă nespecificate, relatează presa ucraineană.

foto wikimedia
foto wikimedia

„Regretăm să vă informăm despre o pierdere ireparabilă. Camarazii noștri – echipajul elicopterului Mi-24 – nu s-au mai întors din misiunea lor de luptă”, a transmis brigada într-un comunicat .

Brigada a 11-a nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanțele sau data misiunii. Echipajul era format din ofițeri. Numele acestora nu au fost făcute publice.

„Numai cei mai buni fii ai Ucrainei sunt capabili să apere Patria cu atâta eroism și să lupte cu atâta îndârjire în cer împotriva ocupantului. Au fost adevărați patrioți, oameni demni și ofițeri în adevăratul sens al cuvântului”, se mai arată în comunicat.

Mi-24 este un elicopter de atac și transport din epoca sovietică supranumit „Crocodilul”, fiind proiectat pentru a oferi sprijin infanteriei și care a fost folosit în războiul din Afganistan. În 2024, Ucraina opera 45 de elicoptere Mi-24.

Este al doilea elicopter Mi-24 pe care îl pierde armata ucraineană în ultimele două luni. În decembrie, Brigada 12 Aviație anunța că piloții unui avion Mi-24 au fost uciși în cursul unei misiuni de luptă.

Printre cei uciși s-a numărat Oleksandr Șemet, decorat cu medalia Eroul al Ucrainei, care a participat la ultima campanie aeriană pentru salvarea fabricii asediate Azovstal din Mariupol, căzut în mâinile rușilor în primele luni ale invaziei ruse. Fratele său, Iuri, a declarat că tragedia a avut loc în regiunea Cerkasî. Conform unei anchete preliminare, elicopterul s-a ciocnit cu o dronă rusească.

În ciuda vechimii sale, Mi-24 continuă să joace un rol vital pe multiple fronturi – atacând ținte terestre și interceptând în mod regulat dronele rusești Shahed în timpul atacurilor aeriene.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
11 februarie 2026 – zi fatidică pentru soarta pensiilor magistraților, legată de paralelismul ședințelor de judecată de la CCR și CAB. Avocat Iancu Toader: “S-ar crea o criză constituțională!”
gandul.ro
image
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
mediafax.ro
image
Sorin Cârțu încinge derby-ul U Craiova – FCSB! Ce a spus despre meciul campioanei de la Galați: „Pe noi nu trebuie să ne bănuiți”
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Cora Schumacher a avut o reacție complet neașteptată, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Surse: CCR ar putea suspenda dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani
antena3.ro
image
Cât de aproape e România de un regim extremist? Politolog: AUR, principalul beneficiar al crizei din coaliţie
observatornews.ro
image
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași 😢
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Vestea momentului despre Iohannis! Este vorba despre dosarul de un milion de euro, nimeni nu mai credea că...
playtech.ro
image
”Așa am slăbit 15 kilograme”. Imaginile cu Serena Williams care au produs un scandal uriaș. Galerie foto
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Șoc în fotbal”: a fost ucis pe stradă! Fratele său, principalul suspect, a fugit. Camerele de supraveghere au surprins totul
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Radu, fost președinte al PRM Constanța, s-a stins din viață la 73 de ani. Decizia uimitoare luată de familie
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Presa din Rusia vorbește de Moartea României! Experții rușii iau în discuție un posibil atac nuclear: Distrugerea Bucureştiului...
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Melania Trump, în centrul unui scandal la Hollywood, după lansarea documentarului de 75 de milioane de dolari produs de Amazon
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
Iris Anna, fiica cea mare a lui Nicolae al României din relația cu Nicoleta Cîrjan Facebook, captură de ecran jpg
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal