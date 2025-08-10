search
Duminică, 10 August 2025
Documente britanice. Apă radioactivă provenită de la o bază nucleară s-a scurs în mare

0
0
Publicat:

Apa poluată a fost deversată într-un lac din apropierea orașului Glasgow deoarece Marina Regală nu a întreținut 1.500 de conducte de apă, afirmă autoritatea de supraveghere.

Depozitul de armament de la Coulport FOTO: X
Depozitul de armament de la Coulport FOTO: X

Apă radioactivă provenind de la baza care adăpostește bombele nucleare ale Regatului Unit a fost lăsată să se scurgă în mare după ce conductele vechi au cedat în repetate rânduri, potrivit unor documente oficiale.

Materialul radioactiv a fost deversat în Loch Long, un lac marin situat lângă Glasgow, în vestul Scoției, deoarece Marina Regală nu a întreținut corespunzător rețeaua de 1.500 de conducte de apă din bază, a constatat o autoritate de reglementare, potrivit The Guardian.

Depozitul de armament de la Coulport, pe Loch Long, este unul dintre cele mai sigure și secrete situri militare din Marea Britanie. Acesta deține rezerva de ogive nucleare a Marinei Regale pentru flota sa de patru submarine Trident, care au baza în apropiere.

Dosarele întocmite de Agenția Scoțiană pentru Protecția Mediului (Sepa), un organism guvernamental de supraveghere a poluării, sugerează că până la jumătate din componentele bazei depășiseră durata de viață prevăzută în momentul producerii scurgerilor.

Sepa a declarat că inundațiile de la Coulport au fost cauzate de „deficiențe în întreținere”, care au dus la eliberarea de „deșeuri radioactive inutile” sub formă de niveluri scăzute de tritiu, utilizat în focoasele nucleare.

Într-un raport din 2022, agenția a atribuit scurgerile eșecului repetat al marinei de a întreține echipamentele din zona destinată depozitării focoaselor și a declarat că planurile de înlocuire a 1.500 de conducte vechi care prezentau risc de spargere erau „suboptimale”.

Scurgerile sunt dezvăluite într-o serie de rapoarte de inspecție confidențiale și e-mailuri furnizate site-ului de investigații The Ferret și partajate cu The Guardian, pe care Sepa și Ministerul Apărării au încercat să le țină secrete.

Acestea au fost făcute publice la ordinul lui David Hamilton, comisarul scoțian pentru informații, care supraveghează respectarea legilor scoțiene privind libertatea de informare, după o luptă de șase ani a reporterilor pentru accesul la dosare.

Guvernul britanic a insistat că dosarele trebuie păstrate secrete din motive de securitate națională, dar în iunie Hamilton a decis că majoritatea trebuie făcute publice. El a afirmat că divulgarea lor amenință „reputația”, nu securitatea națională.

Acestea au fost publicate în august, după o nouă întârziere, deoarece Ministerul Apărării a solicitat mai mult timp pentru a le examina, invocând „considerente suplimentare de securitate națională”.

Focosele nucleare sunt montate pe rachetele Trident ale Regatului Unit la Coulport, unde rachetele sunt încărcate pe submarine din clasa Vanguard înainte de a pleca în larg pentru patrule secrete, ca parte a strategiei de descurajare nucleară a Regatului Unit.

Citește și: Japonia ar putea vărsa apele contaminate de la Fukushima în ocean

Flota de arme nucleare a Regatului Unit are baza la Faslane, pe un lac vecin numit Gare Loch, încă de la începutul anilor 1960. Tritiul este reînnoit în mod regulat în focoasele pentru a menține performanța armelor.

Dosarele Sepa arată că a avut loc o spargere de conductă la Coulport în 2010 și alte două în 2019. O scurgere din august 2019 a eliberat „cantități semnificative de apă” care au inundat o zonă de procesare a armelor nucleare, unde a fost contaminată cu niveluri scăzute de tritiu și a trecut printr-un canal deschis care se vărsa în Loch Long.

Deși Sepa a declarat că nivelurile de radioactivitate în acel incident au fost foarte scăzute și nu au pus în pericol sănătatea umană, a constatat că au existat „deficiențe în întreținere și gestionarea activelor care au dus la defectarea cuplajului, ceea ce a condus indirect la producerea de deșeuri radioactive inutile”.

După o anchetă internă și o inspecție Sepa, Ministerul Apărării a promis 23 de măsuri pentru a preveni alte explozii și inundații în martie 2020. Acesta a recunoscut că lipsa sa de pregătire a provocat „confuzie”, „o defecțiune a controlului accesului” și „lipsa comunicării pericolelor”.

Cu toate acestea, în 2021 au avut loc alte două explozii ale conductelor, inclusiv una într-o altă zonă care conținea, de asemenea, substanțe radioactive, ceea ce a determinat o altă inspecție a Sepa în 2022. Progresul în ceea ce privește finalizarea celor 23 de măsuri corective „a fost lent și întârziat în multe cazuri”, a declarat Sepa. „Evenimentele au evidențiat deficiențe în gestionarea activelor în întreaga bază navală.”

David Cullen, expert în arme nucleare la think tank-ul de apărare Basic din Londra, a declarat că incidentele repetate de poluare sunt șocante, iar încercările de a le ține secrete sunt „scandaloase”.

El a declarat: „Ministerul Apărării se află de aproape 10 ani într-un program de infrastructură de aproape 2 miliarde de lire sterline la Faslane și Coulport, și totuși se pare că nu avea un sistem adecvat de gestionare a activelor încă în 2022. Această abordare neglijentă este mult prea frecventă în programul de arme nucleare și este o consecință directă a lipsei de supraveghere.”

Coulport este scutită de controalele civile privind poluarea, deoarece este o bază militară, dar Sepa a declarat că se angajează să se asigure că baza funcționează „în conformitate cu standarde echivalente cu cele din reglementările de mediu, pentru a proteja atât mediul, cât și publicul”.

Sepa s-a declarat „mulțumită” de faptul că Coulport și Faslane au adus „îmbunătățiri substanțiale în gestionarea și întreținerea activelor” de la aceste incidente, care nu s-au mai repetat.

A publicat date privind deversările radioactive de la Coulport și Faslane în fiecare an, împreună cu evaluări ale impactului asupra mediului. A insistat că aceste deversări „nu prezintă motive de îngrijorare din punct de vedere normativ”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că „acordă cea mai mare importanță responsabilităților noastre în ceea ce privește manipularea în condiții de siguranță a substanțelor radioactive. Nu au existat deversări nesigure de materiale radioactive în mediu în niciun moment”.

Europa

