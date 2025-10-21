Dezinfectanții pe bază de alcool ar putea fi interziși de UE: „ar crea o problemă uriașă de sănătate publică.” Etanolul, considerat posibil cancerigen

Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a clasifica etanolul-ingredientul principal din majoritatea dezinfectanților pentru mâini –drept substanță cancerigenă. Măsura ar putea avea consecințe majore pentru spitale, școli și spațiile publice, unde produsele pe bază de alcool sunt esențiale pentru igienă și prevenirea infecțiilor.

Potrivit unei recomandări interne a unui grup de lucru din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), etanolul ar putea prezenta riscuri de cancer și efecte negative asupra funcției reproductive. Astfel, la reuniunea programată între 25 și 28 noiembrie, Comisia Europeană ar putea restricționa utilizarea etanolului în produse biocide și de curățare, potrivit newsfirstprime.

Decizia ar afecta direct spitalele, unde dezinfectanții pe bază de alcool sunt folosiți zilnic pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale.

„O eventuală interzicere a etanolului ar crea o problemă uriașă de sănătate publică. Nu există, în prezent, un substitut la fel de eficient și sigur”, avertizează specialiști din domeniul sanitar.

Etanolul este recunoscut la nivel mondial pentru eficiența sa împotriva virusurilor, bacteriilor și fungilor. Produsele care îl conțin au fost vitale în perioada pandemiei de COVID-19, când cererea pentru dezinfectanți a crescut exponențial.

Totuși, evaluarea ECHA se bazează în mare parte pe date privind consumul de alcool, unde expunerea organismului la cantități mari de etanol este asociată cu cancerul și alte efecte toxice. Criticii susțin că această analiză nu se poate aplica utilizării externe, prin care expunerea este minimă.

O decizie finală este așteptată după ședința Comitetului pentru Produse Biocide din noiembrie. Dacă etanolul va fi inclus pe lista substanțelor cancerigene, producătorii de biocide și spitalele europene vor fi nevoite să caute rapid înlocuitori – o provocare care ar putea pune în pericol standardele actuale de igienă.

Sectorul medical a tras un semnal de alarmă cu privire la posibilele repercusiuni ale acestei decizii.

„Infecțiile asociate asistenței medicale ucid anual mai multe persoane la nivel global decât malaria, tuberculoza și SIDA la un loc”, a declarat Alexandra Peters de la Universitatea din Geneva, într-un interviu pentru Financial Times.

„Igiena mâinilor, în special cu ajutorul dezinfectantului pe bază de alcool, previne 16 milioane de infecții pe an la nivel mondial”, a adăugat aceasta.

Peters a explicat că alternativele la etanol, precum izopropanolul, sunt și mai toxice, iar folosirea exclusivă a săpunului nu este o soluție practică.