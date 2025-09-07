search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Descoperire uimitoare pe o plajă. Resturile unei creaturi misterioase au ajuns pe țărm

Publicat:

Cadavrul unei creaturi marine uriașe, despre care se crede că ar fi o balenă, a ajuns în mod misterios pe o plajă din Țara Galilor. Turiștii și localnicii au rămas șocați de dimensiunea impresionantă a corpului, adus aparent de mare în timpul nopții

FOTO: Flickr
FOTO: Flickr

Descoperirea sumbră a atras rapid un număr mare de oameni, vizitatori și localnici adunându-se de-a lungul malului pentru a vedea această scenă neobișnuită, scrie Daily Mail.

Specialiști marini urmează să efectueze o examinare pentru a stabili cauza decesului creaturii marine.

Experții spun că motivul ar putea varia de la boală sau subnutriție, până la impactul devastator al poluării cu plastic, o amenințare recurentă pentru viața marină din apele Marii Britanii.

Deși neliniștitor, oamenii de știință cred că astfel de eșuări pot oferi indicii vitale despre sănătatea oceanului și pericolele cu care se confruntă viața marină. Este ultimul caz dintr-o serie de incidente similare raportate în Marea Britanie.

În septembrie anul trecut, un cadavru uriaș de balenă a fost descoperit pe plaja Headland din Hartlepool.

Experții au spus la momentul respectiv că era „prea putred pentru a fi ridicat”, iar localnicii au avertizat că emana un miros puternic.

De asemenea, în octombrie anul trecut, un grup de nouă balene pilot s-a rătăcit și a ajuns eșuat pe mlaștini în estuarul Swale, între Whitstable și Insula Sheppey din Kent.

Aproximativ 30 de membri ai British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) au încercat să le salveze, dar nu au putut ajunge la balene din cauza necesității de a traversa nămolul.

Salvatorii s-au întors a doua zi, dar o balenă a fost găsită moartă în jurul orei 9 dimineața, iar alte trei au fost descoperite în jurul orei 15.

Europa

