De ce avioanele de luptă F-16 ar fi vulnerabile la atacurile rusești în Ucraina

Avionul de luptă F-16 este atât de fragil încât necesită baze aeriene speciale, iar aceste baze pot fi identificate și vizate de Rusia, relatează Insider, citând un expert.

F-16 are o priză mare de aer sub proră care „aspiră tot ce vine de la sol”, a explicat Justin Bronk, analist la think tank-ul britanic Royal United Service Institute (RUSI). „Astfel că F-16 au nevoie, de regulă, de baze aeriene foarte curate și foarte bine întreținute”.

F-16 are un tren de aterizare „destul de ușor”, deoarece este proiectat pentru a avea un raport bun între tracțiune și greutate și „nu există mai multă greutate pe avion decât este necesar”, a spus Bronk.

Avioanele de vânătoare rusești sunt construite pentru a opera pe aerodromuri mai primitive, în timp ce avioanele de luptă occidentale bazate pe portavioane, cum ar fi F/A-18, sunt proiectate pentru a absorbi șocul aterizărilor dure pe o pistă plutitoare.

De ce F-16 ar fi vulnerabile în Ucraina

„Ar trebui să depuneți mult efort pentru a aduce acele piste ucrainene, vechiul model sovietic, într-o stare suficient de curată pentru a folosi un F-16 fără riscul ridicat al pătrunderii unor resturi și de a deteriora motoarele", a spus Bronk. În plus, o mulțime de aerodromuri ucrainene sunt prea scurte pentru a fi folosite de un F-16 complet încărcat.

„Așa că ar fi vorba de lucrări de reasfaltare a pistelor și, eventual, de lucrări de extindere, toate acestea fiind foarte vizibile" pentru sateliții Rusiei, precum și pentru sursele pe care Moscova le are la sol, a adăugat Bronk.

În ciuda faptului că este depășită numeric și tehnologic de avioanele și rachetele aer-aer rusești, forțele aeriene ucrainene s-au dovedit remarcabil de rezistente și pline de resurse. Însă, până în prezent, Rusia a ales să nu-și folosească stocul său limitat de rachete cu rază lungă de acțiune împotriva bazelor aeriene ucrainene, deoarece puterea aeriană ucraineană „nu reprezintă o amenințare masivă”, a declarat Bronk.

Dar acest lucru s-ar schimba dacă avioane de fabricație occidentală vor începe să opereze de pe aerodromurile ucrainene. „Toate bazele aeriene ale Ucrainei sunt în bătaia rachetelor balistice și de croazieră ale Rusiei”, a explicat Bronk.

Deși arsenalul de rachete al Rusiei este în scădere, acestea ar trebui doar să fie lansate împotriva unui număr limitat de ținte pentru a neutraliza orice flotă ucraineană de F-16.

În ciuda faptului că are probleme cu precizia în atacurile sale aeriene, „Rusia are capacitatea de a face cratere în lucrurile pe care le dorește”, a spus Bronk. „Nu poate face o mulțime. Dar dacă ești nevoit să centralizezi ceva precum F-16 în jurul a una sau două baze, pentru că poți pregăti doar una sau două la standardul necesar în limita resurselor, este o poziție destul de vulnerabilă".

De la invadarea Rusiei în februarie 2022, Ucraina a pledat pentru avioane occidentale care să înlocuiască flota sa din ce în ce mai mică de avioane de luptă MiG-29 și Su-27 din epoca sovietică, care sunt depășite numeric și ca armament de forțele aeriene.

Țările din blocul occidental au trimis deja cantități mari de arme și muniții - inclusiv tancuri, artilerie și rachete ghidate - în Ucraina, dar nu au trimis încă avioane de luptă din cauza îngrijorărilor legate de faptul că ucrainenii nu sunt familiarizați cu avioanele occidentale și din cauză că s-a temut să nu provoace Rusia.

Polonia și Slovacia, membre NATO, au fost de acord să trimită avioane în Ucraina, dar furnizează avioane MiG-29 mai vechi, cu care piloții și mecanicii ucraineni sunt obișnuiți, dar care nu au prea multe capacități în afară de cele pe care Ucraina le are deja.

Ce avioane ar fi utile Ucrainei

Totuși, pe măsură ce conflictul se prelungește în al doilea an, presiunea de a trimite avioane de luptă s-ar putea dovedi greu de refuzat. De luni de zile, au existat diverse rapoarte potrivit cărora mai multe națiuni occidentale - SUA, Marea Britanie, Franța, Danemarca, Olanda și Suedia - iau în considerare posibilitatea de a-și trimite avioanele.

Chiar și un număr mic de avioane de vânătoare occidentale ar fi suficient pentru a determina forțele aeriene rusești „să se retragă, cel puțin pentru o vreme”, a declarat Bronk, iar liderii ucraineni ar fi probabil fericiți să primească orice avion occidental care se află într-o stare rezonabil de bună. Totuși însă una dintre principalele întrebări legate de un astfel de transfer este ce avion ar fi cel mai potrivit pentru Ucraina.

Avioanele F/A-18 de fabricație americană sau Mirage 2000C și Rafale Ms de fabricație franceză ar fi „decente” pentru „pistele relativ austere” ale Ucrainei, a declarat Bronk pentru Insider într-un e-mail. Dar aceste avioane ar putea să nu aibă prea multă utilitate din cauza muniției limitate aer-aer pe care o vor furniza țările occidentale.

Mirage 2000C poate folosi doar rachete MICA și ar fi "total depășit în termeni aer-aer", a spus Bronk, adăugând că, în timp ce Rafale Ms utilizează racheta Meteor, mai capabilă, "este foarte puțin probabil" ca Franța să trimită Rafale sau ca Ucraina să poată susține operațiuni dispersate cu acestea.

F/A-18 necesită rachete AIM-120C8/D3 pentru a efectua atacuri eficiente de la altitudini joase asupra patrulelor de vânătoare rusești la altitudini medii sau înalte, a spus Bronk, dar este posibil ca SUA să nu furnizeze aceste rachete din cauza îngrijorării că Rusia ar putea captura unele dintre ele și ar avea acces la componentele lor avansate.

Bronk a argumentat că avionul de vânătoare suedez JAS-39 Gripen ar fi cea mai bună alegere, deoarece este proiectat pentru a fi ușor de întreținut și pentru a fi operat de pe piste de aterizare accidentate.

„Gripen este singura opțiune care combină capacitățile austere și pistele scurte cu ușurința întreținerii, automatizarea ridicată în cabină și racheta Meteor", a declarat Bronk pentru Insider.