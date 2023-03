Un pilot de top american spune că Ucraina ar putea angaja piloți străini să zboare pe F-16

Participant la războaiele din Golful Persic, Kosovo și Irak, Dan Hampton este sigur că avioanele de luptă F-16 ar schimba cursul războiului din Ucraina și și-a exprimat disponibilitatea de a-i ajuta pe ucrainenii să-și apere țara.

„Ucraina luptă împotriva Rusiei. Acesta este un conflict alb-negru: binele împotriva răului, nu există dubii despre cine are dreptate și cine este vinovat”, a spus el într-un interviu pentru Vocea Americii.

Unul dintre cei mai buni piloți de F-16 ai Americii, Lt. Col. Hampton, aflat în retragere, consideră că avioanele de luptă F-16 pot schimba puternic cursul războiului împotriva Rusiei. El spune că totul depinde de piloți.

„Piloții ucraineni sunt piloți excelenți, dar acesta este un tip complet diferit de avion de luptă modern decât cel cu care sunt ei obișnuiți. „Cred că este nevoie de ceva timp pentru a te antrena, a te obișnui și a stăpâni un nou tip de avion, în special unul la fel de avansat ca F-16”, a explicat Hampton.

Potrivit acestuia, înainte de război, un pilot ucrainean avea în medie 40-50 de ore de zbor pe an. În același timp, un pilot american are aproximativ 200-300 de ore pe an, fără a include operațiunile de luptă, iar perioada lui de pregătire este de aproximativ 2,5 ani. Antrenarea unui pilot costă până la 10 milioane de dolari.

Potrivit lui Hampton, este posibil să fie pregătiți piloți ucraineni în 4-6 luni, cu condiția să vorbească engleza.

Cu toate acestea, în opinia pilotului, chiar și un termen atât de scurt pentru o țară în război este un timp foarte lung. Așa că pilotul american sfătuiește Kievul să ia în considerare opțiunea de a angaja piloți cu experiență pentru a pilota avioane moderne. Potrivit acestuia, există destui piloți americani care sunt gata să protejeze cerul ucrainean.

„Gândiți-vă cel puțin la angajarea de contractori privați care să zboare deasupra Ucrainei — deasupra Ucrainei și nu în altă parte. Sunt gata chiar și eu să merg”, spus Dan Hampton.