 De ce ajutorul acordat Ucrainei este cea mai bună investiție a României în propria securitate | adevarul.ro
search
Joi, 23 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce ajutorul acordat Ucrainei este cea mai bună investiție a României în propria securitate

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România a sprijinit Ucraina cu ajutoare în valoare totală de 1,5 miliarde de euro de la declanșarea invaziei ruse, potrivit datelor Consiliului Fiscal. Suma poate părea ridicată, în condițiile în care Guvernul a adoptat anul trecut măsuri de austeritate pentru echilibrarea bugetului. În realitate, raportat la costurile pe care le-ar avea un conflict ajuns la granițele României, este probabil cea mai ieftină investiție pe care statul român a făcut-o în propria securitate.

Videoconferință Nicușor Dan - Volodimir Zelenski. FOTO: Presidency.ro
Videoconferință Nicușor Dan - Volodimir Zelenski. FOTO: Presidency.ro

Sprijinul acordat Ucrainei este prezentat adesea în spațiul public ca un gest de solidaritate, ceea ce alimentează inevitabil întrebarea „de ce dăm noi, când noi nu avem?”. Într-o analiză pentru „Adevărul”, Alexandru Manda, consultant în proiecte strategice și fondator al Centrului Agora pentru Democrație, susține că miza este cu totul alta. În opinia sa, ajutorul oferit Kievului răspunde, înainte de toate, interesului strategic al României și contribuie la descurajarea expansionismului rus.

„România sprijină Ucraina pentru că, sprijinind-o, își apără propriul viitor. Războiul lui Putin nu este îndreptat doar împotriva poporului ucrainean, ci împotriva unei idei: aceea că o națiune are dreptul să își aleagă singură drumul. Este un război împotriva valorilor și principiilor democrației occidentale, purtat cu tancuri și rachete acolo unde argumentele au eșuat. Ce vedem în Ucraina este expresia cea mai brutală a imperialismului rusesc și a obsesiei Moscovei pentru sfere de influență. Rusia consideră Estul Europei un teritoriu care i se cuvine de drept, iar pe noi, popoarele din această regiune, nu ne vede ca pe niște actori ai propriei istorii, ci ca pe un spațiu de negociat între marile puteri. Este exact logica care ne-a costat, ca națiune, jumătate de secol de comunism. Pentru Moscova, granița sferei sale de influență nu se oprește acolo unde harta trasează frontiera ei, ci se oprește acolo unde i se permite să ajungă. Ucraina nu luptă doar pentru ea însăși, ci este reduta care ține astăzi în picioare o graniță care, altfel, ar trece prin curtea noastră. Ucraina luptă pentru România și pentru întregul Flanc Estic, iar fiecare zi în care rezistă este o zi câștigată pentru securitatea noastră”, a explicat Alexandru Manda.

Minoritatea românească din Ucraina, argument secundar 

Un alt argument perfect legitim prin care România își poate justifica sprijinul pentru Ucraina îl reprezintă comunitatea de etnici români din țara vecină, care înainte de declanșarea războiului număra aproximativ 500.000 de oameni. La fel ca ucrainenii, românii sunt la rândul victime ale războiului declanșat la ordinul lui Vladimir Putin. Totuși, explică Alexandru Manda, o asemenea justificare ar transforma automat ajutorul într-unul condiționat, argumentul fiind vulnerabil în fața problemelor pe care aceștia le întâmpină cu autoritățile ucrainene.

„Comunitatea românească din Ucraina este importantă și trebuie să conteze în relația dintre cele două state. Prezența lor este un motiv în plus, unul foarte serios, pentru care România trebuie să fie alături de Ucraina. Însă, trebuie să fim precauți cu ideea de a construi sprijinul strategic pe un argument etnic. Un sprijin justificat prin faptul că avem frați acolo devine automat un sprijin condiționat. Mâine apare o dispută despre limba de predare în școlile din nordul Bucovinei, poimâine o declarație nefericită a unui oficial local, iar întregul edificiu al solidarității se prăbușește peste noapte. Argumentul principal rămâne cel strategic, iar el este valabil indiferent câți români trăiesc dincolo de graniță”, a subliniat analistul.

A făcut România destul pentru Ucraina? 

Întrebarea dacă România a făcut suficient pentru Ucraina presupune, în opinia lui Alexandru Manda, și stabilirea unui reper de comparație. El respinge ideea că răspunsul poate fi căutat exclusiv în ultimii patru ani și mută începutul crizei în 2014, odată cu anexarea Crimeei.

Strategia bizară a unui stat NATO vecin cu România. Jocul dublu față de Ucraina

„Da (n.red - România ar fi trebuit să facă mai mult pentru Ucraina). Și cred că același răspuns onest îl datorează întreaga comunitate euro-atlantică. Marea greșeală a Occidentului nu s-a produs în 2022, ci în 2014. Invazia la scară largă s-a întâmplat și pentru că Europa, Statele Unite și Canada au făcut mult prea puțin și mult prea târziu după anexarea Crimeei. În realitate, războiul din Ucraina durează de 12 ani, doar că noi am ales să ne uităm în altă parte și am continuat să tratăm Rusia drept partener de dialog și de comerț. Acel răspuns firav a fost citit la Moscova ca o permisiune. Iar a fost atât de slabă pentru că era prinsă în propria dependență de gazul rusesc. Vina principală o poartă clasa politică europeană a anilor 2000, în frunte cu Angela Merkel, care nu doar că a adâncit această dependență, ci a acționat efectiv împotriva independenței energetice și a autonomiei strategice a Europei. România a avut norocul de a fi printre cele mai puțin dependente state europene de gazul rusesc, iar asta ne dă astăzi dreptul moral de a spune aceste lucruri cu voce tare”, a explicat Alexandru Manda.

Războiul informațional împotriva sprijinului pentru Ucraina

În opinia lui Alexandru Manda, scopul principal al campaniilor de dezinformare din România nu a fost convingerea populației să adopte o poziție deschis pro-rusă, ci slăbirea treptată a sprijinului pentru Ucraina. Strategia este mai eficientă, spune el, atunci când cultivă oboseala, neîncrederea și sentimentul că războiul nu mai privește România, decât atunci când promovează direct mesajele Kremlinului.

„Într-o măsură pe care mulți încă refuză să o accepte. Rusia se află într-un război deschis cu democrația occidentală și acționează fără să se mai ascundă pentru a submina valorile euro-atlantice în statele Flancului Estic. Nu este un război pe care îl duce cu tancuri, ci unul pe care îl duce cu telefonul din buzunarul fiecăruia dintre noi. Ceea ce am văzut în România, mai ales în 2024, este un război informațional la scară largă, purtat de Rusia sau de proxy finanțați de aceasta, cu un obiectiv foarte precis: deturnarea poziției României de sprijin pentru Ucraina. Propaganda nu are nevoie să te convingă că Putin are dreptate. Este mult prea greu și inutil de scump. Îi este suficient să te facă obosit, confuz și invidios. Să te facă să te întrebi de ce dăm noi, când noi nu avem. Din obosit devii indiferent, iar din indiferent devii ușor de condus într-o anumită direcție. Într-un spațiu public unde instituțiile statului tac luni la rând, singurii care vorbesc despre Ucraina sunt cei plătiți să mintă. Asta se rezolvă nu prin cenzură, ci prin prezență. Cu oameni care explică, cu date puse pe masă și cu răbdarea de a repeta adevărul de o sută de ori, pentru că minciuna se repetă de o mie”, a subliniat analistul.

A fost înțeleaptă decizia de a secretiza ajutorul pentru Ucraina?

În opinia lui Alexandru Manda, decizia autorităților de a păstra secrete datele privind ajutorul militar acordat Ucrainei, deși justificată oficial prin motive operaționale, a avut și un efect secundar important. În lipsa unor informații oficiale, spațiul public a fost lăsat la dispoziția speculațiilor și a campaniilor de dezinformare, iar cifre neverificate au circulat fără a putea fi contrazise cu date concrete.

Moscova îl trece pe lista persoanelor căutate pe noul comandant-șef al armatei ucrainene, pe fondul unei ample remanieri la Kiev

„La baza unei societăți democratice stă transparența. Fără transparență nu poate exista încrederea cetățeanului în instituțiile sale, iar fără acea încredere nicio politică de securitate nu rezistă la primul vânt. Statul român a preferat să evite o discuție incomodă cu propriii cetățeni, iar prețul l-a plătit tot statul român, sub forma unei societăți mai divizate și mai ușor de manipulat. Este o lecție pe care trebuie să o învățăm, și să o învățăm repede, pentru că deciziile grele de-abia acum urmează”, a explicat Alexandru Manda.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
digi24.ro
image
Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani
stirileprotv.ro
image
Mohammad Murad, deputatul cu ajutorul căruia s-ar fi încercat ruperea AUR, îl acuză pe Eugen Tomac de minciună. Susține că a fost invitat la Vila Lac: „Am primit un mesaj/ Am dat curs invitației după 4 zile”. Contactat de Gândul, Tomac susține că nu l-a invitat, dar că s-au întâlnit: „Nu știu dacă Veștea l-a sunat”. Veștea: „Nu știu cine l-a invitat! Eu nu aveam numărul lui”
gandul.ro
image
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
mediafax.ro
image
Aroganța lui Sergio Ramos după ce Spania a luat Cupa Mondială. Cum l-a copiat ibericul pe Leo Messi, chiar în avionul său privat. Poza de milioane de aprecieri 
fanatik.ro
image
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
libertatea.ro
image
O influenceriță româncă a fost arestată în Franța, după ce a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.000 de euro
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un șoc”
digisport.ro
image
Netflix a publicat top 10 cele mai urmărite producții de anul acesta. Numărul 1, surpriza fanilor
click.ro
image
Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Stațiunea preferată de români, acoperită de ape după o furtună violentă: "Pompierii m-au scos afară"
observatornews.ro
image
Cine este influencerința care a furat o brățară de peste 36.000 de euro. Vacanța din Cannes s-a sfârșit la tribunal!
cancan.ro
image
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Mărturia pasagerului Ryanair care a fost aproape aspirat din avion dupa ce s-a spart geamul: „Explozia nu-mi mai iese din minte”
playtech.ro
image
Anunțul FRF: FC U Craiova joacă primul meci oficial în 2026!
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în 38 de țări din toată lumea. „Am făcut 5 greșeli din care am învățat de-a lungul anilor”
ziare.com
image
Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Verdict fără milă în presa din Italia
digisport.ro
image
Oamenii ar putea trăi până la 200 de ani? Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Risc de boli infecțioase grave în România! Avertismentul autorităților după inundații
mediaflux.ro
image
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital pe Antonia, Andreea Sasu și Laurette. Avertismentul medicilor
click.ro
image
Andreea Ibacka, în lacrimi. Motivul pentru care fosta soție a lui Cabral a plâns. „Mi-a dat genul acela de emoție pe care nu o poți explica”
click.ro
image
Dan Negru, îmbogățit de Selly: „Mi-a dat o rentă lunară.” Picanterii din culisele NIBIRU. Cine e următorul invitat?
click.ro
chinezoaice regale foto generată de AI png
„Orgia de 100 de zile”, un festival al decadenței care a amenințat un imperiu întreg. Împăratul, subjugat total concubinelor
okmagazine.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată Daniela Gyorfi complet nemachiată în vacanță? Ce a ajuns să mănânce pe zi. A întrecut-o și pe Drăgușanca: „Nu e suficient?”
image
Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital pe Antonia, Andreea Sasu și Laurette. Avertismentul medicilor

OK! Magazine

image
Partidele sexuale i-au adus Regelui Soare multiple infecții și o durere în... fund, prilejuind o mare inovație în medicină

Click! Pentru femei

image
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!