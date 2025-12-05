search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Cum și-a propus Uniunea Europeană să scadă dependența de pesticide și îngrășăminte. Noi reguli pentru plantele create prin tehnici genomice

Publicat:

Uniunea Europeană (UE) a ajuns la un acord provizoriu între Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European privind noile reguli pentru plante create prin tehnici genomice moderne. denumite NGT (New Genomic Techniques).

UE va scădea dependența de pesticide în agriccultură FOTO: Shutterstock
UE va scădea dependența de pesticide în agriccultură FOTO: Shutterstock

Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu pentru actualizarea regulilor privind plantele create prin tehnici genomice moderne. Noile norme urmăresc să simplifice accesul la semințe inovatoare și să susțină agricultura europeană în fața schimbărilor climatice, scrie Mediafax.

Plantele cu modificări simple vor avea reguli mai ușoare

Acordul stabilește două categorii pentru plantele obținute prin tehnici noi. Prima categorie include plante cu modificări simple, care pot apărea și în natură sau prin încrucișare tradițională. Aceste plante nu vor mai fi tratate ca organisme modificate genetic clasice, iar regulile vor fi mult mai ușoare. Produsele obținute din aceste plante nu vor fi etichetate, cu excepția semințelor care vor avea mențiuni clare pentru fermieri.

Categoria a doua vizează plantele cu modificări complexe. Acestea rămân sub regulile stricte aplicate organismelor modificate genetic, inclusiv autorizarea, trasabilitatea și etichetarea completă.

Autoritățile spun că noile reguli vor ajuta fermierii

Reprezentanții UE afirmă că noile norme vor permite dezvoltarea de plante mai rezistente la secetă, dăunători și condiții extreme, contribuind la scăderea dependenței de pesticide și îngrășăminte. Obiectivul este creșterea sustenabilității producției agricole europene.

Organizațiile din agricultura convențională salută acordul și spun că acesta va accelera inovarea. Grupurile de mediu și organizațiile ecologiste critică decizia, acuzând lipsa de transparență și riscul ca marile companii să obțină controlul asupra semințelor prin noi brevete. Acestea cer mențiuni clare pe produse pentru a proteja dreptul consumatorilor de a alege.

De ce se fac schimbările

Scopul noilor reguli, spun autoritățile europene:

  • să facă accesul la seminţe și plante inovatoare mai simplu pentru fermieri;
  • să sprijine competitivitatea și sustenabilitatea agriculturii europene prin plante mai rezistente la schimbări climatice, dăunători sau condiții dificile de mediu, și care necesită mai
  • puține fertilizatori sau pesticide.
  • să mențină protecția sănătății umane, a animalelor și a mediului, potrivit UE.

Acordul rămâne provizoriu, va trebui aprobarea finală din partea Consiliului și Parlamentului European înainte să devină lege. Dacă va fi adoptat, noile reguli vor deschide calea pentru comercializarea și cultivarea plante­lor „modificate” prin NGT, într-un regim mai relaxat decât până acum.

Europa

