Cum au spulberat ucrainenii capacitățile de atac ale rușilor pe frontul din Pokrovsk

Forțele ucrainene au lansat o amplă campanie de lovituri pe frontul din Donbas, vizând baze rusești, tabere de antrenament și concentrări de trupe pentru a degrada sistematic capacitățile ofensive ale Moscovei, care a pus în joc forțe impresionante pentru a cuceri teritoriu în regiune, relatează Euromaidan Press.

Alături de operațiunile terestre, aceste eforturi au conlucrat și au provocat deja 60.000 de pierderi desfășurării rusești inițiale, formată din 110.000 de soldați, de la începutul ofensivei asupra orașului estic strategic Pokrovsk.

Atacuri asupra infrastructurii de comandă

Un nou atac ucrainean a avut loc în urma uneia dintre cele mai semnificative lovituri împotriva fabricii Topaz din Donețk, care găzduia un post de comandă rusesc.

Martorii oculari au raportat fum gros, explozii multiple și daune vizibile aduse facilităților de reparații și celor logistice.

În paralel, ucrainenii au lovit în mod repetat concentrații de trupe, infrastructură energetică și de comandă, împiedicând rușii să se regrupeze imediat sau să își restabilească zonele de atac. Loviturile au fost confirmate de mai multe videoclipuri.

Lovituri de precizie în apropierea liniei frontului

Mai aproape de linia frontului, lângă Mirnohrad, concentrările forțelor rusești au fost, de asemenea, vizate de ucraineni.

Într-un videoclip geolocalizat, un MiG-29 lansează o bombă GBU-62 JDAM asupra unui grup de trupe de asalt rusești, ca și asupra depozitului de muniție din apropiere, distrugând provizii și trupe.

Într-un alt atac, o armă de precizie similară a demolat o clădire care adăpostea un grup de asalt inamic, înnăbușind în fașă operațiunea rusească.

Atacuri de acest fel au subminat capacitatea Rusiei de a concentra trupe sau de a pregăti atacuri combinate, care ar fi fost periculoase pentru orașul Pokrovsk.

Distrugerea sistematică a sistemelor de apărare aeriană

Atacurile împotriva apărării aeriene rusești au însemnat mai puține obstacole pentru dronele, lansările de rachete și avioanele de vânătoare ucrainene împotriva țintelor de mare valoare.

De pildă, un radar Zupark de lângă orașul Donețk a fost distrus după trimiterea unei drone de recunoaștere, urmată de un atac cu artilerie HIMARS. Două sisteme Panțir-S1 au fost eliminate în 24 de ore, unul printr-un atac cu dronă Ram-2X, celălalt în Snijne de o altă dronă ucraineană încă neidentificată, lipsind Rusia de acoperirea critică a apărării aeriene mobile.

Lângă Donețk, un sistem rusesc Buk-M2, estimat la peste 10 milioane de dolari americani, a fost geolocalizat și dezactivat de HIMARS, după cum se poate vedea într-un videoclip publicat de un blog ucrainean

Un alt Buk-M1 a fost mai întâi urmărit până la un depozit de o dronă și țintit fără succes. Dar când echipajele rusești au încercat să-l mute, operatorii ucraineni și-au reajustat focul și l-au distrus într-un atac ulterior.

Impact devastator asupra forțelor rusești

Aceste tipuri de atacuri ucrainene au dus la pierderi extrem de mari pentru Rusia partea Rusiei în direcția Pokrovsk în ultimele zece luni, în timp ce comandamentul rus a încercat în mod repetat manevre de flancare, infiltrări și atacuri directe menite să cucerească Pokrovsk și să-i secționeze rutele de aprovizionare.

Analiștii ucraineni estimează că Rusia a pierdut deja aproximativ 60.000 de soldați, uciși și răniți doar în timpul ofensivei de la Pokrovsk. Numărul zilnic de victime ale forțelor armate și echipamentelor rusești a crescut vertiginos, în special de când străpungerea rusească de lângă Dobropillia a eșuat, iar forțele ucrainene au început să izoleze și să elimine unitățile inamice prinse în capcană.

În plus, raidurile aeriene ucrainene împotriva concentrărilor de trupe și a taberelor de antrenament din spatele frontului au distrus unitățile rusești înainte ca acestea să ajungă pe linia frontului, reducând presiunea asupra apărătorilor și permițând Ucrainei să respingă atacurile mai eficient.

Campanie strategică multistrat

Ucraina desfășoară o campanie multistratificată, bine sincronizată, suprimând mai întâi apărarea aeriană rusească, apoi atacând posturile de comandă și nodurile logistice și, în final, canalizând pagubele către forțele rusești din spate sau care așteaptă să fie desfășurate.

Mulțumită acestor eforturi, încercările Rusiei de a organiza atacuri la scară largă au fost întârziate sau anulate în mod repetat, întrucât comandanții este afectat de pierderea bazelor de pregătire, a depozitelor de aprovizionare, a facilităților de reparații și a personalului aferent.

Vizarea intensă a structurii lor de comandă a lăsat unități întregi și chiar divizii derutate de ordine pline de confuzie, comunicații perturbate și rezerve operaționale împuținate.

Implicații strategice pe termen lung

Per total, atacurile recente ale Ucrainei asupra bazelor militare, taberelor de antrenament și sistemelor de apărare aeriană reprezintă mai mult decât succese tactice.

Au fost unele decisive strategic în atenuarea și, în multe cazuri, blocarea planurilor de a relua ofensivei asupra Pokrovsk. Prin atacul asupra zonelor din spate și a infrastructurii, ca și prin dezactivarea apărării aeriene care protejează aceste ținte, Ucraina nu numai că își protejează linia frontului, dar creează și condițiile în care forțele rusești trebuie să opereze expuse și fragmentate.

Toate acestea oferă Ucrainei spațiu de respiro pe mai multe flancuri, reduce presiunea de atac, reduce ritmul ofensiv și obligă inamicul să se apere în loc să treacă la asalt.

În plus, mărește crește costurile oricărui nou atac rusesc la niveluri care riscă să fie sustenabile, indiferent de câte unități suplimentare decide să transfere în acest sector.

Soldații ucraineni au recuperat 160 km pătrați pe frontul de est

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că forțele ucrainene au recuperat 160 km pătrați de teritoriu și au curățat de forțe ruse alți 170 km pătrați într-o contraofensivă de succes.

„Aproape 100 de ocupanți capturați, peste 2.500 de pierderi rusești, peste 1.300 de morți. Ucraina își apără pe drept teritoriul. Sunt mândru de soldații noștri”, a transmis Zelenski.