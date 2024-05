Cum a reacționat generația Z la anunțul lui Sunak privind armata obligatorie: „Dacă poți lâncezi în pat, atunci poți putrezi și într-o tranșee”

Propunerea conservatorilor britanici privind introducerea serviciului militar sau civil obligatoriu - în cazul în care partidul va câștiga alegerile din această vară - pare să fi ridicat vertiginos nivelul de cortizol al Generației Z și să fi făcut ca fabricile de meme să se tureze la maxim, scrie Washington Post.

Rețelele de socializare au fost inundate de clipuri și glume ale tinerilor care au ironizat ideea și, în unele cazuri, propria pregătire de a sluji în armată.

Premierul britanic Rishi Sunak și-a prezentat proiectul drept o oportunitate pentru tineri de a „dobândi competențe valoroase, a face țara noastră mai sigură și a clădi o cultură națională puternică”.

„Dacă poți repara iPad-ul părinților tăi, atunci sigur poți repara un elicopter Apache”, spune o voce pe un ton dramatic într-un videoclip pe TikTok imaginând maniera în care armata ar putea promova serviciul național (cum este numit în Marea Britanie ) în fața unor potențiali recruți deloc dornici de a se înrola.

„Dacă poți să lâncezești în pat, poți să putrezești și într-o tranșee”, continuă videoclipul, cu referire la rutina de a petrece ore întregi în pat în timpul zilei, adesea alături de gustări sau în compania unui dispozitiv electronic.

Unii analiști și comentatori politici britanici au apreciat că propunerea lui Sunak este menită să atragă o generație mai în vârstă, precum și pe alegătorii de dreapta, în condițiile în care sondajele arată că Sunak se confruntă cu o luptă dificilă împotriva Partidului Laburist.

Această propunere nu va face decât să-i îndepărteze pe tinerii alegători, întrucât nu pare decât să contribuie la întărirea unor stereotipuri precum că ei sunt „prea leneși sau prea woke”, a prezis Gillingwater, 22 de ani, al cărui videoclip pe TikTok de tipul „pregătește-te cu mine” a circulat pe scară largă pe internet după anunțul de sâmbătă.

„Totuși, nu am apucat să-mi pun bronzul, pentru că am început literalmente să fiu împușcat”, spune Matos Gillingwater în videoclip, continuând: „Din fericire, francezii au fost de partea noastră de data aceasta și am pus una dintre fetele franțuzoaice să-mi facă unghiile. Arată uimitor”.

Matos Gillingwater, care a realizat videoclipul la începutul acestui an, după ce șeful armatei a propus conscripția, a declarat într-un interviu că propunerea „nu face decât să ne îndepărteze din ce în ce mai mult”.

„Vrea [Sunak] ca noi să votăm pentru el?”. a spus Matos Gillingwater, referindu-se la tineri. „Încearcă cumva să fie înlăturat?”.

„La sfârșitul zilei, toți cei mai în vârstă care spun că trebuie să facem asta - nici ei nu au fost nevoiți să facă serviciul național”, punctează el.

Ar fi prima variantă de serviciu național în Marea Britanie în mai bine de șase decenii. Conform planului, doar o mică minoritate de tineri de 18 ani - 30.000 dintr-un total estimat de 700.000, potrivit Associated Press - ar urma să îndeplinească un stagiu militar complet de un an, în domenii precum logistica.

Alții vor face voluntariat în weekenduri în cadrul unor organizații de caritate sau al unei organizații comunitare, cum ar fi un spital, un serviciu de poliție sau de pompieri. Însă nu este clar în ce măsură toate acestea ar fi obligatorii, având în vedere că un ministru a precizat că nu ar exista nicio pedeapsă cu închisoarea pentru cei care ar refuza să servească în serviciile civile sau militare.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Marea Britanie a introdus serviciul militar obligatoriu pentru bărbați și pentru unele femei, respectiv 18 luni de serviciu militar obligatoriu pentru bărbați între 1947 și 1960. De atunci, Marea Britanie are o armată exclusiv voluntară, a cărei mărime a scăzut semnificativ.

Partidul Laburist se opune propunerii politice ca fiind un „artificiu” costisitor.

Într-un clip oficial, care a adunat peste 2 milioane de vizualizări, Partidul Laburist a comparat anunțul lui Sunak cu un discurs regal adresat supușilor feudali de către tiranul demodat Lord Farquaad din filmul „Shrek”, unde acesta proclamă: „Nu este un discurs regal: Unii dintre voi ar putea muri. Dar este un sacrificiu pe care sunt dispus să îl fac”.

Un videoclip a prezentat o „zi din viața de pe câmpul de luptă”, arătând modul în care Generația Z ar putea să strecoare o „verificare a ținutei”, rezervată de obicei creatorilor de conținut care întreabă despre cum le stau hainele înainte de a ieși din casă, în timp ce se feresc de rafalele de mitraliere.

Alții au glumit pe seama modalităților creative de a evita îndatoririle militare: prezentarea la biroul de recrutare cu un baston sau „scăparea accidentală a armei în picioare” a doua zi.

Potrivit firmei de sondaje YouGov, vârsta este una dintre „caracteristicile definitorii ale votului” care determină rezultatele alegerilor în Marea Britanie, iar Partidul Laburist se situează înaintea conservatorilor atât în rândul tinerilor, cât și al persoanelor de vârstă mijlocie. Un sondaj realizat luna aceasta a arătat că doar 8% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care intenționează să voteze spun că îi vor susține pe conservatori.

„Marea Britanie are astăzi în față perspectiva unui viitor mai periculos și mai divizat. Nu există niciun dubiu că valorile noastre democratice sunt amenințate", a declarat Sunak în anunțul de la sfârșitul săptămânii trecute, promițând să «facă țara noastră mai sigură și să clădească o cultură națională puternică».

„Mulțumesc, dar nu mulțumesc”, a răspuns un tânăr creator de conținut. „Rishi a spus că face acest lucru pentru a reînsufleți «spiritul național». Vă voi spune o modalitate de a o face - scăpați de Rishi Sunak.”