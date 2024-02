Înrolarea la români, temerea adolescenților: „Fără mama și tata un an? E prea mult. La distracție aș renunța, dar la familie nu“

Reintroducerea serviciului militar, obligatoriu sau pe bază de voluntariat, este o temă intens dezbătută de tineri. Perspectiva de a fi luați cu arcanul nu pare deloc pe placul generației născute în era internetului şi a telefoanelor smart.

Perioada petrecută în armată ar fi timp pierdut, cred unii. Pentru foarte mulți, prăsirea temporară a mediului familial pare a fi argumentul cel mai solid atunci când justifică de ce se tem de perspectiva înrolării.

Pe Andrei, de exemplu, îl sperie gândul că ar putea fi încorporat în perioada următoare. Mai are puțin până împlinește vârsta majoratului, când ar putea experimenta traiul strict din armată.

„Nu mi se pare normal să mergem în armată la 18 ani. Este un an pierdut”, ne spune Andrei, un tânăr de 17 ani, din Focșani.

Adolescentul a aflat ce înseamnă viața cazonă din poveștile auzite de la rude.

„Tata mi-a zis că a stat un an degeaba. A învățat, ce-i drept, și niște lucruri când a fost acolo, să tragă cu arma, disciplină. Dar nu l-a ajutat cu nimic armata. Aici, acasă, pot să ies cu prietenii, să mă îmbrac, să-mi iau ce vreau. Acolo nu va mai fi este așa”, este convingerea lui Andrei.

Cei mai mulți tineri cred că armata n-ar face altceva decât să le fure bucuriile vârstei. Când ar mai avea ei timp să meargă în cluburi pentru a-şi etala îmbrăcămintea la modă.

„Îmi place să fiu actual și să mă port bine, să fiu respectat, admirat”, se prezintă George, un puști tot din Focșani.

El se încadrează perfect în tiparul generației sale: modern, exuberant, optimist și pus pe fapte mari, gata inclusiv să îmbrace uniforma militară. Pare dispus la orice sacrificiu pentru țară, însă cu mici excepții.

„La distracție aș renunța pentru armată, dar la familie nu am cum, dacă ar fi să plec un an, să nu mai am contact cu ei, nu aș putea. În schimb, îmi asum orice, fără drept de libertate, fără internet, fără telefon. Doar acces la familie și prieteni să am”, spune George.

Pentru generaţia născută în era internetului şi a telefoanelor smart, perspectiva înrolării pare o sperietoare. Sunt și tineri care percep altfel eventuala încorporare în structurile Armatei Române.

„Aș putea rezista fără ieșiri, cu prietenii. Mai greu cu familia și persoanele apropiate”, este de părere Valentin, licean din Buzău.

„Și părinții noștri făceau aceste chestii și e ceva normal, ne călește pe viitor să avem mai multă experiență, să înfruntăm viața altfel”, declară Andrei, un buzoian în vârstă de 18 ani.

„Am avut și eu în gând să urmez cariera militară, dar ulterior am avut alte planuri”, ne spune Gabriel, elev la un colegiu din Buzău.

Reintroducerea serviciului militar, obligatoriu sau opțional, este un subiect din ce în ce mai discutat în Europa, după izbucnirea războiului din Ucraina. Autoritățile vorbesc despre posibilitatea introducerii unui serviciu militar în termen, pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării și pentru pregătirea tinerilor în domeniul militar.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) exclude posibilitatea serviciului militar obligatoriu, dar există o preocupare cu privire la serviciul militar militar voluntar, conform ministrului Angel Tîlvăr.

„Serviciul militar obligatoriu este exclus. Nu există în momentul acesta nicio discuţie despre acest lucru. În ceea ce priveşte serviciul militar voluntar (...) există o nevoie de rezervă, orice armată îşi pune problema rezervei. A fost o perioadă când, pe bază contractuală, primind 30% din soldă, două săptămâni pe an exista o anumită instruire şi se făcea o selecţie şi un concurs în care era asigurată această rezervă. În momentul de faţă, există o preocupare la nivelul ministerului pentru acest serviciu militar voluntar, care vine să satisfacă nevoia de rezervă, pentru că, în orice ţară din lumea aceasta există şi această preocupare, pentru a asigura rezerva armatei”, a spus Tîlvăr la Euronews.

Ministrul Angel Tîlvăr a amintit că există un proiect cu privire la un stagiu militar de câteva luni, pentru persoane cu vârste între 18 şi 35 de ani, care vor încasa o primă la final. Scopul acestui proiect este de a realiza „o rezervă”, a precizat ministrul.

România a suspendat la 1 ianuarie 2007 executarea serviciului obligatoriu în calitate de militar în termen şi militar cu termen redus.