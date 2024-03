Ministrul Apărării dă asigurări că nu va fi reintrodusă armata obligatorie în România. Ce spune despre un eventual atac al Rusiei

Ministrul apărării, Angel Tîlvăr, a spus din nou, într-un interviu că „nu se pune problema” reintroducerii serviciului militar obligatoriu în România.

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării Naționale, dă asigurări că în România nu va fi reintrodus serviciul militar obligatoriu, așa cum s-a sugerat în ultima vreme.

Ministrul a spus că România are, în prezent, un program de voluntariat pentru cei care doresc să aibă pregătire militară la cerere și că e vorba de o perioadă de antrenament de patru luni pentru care cei care doresc să se înscrie sunt compensați cu trei salarii brute pe economie.

”V-am spus și repet nu se pune această problemă. Armata nu este obligatorie și după cum știți există un proiect referitor la serviciul militarilor voluntari în termen care va reglementa și posibilitatea celor care doresc să aibă o pregătire militară din diferite motive. E vorba de o perioadă care să fie de până la patru luni, să cuprindă oameni cu vârsta între 18 și 35 de ani, pe perioada în care vor face această pregătire vor avea o indemnizație, li se asigură elementele care țin de cazare, de hrană, de echipare, iar la sfârșitul acestei perioade o să primească un cuantum de trei salarii brute medii pe economie”, a spus Angel Tîlvăr într-un interviu la Digi24.

Pe de altă parte, ministrul Apărării Naționale spune că țara noastră face eforturi consistente pentru a avea o armată funcțională.

”E un deficit la nivel global. La România lucrul ăsta e cunoscut de multă vreme, e o tendință. Avem la rândul nostru, crescând și cifre de școlarizare, având diferite programe pentru rezerviști, pentru cei care vor serviciu voluntar, credem că putem acoperi nevoile operaționale pe care armata le are. Evoluția tehnologică generează an de an alte preocupări fie vizavi de nivelul de dezvoltare, de state of art al echipamentelor militare pe care ni le dorim și pot să vă spun că faptul că am alocat 2% ne dă posibilitatea să avem echipamente de tip Patriot sau Himars. Avem la Kogălniceanu o bază importantă, are relevanță mare pentru UE și NATO dar și pentru România. Statul român a înțeles și face eforturi ca să avem o armată funcțională. Evident că se dorește să fie acoperite goluri care apar, armata a fost subiectul mai multor reforme. Reformele nu aveau cum să lase urme și din punctul de vedere al nevoilor”, a mai spus Angel Tîlvăr.

Ministrul Apărării a mai dat asigurări că în acest moment „nu se pune problema” ca Rusia să atace România.

”Există un nivel de preocupare vizavi de comportamentul agresiv al Rusiei, un nivel care are dimensiuni globale ținând seama de agresiunea neprovocată și împotriva oricăror norme de drept internaționale pe care Rusia a făcut-o asupra unui stat suveran. Și noi, fiind o țară proximă, o țară aflată în proximitatea unui conflict de asemenea magnitudine, e normal să aibă și reacții și preocupări și elemente de reflecție față de situațiile care pot apărea. E o normalitate generată de o asfel de situație. Evident, NATO, și lucrul ăsta se regăsește că la ultimul summit s-au aprobat planurile regionale, ia în calcul scenarii care pornesc de la cele mai negative, la cele cu o abordare care să genereze mai puțină preocupare, ceea ce se discută acum ține de situația existentă și s-a întâmplat pe parcursul celor doi ani de conflict. Cred că trebuie să fac anumite acorduri fine cu ce am spus – Ucraina beneficiază de sprijin – amplitudinea sprijinului poate fi un subiect de discuție. Succesul Rusiei nu e verificat în teren, poate putem să vorbim de faptul că contraofensiva Ucrainei nu a avut amplitudinea la care ne așteptăm. Din punctul de vedere al României, e clar că bazinul Mării Negre, care era un bazin de comerț pașnic, a devenit un spațiu periculos. Creșterea costurilor legate de navele care fac transportul pe Marea Neagră, toate lucrurile preocupă și fiind în proximitatea noastră generează o atenție în acord cu importanța ei, dar asta nu înseamnă că suntem într-un pericol imediat. O spun răspicat: la momentul acestui interviu nu se pune această problemă”, a precizat ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr.