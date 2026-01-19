Ștampila încă „trăiește” în birocrație: unde se mai cere, deși e interzisă de lege

Obligativitatea ștampilării declarațiilor, cererilor, contractelor sau a oricăror altor documente sau înscrisuri a fost eliminată încă din 2015. Augustin Feneșan, prim-vicepreşedintele IMM România, explică în ce măsură se mai solicită ștampila.

Obligativitatea ștampilării declarațiilor, cererilor, contractelor sau a oricăror altor documente sau înscrisuri a fost eliminată încă din 2015. Pentru că autoritățile în continuare solicitau ștampilă, în 2017 s-a emis o nouă ordonanță a guvernului care stabilea că solicitarea ștampilei este abatere disciplinară și angajații care încă solicită acest lucru pot fi sancționați.

În OUG 49/2017 care modifică Ordonanța nr. 17/2015 – care a eliminat inițial obligativitatea ștampilei - se arată:

„Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum și entităților fără personalitate juridică aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârșită de către persoana din cadrul unei instituții sau autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale.”

De asemenea, prin același act normativ se arată:

„Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice.”

Astfel, după intrarea în vigoare a Ordonanței (30 iulie 2017), persoanele fizice și juridice private nu mai sunt obligate să pună ștampila pe documente către autorități.

Este important de reținut totuși că Ordonanța 49/2017 nu prevede o sancțiune contravențională pentru instituție sau funcționar, ci doar răspunderea disciplinară a celui care cere ștampila în mod nelegal.

Prim-vicepreşedintele IMM România: „În mare parte această legislație este pusă în aplicare”

Augustin Feneșan, prim-vicepreşedintele IMM România, o confederaţie patronală reprezentativă la nivel național pentru intreprinderi mici și mijlocii, a explicat pentru „Adevărul” dacă legislația este respectată.

„În mare parte această legislație este pusă în aplicare. Spre surprinderea mea, destul de mulți patroni sau firme încă uzează de ștampile pentru că li se pare că documentul arată mai altfel, că are altă greutate dacă mai pune o ștampilă”, susține Feneșan.

Instituțiile publice nu mai cer ștampilarea documentelor, arată prim-vicepreședintele IMM România și explică faptul că mediul patronal a făcut mai multe demersuri pentru aplicarea legislației după anul 2015, atunci când a intrat în vigoarea noua reglementare. „Noi am făcut atunci două reveniri deoarece, bineînțeles că, instituțiile publice nu au ținut cont de legislație. Atunci, am reușit modificarea reglementării și acum e contravenție dacă instituțiile mai cer ștampilă. Atunci s-o dezamorsat destul de bine situația în materie de instituții și acestea nu mai cer, deoarece instituțiile știu problema”, arată Feneșan.

Există o situație în care se mai cer ștampile

Totuși, spune el, există o situație în care firmele solicită ștampilă pe foile de parcurs sau pe ordinele de deplasare: „Se cere prin metodologia de la finanțe ca foaia de parcurs să fie vizată la firma la care te-ai deplasat. Iar pur și simplu o semnătură e considerată a fi insuficientă. În acest caz, se mai cere confirmarea pe foile de parcurs sau pe ordinele de deplasare. E o chestie oarecum tacită care demonstrează că într-adevăr ai fost la firma respectivă și are valoare mai mare decât ar avea o semnătură pe care o poate face oricine, până la urmă”.

Motivul pentru care a rămas această cutumă e faptul că Ministerul de Finanțe nu a dus la capăt metodologia privind validarea deplasărilor. „Deși un nume al firmei și un nume al angajatului plus o semnătură ar fi ok...”

În rest, în mod normal, instituțiile publice nu mai cer ștampilă, a concluzionat Feneșan.