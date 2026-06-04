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Criză în sănătatea europeană. Pacienții ajung să aștepte ani întregi pentru tratamente și intervenții

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Timpii de așteptare pentru servicii medicale în Europa variază puternic, de la câteva zile la ani, cu diferențe majore între state. Marea Britanie, Slovenia și țările nordice se confruntă cu unele dintre cele mai lungi liste de așteptare, arată OCDE.

În Slovenia, pacienții pot aștepta până la doi ani FOTO Shutterstock
În Slovenia, pacienții pot aștepta până la doi ani FOTO Shutterstock

Cel puțin unul din zece pacienți care au nevoie de un consult la un specialist în Regatul Unit așteaptă mai mult de un an pentru o programare, în timp ce în Slovenia pacienții ajung să aștepte aproape doi ani pentru o proteză de șold. Datele provin din raportul „Health at a Glance 2025” al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care evidențiază una dintre cele mai presante provocări ale politicilor de sănătate din Europa: timpii de așteptare, transmite Euronews.

„Amânarea beneficiilor așteptate ale tratamentului înseamnă că pacienții continuă să trăiască mai mult timp cu durere și dizabilitate decât ar fi necesar, ceea ce poate agrava rezultatele medicale după intervenție”, se arată în raport.

Raportul OCDE arată timpi mari de așteptare în diverse domenii ale sistemelor de sănătate. Chiar și o programare la medicul de familie sau la o asistentă medicală poate dura cel puțin o săptămână în mai multe țări europene, conform datelor din 2023.

În Germania și Franța, aproximativ o cincime dintre pacienți așteaptă săptămâni întregi doar pentru a vedea un medic de familie. În Suedia, 23% dintre pacienți așteaptă mai mult de o săptămână pentru un consult la medicul de familie sau la asistentă. În Franța și Germania, proporția este de unul din cinci (20%), iar în Regatul Unit se apropie de acest nivel, cu 18%.

Dacă sunt incluși și cei care așteaptă între șase și șapte zile, procentele cresc: Suedia (30%), Franța (28%), Regatul Unit (27%) și Germania (26%).

Pacienții pot să aștepte ani de zile

Pentru unii pacienți din Europa, așteptarea de peste un an pentru un consult la un specialist este o realitate. Regatul Unit se remarcă în mod special: 11% dintre pacienți au raportat că au așteptat mai mult de un an. În Franța și Germania, procentul este de 2%.

Totuși, chiar și așteptările mai scurte sunt departe de a fi „scurte”. Peste doi din cinci pacienți din Franța (43%) așteaptă între două luni și un an, urmați de 32% în Regatul Unit, 29% în Suedia și 22% în Germania.

FOTO OCDE
FOTO OCDE

De exemplu, timpul mediu de așteptare pentru o proteză de șold este, de asemenea, impresionant. În Slovenia, pacienții au așteptat în medie (mediană) 667 de zile în 2024, adică aproape doi ani.

Și Polonia a depășit un an, cu 343 de zile, urmată de Ungaria (209 zile) și Regatul Unit (174 zile). Aceste valori sunt mediane, ceea ce înseamnă că jumătate dintre pacienți au așteptat chiar mai mult decât aceste perioade.

FOTO OCDE
FOTO OCDE

„Timpii de așteptare pentru îngrijiri medicale non-urgente reprezintă o preocupare importantă de politică publică în multe sisteme de sănătate, unde pacienții trebuie să aștepte săptămâni sau luni pentru a avea acces la servicii medicale”, a transmis Luigi Siciliani de la Universitatea din York.

De ce diferă atât de mult timpii de așteptare

Potrivit OCDE, listele de așteptare apar, în general, dintr-un dezechilibru între cererea și oferta de servicii medicale.

Siciliani subliniază că diferențele dintre țări sunt determinate de capacitatea sistemelor de sănătate, deciziile de finanțare, numărul personalului medical, dar și de necorelarea dintre cererea în creștere și oferta disponibilă, pe fondul îmbătrânirii populației și al progresului tehnologic.

Potrivit Eurostat, timpul de așteptare reprezintă și un motiv important pentru nevoile medicale neacoperite în cazuri urgente.

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